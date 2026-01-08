Defensora del Pueblo rechazó intención de Gustavo Petro de que se convoque a una asamblea constituyente: estos son sus motivos

Para Iris Marín, defensora del Pueblo, es innegociable la defensa de la Constitución de 1991 - crédito @MarnIris/X - Presidencia

Con un extenso mensaje publicado en la red social X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó el jueves 8 de enero de 2026 un rechazo frontal a la iniciativa del presidente de la República, Gustavo Petro, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entre sus argumentos, según expresó, Marín hizo énfasis en que este mecanismo que representa a todas luces un riesgo para la estabilidad institucional, la democracia y los derechos humanos en el país.

Marín, que es la primera mujer en encabezar la entidad, hizo un llamado a la defensa de la Constitución Política de 1991, siendo este marco legal el que permitió la creación de la Defensoría y, con ello, buscó garantizar la protección de los derechos fundamentales. Con ello, se desmarcó de la idea del primer mandatario de los colombianos, que ha dado instrucciones a su equipo de avanzar en este objetivo, aunque recalcó que no se consumará en su Gobierno.

En un pronunciamiento difundido a través de X, Marín advirtió sobre el peligro de desconocer las instituciones democráticas en medio de crisis y tensiones recientes en la región. En específico, se refirió a lo que aconteció en la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas (Venezuela), cuando tropas de los Estados Unidos capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un hecho que causó reacciones encontradas en las redes sociales.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, Iris Marín se opuso al llamado de una asamblea constituyente con un extenso mensaje en redes sociales - crédito @MarnIris/X

“A propósito de los acontecimientos recientes en Venezuela, en Colombia se han escuchado voces que podrían conducir al desconocimiento de nuestras instituciones democráticas”, señaló la defensora, que remarcó que, “en momentos de crisis, solemos entrar en incertidumbre y confusión”, por lo que invitó a la ciudadanía a “aferrarnos a los principios que nos unen como nación” para evitar un desenlace como el que ha tenido el país vecino en sus instituciones.

Iris Marín pidió que se defienda la Constitución Política de 1991

La defensora recordó el origen plural y democrático de la actual Carta Magna. “Hace 34 años, una Asamblea Constituyente plural discutió y expidió una Constitución que proyectó un Estado democrático y de derecho, basado en la soberanía popular y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional y de los derechos humanos”, afirmó la defensora, cuyo mandato al frente de la entidad se extenderá hasta agosto de 2024.

Gustavo Petro firmó en 2018 unas tablas en las que prometió no convocar a una constituyente; pero ya incumplió su promesa - crédito @petrogustavo/X

En ese orden de ideas, Marín indicó que el pluralismo ideológico, reconocido por la Constitución de 1991, “no puede conllevar el desconocimiento de la autoridad del Presidente de la República democráticamente elegido”. De la misma manera, la jefe de la entidad precisó que “la rendición de cuentas a la que está sometido, como todas las personas que ejercen autoridad pública, no puede ir en desmedro del respeto a las instituciones democráticas”.

Y ató su mensaje con el contexto internacional. “Colombia hace parte de un mundo global en el que el derecho internacional que hemos aceptado se fundamenta en la igualdad soberana de los Estados y en el propósito común de mantener la paz y la seguridad internacionales”, reiteró Marín en su publicación en las plataformas digitales y alertó sobre el costo que implicaría apartarse de estos valores fundamentales que han cimentado a la nación.

La Constitución Política de Colombia fue promulgada en 1991 y reemplazó a la de 1886 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Estos principios no son una realidad en nuestro país ni en el mundo del que hacemos parte, pero honestamente, sacrificarlos como guía en este momento puede ser más costoso de lo que podemos advertir”, dijo. Marín concluyó su intervención con una exhortación a la defensa activa del marco constitucional, pues para ella es claro que no se pueden renunciar a esos principios, y pidió que sea el canal diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump guíen al país.

“No renunciemos a esos principios: defendámoslos. Que nos guíen ahora que el presidente Petro y el presidente de los Estados Unidos han abierto un canal diplomático. Que nos guíen en toda circunstancia, especialmente en las más difíciles”, puntualizó Marín, en una declaración que se dio a conocer en un momento de intenso debate nacional por la propuesta de Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente una vez termine su mandato.