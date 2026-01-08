Habitante de Medellín se ganó el premio gordo de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá, pero no ha reclamado el dinero

Hasta el momento el ganador no se ha presentado para reclamar el premio - crédito Freepik

Un nuevo capítulo de fortuna se escribe en Medellín tras el sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un habitante de la ciudad resultó favorecido con un premio de 15.000 millones de pesos.

La noticia ha generado entusiasmo en la región, especialmente en la comuna de Belén, donde se vendió el billete ganador, el número 4426 de la serie 095.

El sorteo, realizado el 3 de enero bajo la denominación de Sorteo de Reyes Magos, marcó el inicio de 2026 con un golpe de suerte para Antioquia.

Según confirmó el área de Servicio al Cliente de la Lotería de Boyacá a El Colombiano, “el premio mayor sí cayó en la capital antioqueña”. El boleto afortunado fue distribuido por Loticolombia y vendido a través de la red Gana, reconocida en la región por su amplia cobertura y confianza entre los apostadores.

El número ganador fue 4426 de la serie 095 - crédito Lotería de Boyacá

Hasta la fecha, el nuevo millonario no ha hecho contacto con la Lotería de Boyacá para reclamar su premio. Mientras tanto, la expectativa crece entre los vecinos y comerciantes de Belén, quienes celebran la suerte que tocó a su barrio.

La tradición de apostar por la Lotería de Boyacá se consolida en Antioquia, una región que históricamente ha recibido premios de gran envergadura, incluidos sorteos como Boyaloto y La Casa de Tus Sueños.

De acuerdo con la misma lotería, Antioquia representa aproximadamente el 15% de las ventas totales de sus productos. La preferencia de los antioqueños se debe, en parte, a que, junto con la Lotería de Medellín, ofrece los premios mayores más atractivos del país.

Además, la Lotería de Boyacá entrega hasta 49 premios secos de cientos de millones y numerosas aproximaciones, lo que convierte cada sorteo en una oportunidad para miles de participantes.

El boleto fue distribuido por Loticolombia y vendido a través de la red Gana - crédito Red Gana

El impacto de la suerte no solo es individual. En lo que va del año, la red Gana ha distribuido más de 3.100 millones de pesos en premios, beneficiando a 45.450 hogares en Antioquia, según cifras oficiales. Este flujo de recursos dinamiza la economía local, impulsando sectores como el comercio y los servicios en los municipios ganadores.

El caso del reciente ganador ilustra la esperanza que depositan miles de ciudadanos en cada sorteo. El simple hecho de adquirir una fracción del billete fue suficiente para que el afortunado viera transformados sus planes y proyectos personales.

“Un solo número cambió la vida de una persona que hoy ve cómo los sueños que parecían lejanos empiezan a hacerse realidad”, señalaron desde la red comercial encargada de la venta.

El compromiso de la red Gana y de la Lotería de Boyacá con la legalidad y la confianza se reafirma con cada sorteo. Además de premios millonarios, se entregan recursos que, en muchos casos, significan alivio económico para familias y nuevas oportunidades de desarrollo. La transparencia en la entrega y el respaldo institucional fortalecen la credibilidad de este tipo de juegos de azar en la región.

Estos fueron los resultados generales con los premios secos y parciales - crédito Lotería de Boyacá

La experiencia de Antioquia como tierra de ganadores se ve reflejada en el historial reciente de premios otorgados. A lo largo de los años, habitantes del departamento han sido beneficiados en rifas de vehículos de lujo y sorteos especiales que han cambiado el rumbo de sus vidas.

La expectativa por descubrir la identidad del nuevo millonario se mantiene, mientras la ciudad de Medellín celebra este arranque de año marcado por la prosperidad y la ilusión.

La historia de este premio se suma a una larga lista de aciertos que han consolidado a Antioquia como una de las regiones más afortunadas en los juegos de azar nacionales. Por ahora, la espera continúa hasta que el ganador reclame su premio y, tal vez, comparta su versión de cómo la suerte llegó a su puerta en este inicio de 2026.