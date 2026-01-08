Petro reveló las lecciones que le dejó el diálogo con Trump, confirmó acercamientos con Delcy Rodríguez y confió en “un diálogo tripartito”

El presidente Gustavo Petro aseguró que conversó con Donald Trump sobre Venezuela y el narcotráfico - crédito Reuters/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, desde la plaza de Bolívar de Bogotá, se refirió a la conversación que tuvo con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones que parecieron desescalarse gracias a la llamada telefónica que sostuvieron. Indicó que dialogaron sobre la situación de Venezuela y el narcotráfico, además de la necesidad de restablecer comunicaciones.

Durante su declaración ante la ciudadanía, leyó una publicación que hizo el mandatario norteamericano en la que se refirió a la llamada que tuvieron. En su mensaje, aseguró que fue un honor hablar con su homólogo y que tienen planeado encontrarse para ahondar en los temas que deben ponerse sobre la mesa.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, indicó Trump.

Mientras leía este mensaje ante la población, el presidente Petro se dirigió directamente a la canciller Rosa Villavicencio, solicitando que gestione lo que se requiera para efectuar el encuentro con el mandatario. “Canciller, me toca ir a Estados Unidos, me lleva un buen traductor”, dijo.

Aunado a ello, expuso las “lecciones” que tiene en mente, en caso de que la reunión sí se lleve a cabo como planea. Entre ellas está el diálogo directo, que aseguró que es fundamental, indicando que esta premisa aplica para grupos armados, con los que ha buscado establecer la paz. “Hablar es una cosa, ser socios es otra”, indicó.

De igual manera, informó que conversó con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado. “No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la invité a Colombia. Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para establecer el orden en Venezuela”, indicó.

Aunado a ello, informó que se abstuvo de invitar a Trump a Colombia, e hizo un chiste al respecto: “Le dije que en una isla cheverísima, pero solo los dos y las escoltas, de él de seguridad y mías. Habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles”.

A manera de conclusión sobre la conversación que tuvo con el mandatario de Estados Unidos, aseguró que se puede percibir un desescalamiento de las tensiones que hay entre las administraciones. Eso, según indicó, lo evidenció en la publicación de Trump en redes, en la que notificó sobre el diálogo que mantuvieron. Pues, se refirió a él con respeto, sin utilizar calificativos que anteriormente ha usado para caracterizarlo.

“Si es a hablar, yo voy donde sea (…). Tenemos entonces un diálogo construyéndose. El restablecimiento de la comunicación permite bajar los tonos. La última vez me dijo de una manera, ahora tengo el honor de hablar”, dijo Petro.

En declaraciones públicas que ha hecho el presidente de Estados Unidos sobre Colombia y su mandatario, ha tildado a Gustavo Petro de ser un “matón”, un “mal tipo”, un “narcotraficante” –aunque no ha proporcionado pruebas que lo demuestren– y, en su última intervención ante los medios en el Air Force One, lo llamó “enfermo”.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, aseveró.