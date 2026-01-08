Colombia

Sicarios irrumpen en hospital de Villa Rica y asesinan a un hombre ante personal médico y pacientes en Cauca

Hombres armados ingresaron al Hospital de Villa Rica, en el norte del Cauca, persiguieron a un hombre y lo asesinaron dentro del centro asistencial, generando temor entre médicos, trabajadores de la salud y usuarios que estaban en atención

Recientemente, quedó marcada por un hecho de violencia registrado en el Hospital de Villa Rica, municipio del norte del Cauca, donde hombres armados ingresaron al centro asistencial mientras perseguían a un ciudadano, quien buscó refugio sin éxito en las instalaciones médicas.

De acuerdo con la información recopilada por Semana, el episodio ocurrió hacia las 11:00 de la mañana, momento en el que los atacantes irrumpieron en el hospital siguiendo a su objetivo.

El hombre ingresó al lugar con la intención de resguardarse, pero fue alcanzado por los disparos en medio del recorrido interno del centro de salud.

El ataque se produjo frente a personal médico, pacientes y usuarios que se encontraban en áreas de atención como urgencias y consulta externa. Tras cometer el homicidio, los responsables huyeron del lugar sin que se presentaran capturas inmediatas en el sitio.

La gerente del Hospital de Villa Rica, Adela Mesú Pontón, relató lo sucedido en declaraciones recogidas por SEMANA. “Venían correteando un muchacho para matarlo, él entró al hospital, trató de salir por un jardín y eso no tiene salida y ahí lo remataron. Es tremendo”, señaló la funcionaria al describir la secuencia del crimen.

Desde la administración del hospital se indicó que no existen antecedentes de un hecho similar dentro de la institución. La gerente precisó que se trata de una situación inédita desde la creación del centro asistencial. “No es común que pase. Es la primera vez desde 2007, nunca nos había pasado una cosa así”, afirmó.

Villa Rica, municipio ubicado a aproximadamente 25 minutos por vía terrestre desde Cali, se encontraba en días de conmemoración por sus 24 años de creación cuando ocurrió el homicidio. El ataque generó reacciones de preocupación entre trabajadores de la salud y habitantes del municipio, debido a la vulneración de un espacio destinado a la atención médica.

Tras el hecho, la gerencia del hospital activó los protocolos de reporte ante organismos humanitarios, entre ellos la Misión Médica y la Cruz Roja Internacional, entidades encargadas de vigilar el respeto a los centros asistenciales en contextos de violencia y conflicto armado.

Fuentes consultadas por SEMANA señalaron que aún no existe una hipótesis definida sobre los móviles del crimen. Según una de las personas consultadas, en el municipio hacen presencia distintos actores armados y estructuras delincuenciales, lo que dificulta establecer responsabilidades en una etapa inicial de la investigación. “En el municipio hay tanto actores armados como grupos delincuenciales, es muy pronto para saber”, indicó la fuente.

Por su parte, la Policía del Cauca informó que dos de los presuntos sicarios ya fueron identificados. Las autoridades confirmaron que se adelanta un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para que un juez de control de garantías emita las correspondientes órdenes de captura.

Desde el hospital se manifestó preocupación por la seguridad del personal y de los usuarios. La gerente expresó que la institución quedó expuesta en medio de una confrontación ajena a su labor sanitaria. “Nosotros como institución quedamos en medio de un fuego del que no hacemos parte, no podemos tener guardas armados”, señaló.

En medio de la situación, la administración del hospital destacó la reacción del personal médico y asistencial durante el ataque. “Nuestros colaboradores fueron muy ágiles y pudieron salvaguardar la vida de otras personas que estaban recibiendo atención en el servicio de urgencia, de consulta externa. Damos gracias a Dios que no hubo más personas heridas”, afirmó la gerente.

Finalmente, desde la dirección del centro asistencial se planteó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. La funcionaria solicitó evaluar la posibilidad de asignar presencia permanente de la fuerza pública en el hospital. “En las condiciones de seguridad que nos encontramos, los hospitales deberían tener un policía, estamos expuestos”, agregó.

