Colombia

Alcalde Galán presume la llegada del cuarto tren para la Línea 1 del Metro de Bogotá

La unidad proveniente de Asia será sometida a ensayos iniciales en Bosa antes de su integración al sistema

La unidad ferroviaria arribó a Colombia tras salir de China el pasado 3 de diciembre y se encuentra en el patio taller de Bosa, donde comenzarán los ensayos requeridos para el inicio de sus operaciones - crédito @CarlosFGalan / X

El cuarto tren destinado a la Línea 1 del Metro de Bogotá ya está en la ciudad. La confirmación fue hecha por el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien resaltó que las pruebas de funcionamiento se realizarán pronto en las instalaciones de Bosa.

El tren partió el 3 de diciembre desde Qingdao, China, y actualmente se encuentra en el patio taller de Bosa. Este espacio será la sede de los ensayos iniciales antes de que el nuevo material rodante entre en operación.

La llegada de este tren representa un avance en el cronograma de la infraestructura de transporte prevista para Bogotá. Se espera que el proceso de pruebas contribuya a asegurar la eficiencia y seguridad del servicio.

“Con corte al 31 de diciembre, la Línea 1 del Metro tiene un 70. 72% de avance y, de acá hasta octubre, recibiremos un tren cada 15 días”, afirmó Galán.

La reciente incorporación fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien indicó que el vehículo será sometido a pruebas técnicas en Bosa antes de prestar servicio a los habitantes de la capital - crédito @CarlosFGalan / X

Con la incorporación de este vehículo, el proyecto de la Línea 1 da un paso más hacia su ejecución y operación en la capital colombiana.

La Empresa Metro de Bogotá estudia nueva etapa para el proyecto de extensión hacia la Calle 100

La ampliación de la Línea 1 del metro de Bogotá hacia la Calle 100 avanza con un nuevo proceso de selección de consultoría que permitirá determinar su viabilidad técnica, ambiental, social, predial, jurídica, financiera y de riesgos.

Este plan, impulsado por la Empresa Metro de Bogotá (EMB) con un presupuesto estimado de $4.576.540.000 y un plazo de ejecución de seis meses, busca fortalecer la red de transporte de la capital e incrementar la capacidad de integración entre los principales corredores viales y los proyectos regionales.

En las fases institucionales más recientes, el 6 de diciembre de 2024 se radicó el documento de prefactibilidad del proyecto de extensión, elaborado por China Harbour Engineering Company Limited Colombia (Chec).

La llegada de la nueva unidad desde territorio chino permitirá avanzar con los ensayos en la infraestructura de Bosa, contribuyendo al cumplimiento de los plazos del sistema ferroviario urbano - Alcaldía de Bogotá

Tres meses después, el 6 de marzo de 2025, la iniciativa se presentó oficialmente al Comité de Asociaciones Público Privadas (APP) distrital, que posteriormente recomendó a EMB emitir un concepto favorable para que la firma china avanzara con la estructuración en la etapa de factibilidad.

La consultoría seleccionada mediante el proceso público evaluará los estudios presentados por Chec. En caso de obtener un resultado positivo, se abrirá una licitación pública a la que la empresa originadora accederá en igualdad de condiciones.

El objetivo de la Alcaldía de Bogotá es iniciar la licitación para la obra y asegurar que las labores de construcción de la prolongación comiencen en 2028, sin afectar la entrega de la Línea 1, proyectada para marzo de ese mismo año.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló mediante un video difundido en sus canales oficiales que la extensión en estudio “no afecta los tiempos de la Línea 1 del metro en este momento. Es decir, esa línea va a entrar en operación en marzo del 2028 y la prolongación iniciará su construcción, que durará cerca de seis meses, a partir del año 2028”.

Las estaciones definitivas se ubicarán en espacios libres de columnas dentro de los vagones, mejorando la movilidad - crédito Metro de Bogotá

Este compromiso forma parte del programa de gobierno de Galán, que propuso conectar la línea ampliada con la troncal de Transmilenio de la avenida 68 a la altura de la Calle 100 y, a futuro, con el tren de cercanías del norte a través de la avenida NQS y la autopista.

La EMB detalló que la extensión serviría para descongestionar el nodo de la calle 72 y redistribuir los desplazamientos en Bogotá, facilitando así la integración de la infraestructura urbana con la región norte de la Sabana. Se espera que esta sinergia promueva viajes entre la red actual de transporte masivo y nuevas inversiones que apunten a una movilidad más eficiente y articulada en los ámbitos distrital y regional.

De acuerdo con la información aportada por la EMB a Infobae, en 2025 el avance del metro alcanzó el 70,72 %. Este progreso consolida al año 2026 como un punto decisivo para asegurar la continuidad del proyecto y para consolidar los mecanismos de integración que marcarán el futuro del sistema de transporte bogotano.

