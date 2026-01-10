Colombia

Lina María Garrido le ‘cantó la tabla’ a Juan Carlos Pinzón, por presuntamente vincular a su familia con el ELN: “Métase conmigo”

La representante a la Cámara que se hizo viral por su discurso opositor al presidente Gustavo Petro y que quiere dar el salto al Senado, le respondió al exministro de Defensa y candidato presidencial, que en recientes declaraciones hizo polémicos comentarios sobre la influencia del grupo guerrillero en el departamento

Guardar
La también candidata al Senado expuso la hipocresía de Juan Carlos Pinzón, recordando cómo le rogó por su apoyo antes de calumniar al pueblo de Arauca llamándolos guerrilleros - crédito @linamariagarri1/X

En una fuerte controversia, que se gestó por los polémicos señalamientos del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, que habló de supuestos vínculos de la familia de la representante araucana Lina María Garrido con el ELN, generó una dura respuesta de la congresista. Con un video en sus redes sociales, salió en defensa de sus seres queridos y, del mismo modo, de lo que consideró es la estigmatización que hizo el exministro de Defensa del departamento.

Durante una reciente entrevista, Pinzón se refirió a la situación de orden público en esta región. “Toda la población es del ELN. El cura, el de la radio, el político. Por eso Arauca es tan difícil, por ejemplo. En Arauca ahora he visto, me da pena, pero lo digo, por ahí hasta una congresista que ahora habla duro y todo, van a ver quién era la familia de ella”, afirmó. Y dijo que se contuvo en explayarse “porque ahora se mete uno en problemas por decir más de lo que toca”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las afirmaciones de Pinzón, que en el pasado fue el titular de la cartera encargada de garantizar el orden público en el territorio nacional, generaron rechazo inmediato entre líderes regionales y congresistas del departamento, que consideraron que los comentarios estigmatizan a toda una comunidad y ponen en riesgo a sus habitantes. Incluso entre aspirantes ajenos a la ideología política de la congresista Garrido, como el también aspirante presidencial Roy Barreras.

Con un duro video en
Con un duro video en las redes sociales, la representante Lina María Garrido arremetió contra el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, por sus delicados señalamientos sobre Arauca - crédito Colprensa - @PinzonBueno/X

Así respondió Lina María Garrido a los ‘dardos’ de Juan Carlos Pinzón

Tras estas afirmaciones, que por lo visto tenían como destinataria a la parlamentaria, la representante a la Cámara del partido Cambio Radical y que reconocida por su postura opositora al gobierno de Gustavo Petro, respondió de forma directa a las declaraciones de Pinzón y advirtió sobre lo que venía. “Usted acaba de cometer un grave error, @PinzonBueno. Lo lamentará”, en referencia directa al exministro, al que le dedicó dos publicaciones más.

Luego, la controversia alcanzó las tendencias en redes sociales, en las que la representante ironizó sobre la situación y lanzó otro aviso sobre lo que sería su definitiva respuesta. “En unos minutos le haré la keratina a @PinzonBueno. ¿Quieren ver el resultado? Algunos caídos del zarzo defendiéndolo y otros pensando que no hablaba de mí. Ingenuos tolondros, no saben que Arauca solo tiene una congresista que habla fuerte”, expresó la parlamentaria.

Con esta publicación en X,
Con esta publicación en X, la representante Lina María Garrido lanzó su dura advertencia a Juan Carlos Pinzón - crédito @linamariagarri1/X

Y, tras unos minutos, publicó el clip con el que hizo una recopilación de sus argumentos, en los que el aspirante no saldría, según ella, bien parado. En su pronunciamiento, relató encuentros previos con Pinzón y expuso una fotografía para sustentar sus palabras, como prueba de que la buscó para que se uniera a su aspiración. Del mismo modo, aprovechó la coyuntura para hacerle campaña a su candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella.

“Hace unos meses, Juan Carlos Pinzón me buscó y casi se me arrodilló pidiéndome que me sumara a su campaña. Luego, en otra reunión nuevamente, con tono de poeta, me insistió y hasta florecitas me mandó. Y como yo sí hablo con pruebas, aquí está la foto de la publicación que usted mismo subió de nuestro encuentro. También tengo las fotos de las veces que fue a mi departamento a mendigar votos de los araucanos, a quienes usted ayer llamó guerrilleros”.

La representante sostuvo que nunca existieron objeciones hacia su origen en esos acercamientos. “Yo le pregunto, en ese entonces, ¿no le importaba que yo fuera supuestamente guerrillera o que mi familia o mi departamento lo fuera? Afortunadamente, el camino de la vida me ha enseñado a identificar muy bien la diferencia entre un caballero y esos patanes a los que no les importa agredir la honra de una mujer y atacar a su pueblo sin prueba alguna”, expresó.

Roy Barreras, pese a ser
Roy Barreras, pese a ser contrario a Lina María Garrido, tampoco ocultó su indignación frente a lo que dijo el candidato presidencial - crédito @RoyBarreras/X - Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Garrido acusó a Pinzón de estigmatizar a los habitantes de Arauca, por culpa del ELN

La representante remarcó que las palabras de Pinzón pueden agravar el riesgo para los que habitan en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. “El país sabe que el señor Pinzón, ministro favorito de Juan Manuel Santos, y que tiempo después cambió de bando y parecía un perro faldero detrás de Álvaro Uribe, nunca despegó, aun siendo el que más ha pagado en pauta", agregó Garrido, refiriéndose a la campaña presidencial del político bogotano.

“Y como nada de eso le ha funcionado, entonces de manera canalla señala a mi familia y a mi pueblo de ser guerrilleros, poniendo en riesgo la vida de mi gente”, expresó la congresista, que fue incluso más allá y retó al candidato a que no ataque a su círculo cercano, sino que centre cualquier discusión con ella, en el ámbito político y con argumentos para sostener sus señalamientos hacia la población araucana, una de las más golpeadas por la violencia.

“Le digo algo, señor Pinzón: métase conmigo las veces que quiera, pero a mi familia y a mi pueblo no los toque, porque un bolsón como usted no tiene la capacidad de enfrentarse a una llanera como yo. Ojalá usted tuviera un poquito de la valentía y el honor de nosotros, los llaneros, que fuimos obligados a sobrevivir en medio del dolor y el abandono. Y aquí seguimos parados en la raya, defendiendo nuestro país en medio de la guerra”, destacó la política.

Temas Relacionados

Lina María GarridoJuan Carlos PinzónCambio RadicalElecciones 2026 ColombiaElecciones Colombia 2026Congreso ColombiaELN AraucaEjército de Liberación NacionalPaz Total ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Informe de la Casa Blanca desmiente datos de Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno de Iván Duque

El análisis del comportamiento de los cultivos entre 2018 y 2021 revela un crecimiento del 12,5%, cifra muy distante del 100% que expuso el mandatario colombiano

Informe de la Casa Blanca

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Mientras Santa Fe y Junior aceleran para completar sus plantillas antes de la Superliga, el resto de equipos avanzan con sus refuerzos y salidas de jugadores

EN VIVO Mercado de fichajes

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

La entidad informó que en la primera semana del año se han registrado ocho asesinatos de mujeres

Defensoría del Pueblo alerta por

Andrés Julián Rendón presentó propuestas para la reunión Petro-Trump: “Demuestren intención de combatir a los carteles”

El gobernador de Antioquia pidió al mandatario colombiano “real voluntad” contra el narcotráfico, de cara a su encuentro con su homólogo norteamericano

Andrés Julián Rendón presentó propuestas

Paloma Valencia acusó a Petro de usar tácticas de Hugo Chávez en Venezuela para ganar votos de cara a las elecciones 2026: “Vender populismo”

La candidata presidencial cuestionó al mandatario por declarar la emergencia económica, que se traduciría en mayores impuestos para los colombianos

Paloma Valencia acusó a Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Beéle, Manuel Turizo y Peter

Beéle, Manuel Turizo y Peter Manjarrés encabezan el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: todo lo que debe saber

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Juanes habló de su banda favorita de heavy metal y reaccionó en vivo a una canción emblemática del género: “Me encanta la energía y la técnica”

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Atlético Nacional no recibirá todo el dinero de Boca Juniors por Marino Hinestroza: así se repartirán los 5 millones de dólares

Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid, la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí

Thiago Almada y Jhon Arias, las puntas de lanza que prepara Palmeiras para ganar la Copa Libertadores

El hijo de Falcao aclaró de qué equipo es hincha: su mamá compartió el video que enterneció las redes sociales