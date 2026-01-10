Reconocido abogado y docente universitario advirtió cómo se dará reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca: “Citado a rendir cuentas”

Las percepciones frente al encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump serían, de acuerdo con Martín Eduardo Botero, de condicionamiento por parte del mandatario norteamericano - crédito Presidencia de Colombia - REUTERS

El encuentro previsto entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, mandatario de Colombia, que se llevaría a cabo en la primera semana de febrero, ha generado una serie de interrogantes sobre la naturaleza y el tono de la esperada cita. Después de una serie de señalamientos mutuos, que habían crispado al extremo las relaciones bilaterales, una llamada, ocurrida el miércoles 7 de enero, parece haber reconducido el canal diplomático entre ambos.

Frente a esto, la opinión de Martín Eduardo Botero, abogado colombiano radicado en Europa y que también es docente universitario, el encuentro en la Casa Blanca respondería a una dinámica de poder en la que la agenda y los temas centrales serán definidos por Trump, no por Petro. E, incluso, la fecha en la que fue programado este encuentro, con el que se espera superar cualquier impasse frente a la interacción entre ambos mandatarios.

Botero indicó que la invitación configura una posición asimétrica.“El marco lo fija Trump, no Petro. Trump define tiempo, lugar y agenda. Lugar: la Casa Blanca (asimetría evidente). Tiempo: ‘first week of February’ (control del calendario). Tema central: drogas, no democracia, ni soberanía, ni retórica ideológica. Petro no aparece como interlocutor que propone, sino como presidente citado a rendir cuentas sobre un problema concreto”, afirmó el prestigioso letrado.

Con ello, el jurista, que cuenta con una reconocida trayectoria en derecho internacional, derechos humanos y justicia transicional, remarcó que Estados Unidos ha establecido los términos, pues el jefe de Estado colombiano acudirá bajo las condiciones y la agenda que desde Washington ya definió su futuro interlocutor. Un escenario que podría causar cierta desventaja frente a los temas que quería llevar el mandatario para ser discutidos.

¿Qué se sabe de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump?

La postura de Botero se conoció en un contexto de alta tensión bilateral. En la jornada del viernes 9 de enero, Trump se refirió públicamente a una conversación telefónica con Petro, en la que, según el propio mandatario estadounidense, se abordaron temas delicados tras episodios de insultos cruzados entre ambos líderes. Y que ocurrió por una serie de intermediaciones que hicieron posible el diálogo, propiciado desde Bogotá, con el fin de aclarar diferencias.

“Ayer (7 de enero) tuve una muy buena conversación con él y, bueno, ha sido muy hostil con nosotros, con el país y conmigo. Me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a (Joe) Biden con nombres terribles, mucho peores de los que usó conmigo, pero ayer llamó, habló con dos personas y quiere reunirse, y eso está bien para mí”, relató Trump, durante el encuentro que sostuvo con representantes de las compañías petroleras en la Casa Blanca.

Trump recalcó que, pese a los antecedentes de enfrentamientos verbales, está dispuesto a dialogar y buscar un punto de encuentro. “Vamos a tener una reunión con él”, dijo Trump, que había confirmado la fecha de este cónclave, y expresó una valoración positiva hacia el pueblo colombiano. De este modo, también mencionó vínculos personales de miembros de su gabinete, como Marco Rubio, secretario de Estado, cuya esposa es de ascendencia nacional.

Cabe destacar que el 3 de enero, el jefe de Estado norteamericano había sido especialmente duro con Petro y su administración. “Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, expresó el presidente norteamericano, en la víspera de un vuelo desde Mar-a-lago hacia Washington.

Al respecto, el propio Petro admitió que la imagen que tiene Trump de su gestión estaría influenciada por asesores en Estados Unidos y las dificultades para establecer canales diplomáticos más allá de la retórica pública. “Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez (…) Le dije: ‘Muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico’”, afirmó.