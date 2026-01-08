Polémica reacción de Andrea Petro al ser cuestionada por su relación con Verónica Alcocer despertó interrogantes: este fue su gesto

Andrea Petro decidió no hablar de Verónica Alcocer en redes sociales - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, volvió a ser protagonista de una polémica en redes sociales, pero esta vez no por sus palabras, sino por un gesto que dejó mucho espacio para la interpretación.

La joven, empresaria y creadora de la marca de ropa sostenible Bachué —conocida por sus posturas directas y, en ocasiones, irreverentes—, participó en una dinámica en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores le plantearon diversas preguntas sobre su vida personal y la de su familia.

No obstante, uno de los momentos más comentados fue cuando se le preguntó específicamente sobre Verónica Alcocer, la primera dama y exesposa del presidente Petro.

El gesto de Andrea Petro ante la mención de Verónica Alcocer desató especulaciones sobre posibles conflictos dentro de la familia presidencial - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

La respuesta de Andrea a la pregunta sobre Alcocer no fue verbal, sino visual. Ante la mención de la primera dama, la hija del presidente no pronunció palabra alguna, sino que simplemente hizo una expresión que, para muchos, reflejó fastidio o desinterés.

La mirada que acompañó este gesto fue suficiente para abrir un abanico de especulaciones sobre las tensiones internas en la familia presidencial.

En las redes sociales, el silencio y la expresión de Andrea no pasaron desapercibidos, y rápidamente los usuarios comenzaron a comentar y analizar su actitud, interpretándola como una señal de incomodidad o incluso desaprobación hacia Verónica Alcocer.

Andrea Petro parece que no termino en buenos términos con Verónica Alcocer - crédito @andreapetro91/Instagram

Este incidente se da en un contexto de constantes tensiones dentro de la familia Petro, en especial después de la separación de Gustavo Petro y Verónica Alcocer —aunque sentimental y no legal—, un proceso que ocurrió en medio de una compleja situación política y económica tanto a nivel nacional como internacional.

La ruptura del matrimonio entre el presidente y la primera dama se dio en un momento caótico tras la inclusión de ambos en la lista Clinton, y las posteriores críticas sobre la vida Verónica Alcocer en Estocolmo, Suecia, situaciones que aumentaron el interés público.

La reacción de Andrea Petro ante toda esta situación, y en particular hacia la figura de la primera dama, generó mucha curiosidad. Esto se intensificó aún más por el hecho de que, en el pasado, la joven había afirmado que la unión de su familia se debía en gran parte a Verónica Alcocer, que es también madre de sus dos hermanas, Sofía y Antonella.

Verónica Alcocer y Gustavo Petro terminaron su relación en medio de un torbellino de polémicas - crédito Colprensa

Aunque Andrea no quiso pronunciar una palabra sobre Alcocer, Gustavo Petro sí lo hizo

El 7 de enero de 2026, durante su intervención en la plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Petro abordó varios temas de relevancia nacional e internacional. Entre ellos, desmintió de manera tajante los rumores que habían circulado sobre la supuesta participación de Verónica Alcocer en la financiación de las protestas del estallido social de 2021.

Petro calificó estas versiones como “mentiras implantadas por la oposición” y aseguró que la responsabilidad de la crisis social recae en la gestión del expresidente Iván Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

El mandatario hizo referencia a las acusaciones que indicaban que Alcocer habría manejado recursos provenientes del régimen de Nicolás Maduro para apoyar a los manifestantes. Petro aclaró que estas afirmaciones eran parte de una campaña de desinformación impulsada por sus adversarios políticos.

Petro salió en defensa de Verónica Alcocer, primera dama y su exesposa, ante una multitud en la plaza de Bolívar- crédito Joel González/Presidencia

Según él, la oposición buscaba desviar la atención de la crítica situación económica que vivió el país bajo el gobierno de Duque, particularmente debido a la reforma tributaria que generó una fuerte reacción popular.

De hecho, Petro responsabilizó a la oposición de amplificar los malentendidos y de influir en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Al mismo tiempo, acusó a sectores políticos vinculados con el narcotráfico de socavar los esfuerzos de paz y generar conflictos diplomáticos con el Gobierno de Donald Trump.

Para el mandatario, estos ataques no son personales, sino un intento de desacreditar su administración y desestabilizar el proceso de paz en Colombia.