7 peajes subirán un 2% por encima del IPC en 2026: algunos casi alcanzan los $20.000

Además del ajuste anual por inflación, varios corredores viales del país aplicarán un incremento adicional del, una medida que responde a compromisos contractuales

Algunos peajes del país tendrán un aumento total superior al IPC, lo que elevará los costos de movilidad en corredores estratégicos a partir de enero de 2026 - crédito Gopass

Según lo recordó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a partir del 16 enero de 2026 los conductores en Colombia enfrentarán un nuevo incremento en el costo de los peajes.

Además del ajuste anual por inflación, un grupo específico de estaciones aplicará un aumento adicional del 2% por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que impactará directamente el bolsillo de quienes transitan con frecuencia por estos corredores viales.

La entidad señaló que las tarifas de los peajes a su cargo se ajustarán conforme a la variación del IPC de 2025, certificada por el Dane en 5,10%, y que en algunos casos se sumarán incrementos complementarios establecidos en los contratos de concesión.

Según explicó la entidad, el incremento adicional del 2% se aplicará específicamente en varios peajes del proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, con el objetivo de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de servicio público y privado, tal como lo contemplan los acuerdos contractuales vigentes.

Los peajes que tendrán este ajuste especial, es decir, IPC más un 2% adiciona, son La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre, ubicados en zonas estratégicas para la conexión entre el Caribe y el noroccidente del país.

Desde la ANI se enfatizó que estos aumentos no corresponden a una decisión discrecional, sino que obedecen a compromisos contractuales previamente establecidos con las concesiones viales.

“Los incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos regulatorios y contractuales vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance de los proyectos”, indicó la entidad.

No todos los peajes subirán igual

El incremento adicional está contemplado en los contratos de concesión y se suma al ajuste anual por inflación - crédito redes sociales/X

Además del grupo que tendrá el incremento del IPC más 2%, existen otros peajes que aplicarán el IPC más un ajuste complementario o gradual, asociado a procesos de normalización tarifaria o a la entrega de unidades funcionales de los proyectos viales.

En total, 15 peajes aplicarán un aumento adicional al IPC como parte del proceso de normalización contemplado en el Decreto 050, mientras que otros dos ajustarán sus tarifas de forma gradual, dependiendo del avance de obras previamente acordadas en los contratos de concesión.

Entre los peajes que tendrán IPC más incremento complementario se encuentran estaciones ubicadas en corredores clave como Accesos Norte de Bogotá, Pacífico 2 y 3, Autopista Río Magdalena y Chirajara–Fundadores, rutas altamente transitadas tanto por transporte de carga como por vehículos particulares.

Fechas y aplicación de los incrementos

Conductores y transportadores asumirán un aumento superior al IPC en algunos peajes clave del sistema vial nacional - crédito Colprensa

Aunque la mayoría de los ajustes entrarán en vigor a partir del 16 de enero de 2026, algunos proyectos contemplan contractualmente que el aumento se aplique antes de esa fecha. Por ejemplo, peajes de concesiones como DEVIMED, Autopistas del Caribe y Briceño–Tunja–Sogamoso realizarán el ajuste entre el 1 y el 15 de enero.

Este esquema escalonado genera un impacto progresivo en los costos de movilidad, especialmente para transportadores, empresas logísticas y viajeros frecuentes, quienes ya vienen asumiendo incrementos acumulados en los últimos años debido a la inflación y a la actualización de tarifas reguladas.

El aumento de los peajes por encima del IPC ha generado preocupación entre usuarios y gremios del transporte, que advierten un efecto directo sobre los costos de operación y, eventualmente, sobre los precios finales de bienes y servicios.

No obstante, desde el Gobierno se insiste en que estos recursos son fundamentales para garantizar el mantenimiento, la operación y la financiación de la infraestructura vial concesionada, así como para asegurar la continuidad de proyectos estratégicos para la competitividad del país.

El debate sobre el costo de los peajes vuelve a cobrar fuerza en Colombia, en un contexto en el que los usuarios reclaman mayor eficiencia en las vías y un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las concesiones y el impacto económico sobre los ciudadanos.

