Cathy Juvinao defendió a Petro de quienes lo llaman ‘arrodillado’ tras llamada con Trump: “Es su deber normalizar las relaciones”

La representante Cathy Juvinao sorprendió al defender a Petro, destacando que el fortalecimiento de la diplomacia con Estados Unidos es un deber presidencial - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El encuentro telefónico entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, sigue dando de qué hablar en el país, después de que la oposición tildara la comunicación como una “rendición” por parte del jefe de Estado colombiano.

Sin embargo, en la tarde del jueves 8 de enero, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, que se ha ganado un espacio en la opinión pública por sus reiterativas críticas a Petro, sorprendió a sus seguidores al defender al mandatario colombiano de los reparos hacia él.

A través de su cuenta de X, la congresista aseguró que, contrario a la posición de los detractores del presidente, su intención de apaciguar los ánimos en medio de una posible intervención militar en Colombia, hace parte de sus funciones obligatorias y no necesariamente de una sumisión frente a Estados Unidos.

“No podemos pedirle a Gustavo Petro sensatez en la relación con EEUU, y luego cuando tiene alguna salir a decirle ‘arrodillado’. Como presidente de Colombia es su deber normalizar las relaciones. Mi solicitud a él es más bien que la sensatez se mantenga y no sea flor de un día”, escribió la representante.

La representante calificó la llamada de Gustavo Petro y Donald Trump como un acto de sensatez - crédito X

Y es que la confirmación del diálogo telefónico entre ambos mandatarios desató una oleada de reacciones políticas en el país, generando una marcada polarización en oficialismo y oposición.

La conversación, que se prolongó durante media hora, permitió abordar la necesidad de mantener “comunicaciones directas entre las cancillerías y la presidencia”, según detalló el propio Petro, y trató temas como la sustitución de cultivos ilícitos, la crisis en Venezuela y la restricción del uso de glifosato en la lucha antidrogas.

Desde sectores afines al Gobierno, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero defendió la iniciativa afirmando que “Petro dialoga de igual a igual con Trump y defiende a Colombia. Con dignidad, la que no conoce Vicky y Abelardo, el cambio avanza. ¡Fuerza Presidente!”.

Asimismo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó afirmando: “Se quedaron con los crespos hechos. Fin del comunicado”. Por su parte, la candidata presidencial Claudia López felicitó la vía diplomática, mientras que Luis Gilberto Murillo calificó el canal abierto de diálogo como “muy buena noticia para Colombia”.

El diálogo entre Donald Trump y Gustavo Petro polariza a la opinión política en el país y generó reacciones encontradas - crédito Composición fotográfica (Redes sociales/X)

El mensaje inicial de Donald Trump en su red social destacó el valor que atribuye al contacto y expresó su expectativa de reunirse en breve con Petro en Washington D. C., bajo la coordinación del secretario de Estado Marco Rubio y la canciller colombiana.

Entre los principales críticos, la congresista Lina María Garrido arremetió en redes sociales calificando la comunicación como “una muestra de debilidad del Gobierno” e ironizó sobre la reacción de figuras oficialistas.

La candidata presidencial Vicky Dávila celebró la intervención de Trump señalando que “ajustó a Petro y le quitó la bandera incendiaria contra Estados Unidos como arma electoral para ganar las elecciones con Iván Cepeda, ‘el heredero’”.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, sostuvo que “el presidente Trump les acabó en unos minutos la narrativa que estaban usando para victimizarse y proponer conflictos con Estados Unidos”.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por la llamada a Donald Trump y negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos, defendiendo el diálogo como camino hacia la paz - crédito red social X

Además de los temas centrales discutidos, Petro transmitió su inquietud por el cambio climático y solicitó la apertura de mesas de diálogo sobre Venezuela.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro insiste en que su diálogo con Trump no es un acto de sumisión, sino un mecanismo para salvaguardar la diplomacia y la soberanía de Colombia.

““Libertad o Libertad”. Ahora a los que fueron a EEUU con sus mentiras dicen que me arrodillé, otra mentira. Tiran la piedra y esconden la mano. Nadie que sea del M19 se niega al diálogo, es en el diálogo donde se encuentra la Paz. El diálogo no arrodilla, la mentira, sí“, escribió el mandatario en su cuenta de X.