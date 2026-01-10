Álvaro Uribe se habría apartado de Juan Carlos Pinzón tras respaldo a Lina María Garrido, en polémica por insinuar vínculos de su familia con el ELN

El exmandatario Álvaro Uribe se ha caracterizado por un trato cordial con el exministro y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón - crédito Colprensa - Juan Carlos Pinzón/Facebook

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó, el viernes 9 de enero de 2026, su respaldo a la representante Lina María Garrido, después de que el exministro Juan Carlos Pinzón habría relacionado a la familia de la congresista con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): en unas declaraciones que desataron una fuerte controversia entre el exministro y la mujer, frente a la gravedad de lo que serían las insinuaciones hechas por el candidato presidencial del partido Oxígeno.

Garrido, que representa a Arauca en el Legislativo, y que quiere dar el salto al Senado por el partido Cambio Radical, relató que recibió una llamada de solidaridad de Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático. Por tal motivo, y con un mensaje en la red social X, la congresista agradeció públicamente el gesto y rememoró episodios de violencia en la región durante los primeros años del gobierno del veterano líder, que gobernó en Colombia entre 2002 y 2010.

Con este mensaje en X, la representante Lina María Garrido agradeció la llamada que recibió del expresidente Álvaro Uribe, frente a lo que serían los agravios de Juan Carlos Pinzón - crédito @linamariagarri1/X

Según detalló en su cuenta oficial, la llamada incluyó también a la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia. “Presidente Uribe y muy apreciada Paloma, su llamada de solidaridad con el pueblo araucano y con mi familia es un detalle que se graba en mi corazón”, escribió Garrido, que expresó la importancia histórica de la presencia del exmandatario en el departamento, que históricamente ha sido blanco del accionar violento de esta guerrilla.

“Arauca jamás olvida que su primer Consejo Comunal, al ser elegido presidente de Colombia, fue en nuestro departamento. Ese día los terroristas pusieron una bomba en mi escuela, pero usted llegó y puso orden. Usted nos permitió vivir tiempos de seguridad y prosperidad que anhelamos volver a tener”, destacó Garrido en su publicación, que dio pie a múltiples interpretaciones en las redes sociales, teniendo en cuenta la cercanía pasada entre Uribe y Pinzón.

En efecto, ambos habían sostenido encuentros recientes para analizar el panorama electoral. Es válido destacar, a manera de ejemplo, cómo por recomendación de Uribe, la líder del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, le dio el aval al también excanciller de la República para hacer parte de la contienda electoral. El mismo que hoy le permitirá participar en La Gran Consulta por Colombia: una alianza entre sectores de centroderecha que elegirá aspirante único el 8 de marzo.

De hecho, en una rueda de prensa realizada el 5 de diciembre, Pinzón confirmó que había sostenido una conversación con Uribe como parte de su intención de construir una coalición opositora. “Le dije, ‘presidente, yo estoy en disposición de eso que usted ha planteado, que es que se cree una gran coalición democrática, una gran consulta popular, y por eso manifiesto esa voluntad’”, relató el aspirante presidencial, que es uno de los ocho perfiles que estarán en este ejercicio.

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón afronta duras críticas por declaraciones en las que habría estigmatizado a los habitantes de Arauca, al relacionarlos con el ELN - crédito @PinzonBueno/X

¿Por qué Juan Carlos Pinzón está involucrado en una fuerte polémica?

La controversia estalló después de que el exministro de Defensa y candidato presidencial hizo unas declaraciones en las que hizo alusión a la familia de Garrido, de forma indirecta. “Toda la población es del ELN. Toda la población es del ELN, el cura, el de la radio, el político. Por eso Arauca es tan difícil, por ejemplo. En Arauca ahora he visto, me da pena, pero lo digo, por ahí hasta una congresista que ahora habla duro y todo, van a ver quién era la familia de ella”.

La respuesta de Lina María Garrido no tardó en llegar y fue categórica, pues la congresista recordó los intentos de Pinzón por sumar apoyos en Arauca y cuestionó su proceder. “Hace unos meses, Juan Carlos Pinzón me buscó y casi se me arrodilló pidiéndome que me sumara a su campaña. Luego, en otra reunión nuevamente, con tono de poeta, me insistió y hasta florecitas me mandó”, reveló la mujer, que compartió postales de dicho encuetro con el candidato.

La también candidata al Senado expuso la hipocresía de Juan Carlos Pinzón, recordando cómo le rogó por su apoyo antes de calumniar al pueblo de Arauca llamándolos guerrilleros - crédito @linamariagarri1/X

“También tengo las fotos de las veces que fue a mi departamento a mendigar votos de los araucanos, a quienes usted ayer llamó guerrilleros”, agregó Garrido, que se cuestionó si en ese entonces no le importaba “que yo fuera supuestamente guerrillera o que mi familia o mi departamento lo fuera”. En su mensaje, insistió en que “afortunadamente, el camino de la vida me ha enseñado a identificar muy bien la diferencia entre un caballero y esos patanes a los que no les importa agredir la honra de una mujer y atacar a su pueblo sin prueba alguna”.

La discusión escaló cuando Garrido señaló directamente a Pinzón como el responsable de poner en riesgo la seguridad de los habitantes de Arauca. “El país sabe que el señor Pinzón, ministro favorito de Juan Manuel Santos, y que tiempo después cambió de bando y parecía un perro faldero detrás de Álvaro Uribe, nunca despegó, aun siendo el que más ha pagado en pauta”, denunció en el clip en mención la congresista, que apoya a Abelardo de la Espriella.

Y agregó que, “como nada de eso le ha funcionado, entonces de manera canalla señala a mi familia y a mi pueblo de ser guerrilleros, poniendo en riesgo la vida de mi gente”. En ese orden de ideas, desafío de manera pública al aspirante. “Le digo algo, señor Pinzón, métase conmigo las veces que quiera, pero a mi familia y a mi pueblo no los toque, porque un bolsón como usted no tiene la capacidad de enfrentarse a una llanera como yo”, puntualizó la parlamentaria.