Colombia

Cathy Juvinao defendió a Petro de quienes lo llaman ‘arrodillado’ tras llamada con Trump: “Es su deber normalizar las relaciones”

La representante a la Cámara aseguró que el mandatario nacional cumplió su rol como jefe de Estado y garantizó la estabilidad diplomática del país, por lo que tildó de desproporcionadas las críticas

Guardar
La representante Cathy Juvinao sorprendió
La representante Cathy Juvinao sorprendió al defender a Petro, destacando que el fortalecimiento de la diplomacia con Estados Unidos es un deber presidencial - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El encuentro telefónico entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, sigue dando de qué hablar en el país, después de que la oposición tildara la comunicación como una “rendición” por parte del jefe de Estado colombiano.

Sin embargo, en la tarde del jueves 8 de enero, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, que se ha ganado un espacio en la opinión pública por sus reiterativas críticas a Petro, sorprendió a sus seguidores al defender al mandatario colombiano de los reparos hacia él.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que, contrario a la posición de los detractores del presidente, su intención de apaciguar los ánimos en medio de una posible intervención militar en Colombia, hace parte de sus funciones obligatorias y no necesariamente de una sumisión frente a Estados Unidos.

No podemos pedirle a Gustavo Petro sensatez en la relación con EEUU, y luego cuando tiene alguna salir a decirle ‘arrodillado’. Como presidente de Colombia es su deber normalizar las relaciones. Mi solicitud a él es más bien que la sensatez se mantenga y no sea flor de un día”, escribió la representante.

La representante calificó la llamada
La representante calificó la llamada de Gustavo Petro y Donald Trump como un acto de sensatez - crédito X

Y es que la confirmación del diálogo telefónico entre ambos mandatarios desató una oleada de reacciones políticas en el país, generando una marcada polarización en oficialismo y oposición.

La conversación, que se prolongó durante media hora, permitió abordar la necesidad de mantener “comunicaciones directas entre las cancillerías y la presidencia”, según detalló el propio Petro, y trató temas como la sustitución de cultivos ilícitos, la crisis en Venezuela y la restricción del uso de glifosato en la lucha antidrogas.

Desde sectores afines al Gobierno, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero defendió la iniciativa afirmando que “Petro dialoga de igual a igual con Trump y defiende a Colombia. Con dignidad, la que no conoce Vicky y Abelardo, el cambio avanza. ¡Fuerza Presidente!”.

Asimismo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó afirmando: “Se quedaron con los crespos hechos. Fin del comunicado”. Por su parte, la candidata presidencial Claudia López felicitó la vía diplomática, mientras que Luis Gilberto Murillo calificó el canal abierto de diálogo como “muy buena noticia para Colombia”.

El diálogo entre Donald Trump
El diálogo entre Donald Trump y Gustavo Petro polariza a la opinión política en el país y generó reacciones encontradas - crédito Composición fotográfica (Redes sociales/X)

El mensaje inicial de Donald Trump en su red social destacó el valor que atribuye al contacto y expresó su expectativa de reunirse en breve con Petro en Washington D. C., bajo la coordinación del secretario de Estado Marco Rubio y la canciller colombiana.

Entre los principales críticos, la congresista Lina María Garrido arremetió en redes sociales calificando la comunicación como “una muestra de debilidad del Gobierno” e ironizó sobre la reacción de figuras oficialistas.

La candidata presidencial Vicky Dávila celebró la intervención de Trump señalando que “ajustó a Petro y le quitó la bandera incendiaria contra Estados Unidos como arma electoral para ganar las elecciones con Iván Cepeda, ‘el heredero’”.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, sostuvo que “el presidente Trump les acabó en unos minutos la narrativa que estaban usando para victimizarse y proponer conflictos con Estados Unidos”.

En su cuenta de X,
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la llamada a Donald Trump y negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos, defendiendo el diálogo como camino hacia la paz - crédito red social X

Además de los temas centrales discutidos, Petro transmitió su inquietud por el cambio climático y solicitó la apertura de mesas de diálogo sobre Venezuela.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro insiste en que su diálogo con Trump no es un acto de sumisión, sino un mecanismo para salvaguardar la diplomacia y la soberanía de Colombia.

“Libertad o Libertad”. Ahora a los que fueron a EEUU con sus mentiras dicen que me arrodillé, otra mentira. Tiran la piedra y esconden la mano. Nadie que sea del M19 se niega al diálogo, es en el diálogo donde se encuentra la Paz. El diálogo no arrodilla, la mentira, sí“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Cathy JuvinaoGustavo PetroLlamada Petro TrumpRelaciones Colombia Estados UnidosColombia-noticias

Más Noticias

Jhovanoty se refirió a la llamada que sostuvieron Gustavo Petro y Donald Trump: “Un pacto de no agresión”

El comediante le dejó una propuesta a Trump

Jhovanoty se refirió a la

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Las figuras públicas tendrán la oportunidad de sentir la presión y los retos de ser observadas día y noche junto a los concursantes

Valentina Lizcano sí estará en

Auxilio funerario de Colpensiones: así quedó para el 2026, tras incremento del salario mínimo

Hasta cerca de 17 millones de pesos pueden recibir los familiares de la persona fallecida, luego de cubrir los gastos fúnebres

Auxilio funerario de Colpensiones: así

Video: en violento hurto en el norte de Bogotá, delincuentes dejaron gravemente herido a un hombre y se llevaron carro con una perrita a bordo

Al menos tres individuos interceptaron a los ocupantes de una camioneta, provocando lesiones, la sustracción de objetos y una mascota

Video: en violento hurto en

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Además, criticó la actitud de la joven barranquillera con el padre de su hijo Emiliano, tras encontrarse con Westcol durante una transmisión en Kick

Juliana Calderón afirmó que su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

Valentina Lizcano sí estará en

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Violeta Bergonzi cambió de look y compartió video mostrando su nueva imagen: “Color nuevo”

Silvy Araujo reveló imágenes de su primer trimestre de embarazo: así luce la influenciadora

Estos son los nombres que tendrán los nuevos cuartos de las habitaciones en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Este es el salario de

Este es el salario de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: el delantero tiene varios equipos interesados

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Oficial: estas son los días, horas y estadios de los partidos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Tres jueces FIFA se ‘rajaron’ en las pruebas físicas de pretemporada de la Liga BetPlay 2026