Lina María Garrido le ‘cantó la tabla’ a Juan Carlos Pinzón, por presuntamente vincular a su familia con el ELN: “Métase conmigo”

La también candidata al Senado expuso la hipocresía de Juan Carlos Pinzón, recordando cómo le rogó por su apoyo antes de calumniar al pueblo de Arauca llamándolos guerrilleros - crédito @linamariagarri1/X

En una fuerte controversia, que se gestó por los polémicos señalamientos del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, que habló de supuestos vínculos de la familia de la representante araucana Lina María Garrido con el ELN, generó una dura respuesta de la congresista. Con un video en sus redes sociales, salió en defensa de sus seres queridos y, del mismo modo, de lo que consideró es la estigmatización que hizo el exministro de Defensa del departamento.

Durante una reciente entrevista, Pinzón se refirió a la situación de orden público en esta región. “Toda la población es del ELN. El cura, el de la radio, el político. Por eso Arauca es tan difícil, por ejemplo. En Arauca ahora he visto, me da pena, pero lo digo, por ahí hasta una congresista que ahora habla duro y todo, van a ver quién era la familia de ella”, afirmó. Y dijo que se contuvo en explayarse “porque ahora se mete uno en problemas por decir más de lo que toca”.

Las afirmaciones de Pinzón, que en el pasado fue el titular de la cartera encargada de garantizar el orden público en el territorio nacional, generaron rechazo inmediato entre líderes regionales y congresistas del departamento, que consideraron que los comentarios estigmatizan a toda una comunidad y ponen en riesgo a sus habitantes. Incluso entre aspirantes ajenos a la ideología política de la congresista Garrido, como el también aspirante presidencial Roy Barreras.

Con un duro video en las redes sociales, la representante Lina María Garrido arremetió contra el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, por sus delicados señalamientos sobre Arauca - crédito Colprensa - @PinzonBueno/X

Así respondió Lina María Garrido a los ‘dardos’ de Juan Carlos Pinzón

Tras estas afirmaciones, que por lo visto tenían como destinataria a la parlamentaria, la representante a la Cámara del partido Cambio Radical y que reconocida por su postura opositora al gobierno de Gustavo Petro, respondió de forma directa a las declaraciones de Pinzón y advirtió sobre lo que venía. “Usted acaba de cometer un grave error, @PinzonBueno. Lo lamentará”, en referencia directa al exministro, al que le dedicó dos publicaciones más.

Luego, la controversia alcanzó las tendencias en redes sociales, en las que la representante ironizó sobre la situación y lanzó otro aviso sobre lo que sería su definitiva respuesta. “En unos minutos le haré la keratina a @PinzonBueno. ¿Quieren ver el resultado? Algunos caídos del zarzo defendiéndolo y otros pensando que no hablaba de mí. Ingenuos tolondros, no saben que Arauca solo tiene una congresista que habla fuerte”, expresó la parlamentaria.

Con esta publicación en X, la representante Lina María Garrido lanzó su dura advertencia a Juan Carlos Pinzón - crédito @linamariagarri1/X

Y, tras unos minutos, publicó el clip con el que hizo una recopilación de sus argumentos, en los que el aspirante no saldría, según ella, bien parado. En su pronunciamiento, relató encuentros previos con Pinzón y expuso una fotografía para sustentar sus palabras, como prueba de que la buscó para que se uniera a su aspiración. Del mismo modo, aprovechó la coyuntura para hacerle campaña a su candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella.

“Hace unos meses, Juan Carlos Pinzón me buscó y casi se me arrodilló pidiéndome que me sumara a su campaña. Luego, en otra reunión nuevamente, con tono de poeta, me insistió y hasta florecitas me mandó. Y como yo sí hablo con pruebas, aquí está la foto de la publicación que usted mismo subió de nuestro encuentro. También tengo las fotos de las veces que fue a mi departamento a mendigar votos de los araucanos, a quienes usted ayer llamó guerrilleros”.

La representante sostuvo que nunca existieron objeciones hacia su origen en esos acercamientos. “Yo le pregunto, en ese entonces, ¿no le importaba que yo fuera supuestamente guerrillera o que mi familia o mi departamento lo fuera? Afortunadamente, el camino de la vida me ha enseñado a identificar muy bien la diferencia entre un caballero y esos patanes a los que no les importa agredir la honra de una mujer y atacar a su pueblo sin prueba alguna”, expresó.

Roy Barreras, pese a ser contrario a Lina María Garrido, tampoco ocultó su indignación frente a lo que dijo el candidato presidencial - crédito @RoyBarreras/X - Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

Garrido acusó a Pinzón de estigmatizar a los habitantes de Arauca, por culpa del ELN

La representante remarcó que las palabras de Pinzón pueden agravar el riesgo para los que habitan en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. “El país sabe que el señor Pinzón, ministro favorito de Juan Manuel Santos, y que tiempo después cambió de bando y parecía un perro faldero detrás de Álvaro Uribe, nunca despegó, aun siendo el que más ha pagado en pauta", agregó Garrido, refiriéndose a la campaña presidencial del político bogotano.

“Y como nada de eso le ha funcionado, entonces de manera canalla señala a mi familia y a mi pueblo de ser guerrilleros, poniendo en riesgo la vida de mi gente”, expresó la congresista, que fue incluso más allá y retó al candidato a que no ataque a su círculo cercano, sino que centre cualquier discusión con ella, en el ámbito político y con argumentos para sostener sus señalamientos hacia la población araucana, una de las más golpeadas por la violencia.

“Le digo algo, señor Pinzón: métase conmigo las veces que quiera, pero a mi familia y a mi pueblo no los toque, porque un bolsón como usted no tiene la capacidad de enfrentarse a una llanera como yo. Ojalá usted tuviera un poquito de la valentía y el honor de nosotros, los llaneros, que fuimos obligados a sobrevivir en medio del dolor y el abandono. Y aquí seguimos parados en la raya, defendiendo nuestro país en medio de la guerra”, destacó la política.