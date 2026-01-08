Carla Giraldo encendió las redes al compartir detalles de sus vacaciones con su novio antes del regreso de ‘La casa de los famosos’

Carla Giraldo aprovechó sus días libres antes del regreso de La Casa de los Famosos Colombia para disfrutar de unas vacaciones con su novio en Cartagena - crédito @carlagiraldo/Instagram

Carla Giraldo está aprovechando al máximo sus días libres antes de regresar a la conducción del reality La casa de los famosos Colombia, en su tercera edición. La presentadora y actriz pasó unas vacaciones paradisíacas en Cartagena, acompañada de su novio, Roberto Asis, con el que compartió momentos especiales en La Ciudad Amurallada, que compartió en sus redes sociales.

A solo días del regreso del popular reality show, Carla se mostró más feliz que nunca, compartiendo su escapada romántica con sus seguidores en Instagram.

En sus historias, Carla compartió un divertido momento caminando por las calles de Cartagena junto a Roberto. Mientras bromeaban, ella le dio un beso en la mejilla y él sostenía el celular, y le hacía algunos comentarios juguetones. Él mantenía una expresión seria durante toda la escena, hasta que, al final del video, no pudo evitar sonreír. La actriz cerró el instante con un tierno mensaje: “Feliz año mi amor”.

La pareja mostró un tierno momento en el que Carla Giraldo le da un beso en la mejilla a Roberto Asis, su novio, mientras él sostiene el celular - crédito @carlagiraldo/Instagram

La pareja comparte algunas fotos juntos en sus redes sociales, aunque no suelen publicar muchas imágenes ni mensajes, las pocas que tienen reflejan la cercanía que hay entre ellos; de hecho, la más reciente publicada por Roberto muestra a Carla de espaldas, luciendo un bikini y se resalta su figura tonificada.

Esta foto también forma parte de sus vacaciones de fin de año en Cartagena. Según sus publicaciones en Instagram, ambos compartieron imágenes desde el mismo balcón, hotel, comidas y otros momentos juntos.

La fotografía que comparte Roberto Asis de su novia, Carla Giraldo - crédito @roberto__asis/Instagram

¿Quién es Roberto Asis, la nueva pareja de Carla Giraldo?

Roberto Asis, el hombre que conquistó el corazón de Carla, es fotógrafo y modelo. Según se puede ver en línea, él trabaja en el ámbito de la fotografía para producciones audiovisuales, un campo donde conoció a su exesposa, la estilista cartagenera Pamela García. Además, es la imagen de diversas marcas en su perfil de Instagram, lo que lo mantiene en contacto con el mundo del entretenimiento, aunque prefiere mantenerse alejado del foco mediático.

De igual manera, el modelo es un empresario versátil con una destacada trayectoria en varios sectores. En el ámbito de la hotelería, es socio de Ermita, a Tribute Portfolio Hotel, un exclusivo hotel boutique ubicado en una histórica casona del barrio El Cabrero en Cartagena, que celebró su sexto aniversario en 2025.

Además, Asis incursionó en el bienestar al asociarse con Silvy Araújo en Silbe by Silvy, una aplicación enfocada en entrenamiento y estilo de vida saludable.

Roberto Asis, el hombre que robó el corazón de Carla Giraldo, es fotógrafo y modelo, con una exitosa carrera en diversos campos - crédito @roberto__asis/Instagram

El nuevo romance de Carla Giraldo nació tras su separación

La separación entre la actriz y presentadora Carla Giraldo y el DJ y empresario Mauricio Fonnegra —padre de sus dos hijos—, se hizo oficial a principios de 2025, aunque los rumores sobre su distanciamiento ya circulaban meses antes.

Mauricio Fonnegra es un reconocido DJ y productor musical dentro de la escena electrónica colombiana, además de ser empresario y organizador de eventos de gran envergadura como el Baum Festival. Durante más de 12 años, formó una de las parejas más estables del entretenimiento nacional junto a Carla Giraldo.

De acuerdo con las noticias de ese momento, la crisis matrimonial comenzó a notarse en agosto de 2024, cuando se supo que Carla había decidido mudarse sola a una vivienda entre Cajicá y Chía, debido a su trabajo en La casa de los famosos. La separación se confirmó oficialmente en enero de 2025, cuando la presentadora reveló en una entrevista que estaban atravesando “procesos diferentes” y que debían organizarse para el cuidado de sus hijos.

Aunque no especificó las razones exactas, destacó la complejidad de equilibrar maternidad y una relación de tantos años, al asegurar que su vínculo con Mauricio se mantiene cordial por el bienestar de sus hijos.