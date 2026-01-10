Así será el tradicional Fiesta de Reyes en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá: conozca los cierres viales

Así se ven las celebraciones de la Fiesta de Reyes en el barrio Egipto, en el oriente de la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

El puente de Reyes significa el cierre de las vacaciones para muchos colombianos, con la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes y la Epifanía, que aunque tradicionalmente se celebra el 6 de enero, para el 2026 el feriado se ubicó el lunes 13 de enero.

En la capital la festividad se celebra de manera tradicional en el barrio Egipto. Más de 40.000 asistentes se esperan en el barrio capitalino, durante la celebración de uno de los eventos culturales y religiosos más arraigados en el centro de Bogotá.

Por tanto, debido a la magnitud de la afluencia y los actos centrales, las autoridades aplicarán un esquema de cierres viales continuos desde el viernes 9 de enero, extendiéndose hasta las 4:00 a. m. del martes 13 de enero de 2026, en el sector histórico de La Candelaria.

“Con orígenes que se remontan a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, esta celebración nació como un encuentro para conmemorar la Epifanía a través de la música, la gastronomía tradicional, los autos sacramentales y diversas expresiones culturales que hoy hacen parte del patrimonio vivo de la ciudad; por eso invitamos a habitantes y turistas a participar de la fiesta”, señaló Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, citada por la Alcaldía de Bogotá.

En este contexto, la Secretaría de Movilidad estableció rutas alternas con el fin de evitar complicaciones en el tráfico.

Las soluciones de movilidad

De acuerdo con los lineamientos del organismo, todas las calles perimetrales a la iglesia del barrio Egipto, ubicada en la carrera 4 Este con calle 10, permanecerán cerradas durante las 24 horas de cada día del evento.

Entre los puntos intervenidos destacan: la avenida Circunvalar entre calles 11 y 10B, y la carrera 3 Este entre calles 7 y 11, con cierres totales en ambos sentidos. Otras afectaciones incluyen los tramos de la calle 7 entre carreras 1 y 3 Este, calle 9 entre carreras 4 Este y 2 Este, y la calle 10B entre carreras 5A Este y 3 Este.

Estas son las restricciones de movilidad por la fiesta de Reyes en el barrio Egipto - crédito Alcaldía de Bogotá

Para disminuir demoras y facilitar el flujo de vehículos, la Secretaría recomendó a los conductores que usen desvíos específicos, según la dirección de su recorrido habitual.

Quienes circulen por la avenida Circunvalar en sentido norte–sur deben trasladarse por la calle 10 hacia el occidente, continuar por la vía a Choachí hacia el sur, tomar transversal 6 Este y carrera 7 Este hasta llegar a calle 6 al occidente y retomar por la carrera 3 Este.

En sentido sur–norte, la vía alterna indica tomar calle 6D al oriente, recorrer la carrera 5 Este hacia el sur, continuar por calle 6 al occidente y subir por carrera 5 hasta el norte.

Para quienes acceden por calle 7 hacia la Circunvalar al norte, deberán retornar al occidente a la altura de la carrera 1 Este y continuar hacia el norte por carrera 5.

Los organizadores recomendaron a los residentes y visitantes del centro oriente de Bogotá que privilegien el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta durante el puente festivo, ya que el tránsito de vehículos particulares puede experimentar retrasos considerables.

Esta es la programación del sábado 10 de enero del 2026 en el barrio Egipto - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las indicaciones clave presentadas por las autoridades destacan: adelantar la planeación de los recorridos, acatar las instrucciones del personal de tránsito y estar atentos a la señalización temporal.

Actividades por la Fiesta de Reyes

La Fiesta de Reyes Magos y Epifanía en el barrio Egipto ofrece una cartelera artística con más de 30 presentaciones locales, distritales y nacionales.

Los espectáculos se desarrollarán entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. en dos escenarios: la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y la antigua Plaza Rumichaca.

En la programación del domingo 11 de enero del 2026 en el barrio Egipto hay conciertos en tributos a artistas nacionales - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las recomendaciones emitidas por la organización y las autoridades, se encuentran:

Prohibición del porte e ingreso de armas de fuego, traumáticas y cortopunzantes.

Recomendación de no ingresar cinturones de chapa y hebilla, sombrillas, bicicletas o medios de transporte alternativo; estos vehículos podrán estacionarse en los parqueaderos habilitados en la localidad.

Restricción para el ingreso de coches para bebés después de las 4 p. m.

Prohibición del ingreso o venta de juegos pirotécnicos, pólvora y bengalas.

Así será el cierre de la Fiesta de Reyes, el lunes 12 de enero de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

Prohibición de elementos de animación activados por combustible líquido o a gas.

Prohibición del ingreso de sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes, tanto para consumo como para venta en el espacio público.

Prohibición de botas para almacenar alcohol y de morrales, maletines o bolsas.

Prohibición de elementos de rayo láser, botellas o envases de vidrio.

Los animales de compañía deberán ingresar con traílla, correa y bozal