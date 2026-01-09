Colombia

Paloma Valencia acusó a Petro de usar tácticas de Hugo Chávez en Venezuela para ganar votos de cara a las elecciones 2026: “Vender populismo”

La candidata presidencial cuestionó al mandatario por declarar la emergencia económica, que se traduciría en mayores impuestos para los colombianos

Paloma Valencia acusó a Petro de utilizar tácticas populistas para ganar el apoyo de los colombianos - crédito @PalomaValenciaL/X

Se acercan las elecciones de 2026 y los diferentes aspirantes a la Casa de Nariño continúan dando a conocer sus propuestas, además de lanzar críticas contra el Gobierno Petro por decretar la emergencia económica para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN).

La candidata presidencial del partido de oposición Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó la pertinencia de la medida, contemplada en la Constitución Política de 1991, señalando que el mandatario colombiano está abusando del populismo para ganar los comicios presidenciales.

A juicio de Valencia, el presidente Petro está ejecutando estrategias similares a las de Hugo Chávez en Venezuela, en particular, destacó el aumento de impuestos para el sector empresarial.

“Y yo creo que la razón es el populismo con el que la combinan. Cuando a usted le dan noticias que suenan positivas, cuando a usted le dicen: «Es que le estamos cobrando-- son impuestos a los ricos». Decía Chávez: «Voy a quitarle las empresas a los ricos para dárselos a los trabajadores». Y entonces la gente pensaba: «¡Wow! Los trabajadores se van a volver ricos»”, expuso.

Paloma Valencia acusó a Petro
Paloma Valencia acusó a Petro de usar tácticas de Hugo Chávez en Venezuela para ganar votos de cara a las elecciones 2026- crédito AP/Presidencia

En efecto, la senadora de la República sostuvo que los planes de Chávez para mantener a sus seguidores unidos ocasionaron graves consecuencias para el empresariado, ya que miles de negocios quebraron o pasaron a ser del Estado, lo que hizo que perdieran competitividad en el mercado.

Incluso, señaló que el pueblo venezolano no advirtió la dimensión del deterioro del sistema productivo bajo el chavismo, puesto que, según su análisis, lo tapaba la bonanza petrolera que permitió financiar subsidios.

“¿Qué pasaba? Al poco tiempo de que entregaban la empresa, pues se daban cuenta que ser empresario no era fácil, que faltaba quién supiera dirigir esa empresa, que no había quien la pudiera sacar adelante y la empresa se quebraba. Pero pasaba tiempo, porque con la plata del petróleo había para subsidios, había para puestos, había para opciones de educación. Entonces, la gente no se fue dando cuenta del deterioro del sistema productivo, sino hasta mucho después”, explicó la aspirante presidencial.

De igual manera, la legisladora comparó las propuestas de Petro con el contexto cubano marcado por un discurso antiimperialista y de rechazo a las políticas capitalistas que permearon la economía de la isla hasta llevarla a puntos críticos.

“ Y cuando usted mira el escenario cubano, pues era lo mismo, ¿no? Vivían del discurso, de las falsas hinchazones de la soberanía nacional, de la dignidad latinoamericana, del antiimperialismo. Y ese tipo de discursos que llega al corazón de la gente y que los hace sentir felices porque piensan: «Ay, ahora todo el mundo nos ve distintos, nos sentimos distintos», van cubriendo la realidad económica de las naciones. Un poco lo que le ha pasado a Colombia, doctor Londoño. Que usted pensaría: «Bueno, ¿por qué los colombianos no se dan cuenta de los daños que ha hecho Gustavo Petro?”.

Paloma Valencia sacó los ‘trapitos al sol’ a Petro antes de su visita a la Casa Blanca

Paloma Valencia cuestionó a Petro
Paloma Valencia cuestionó a Petro que sí iba a contarle a Donald Trump todas sus polémicas relacionadas con el narcotráfico - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

La lideresa del Centro Democrático también centró su crítica en la política antidrogas del Gobierno Petro y aprovechó los anuncios del mandatario de una conversación bilateral con Estados Unidos para cuestionar la coherencia entre sus declaraciones y sus decisiones frente a la lucha contra el narcotráfico.

Valencia recordó las concesiones del presidente Petro a grupos armados, citando el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, entre otros, que están vinculados con el negocio del narcotráfico como principal fuente de financiación para sus operaciones.

Paloma Valencia preguntó qué compromisos
Paloma Valencia preguntó qué compromisos reales llevará Petro a Washington, tras sus polémicas políticas contra el narcotráfico - crédito @PalomaValenciaL/X

“Del dicho al hecho. Presidente @petrogustavo ¿qué compromisos sobre erradicación del mar de coca, desmonte del Pacto de La Picota y su ‘paz total’ con las narcotraficantes ELN, FARC y Clan del Golfo, y un Plan Colombia 2.0 lleva a Washington? (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Con este mensaje, la senadora sacó al presidente Petro los trapitos al sol, señalando las polémicas más fuertes que incluyen el desarrollo de las políticas de paz y antidrogas del Gobierno nacional.

