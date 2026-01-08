Así se prepara un delicioso perro caliente con sabor colombiano: este es el paso a paso

El perro caliente se consume en puestos de comida rápida y es el favorito durante fiestas o eventos deportivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El perro caliente a la colombiana es mucho más que una simple comida rápida: es una explosión de sabores y texturas que representa la creatividad y el espíritu festivo de la gastronomía urbana del país.

Un pan suave, una salchicha jugosa y una lluvia de ingredientes frescos y crujientes convierten este plato en el protagonista de reuniones, celebraciones y noches de antojo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

El perro caliente colombiano tiene su origen en la adaptación local del hot dog estadounidense, pero rápidamente evolucionó para incorporar ingredientes propios, como las papas fosforito, el pico de gallo y las salsas de piña o queso.

Tradicionalmente, se consume en puestos de comida rápida y es el favorito durante fiestas o eventos deportivos. Existen múltiples variaciones regionales, pero la versión más clásica incluye champiñones, queso cheddar derretido y una generosa cantidad de salsas.

El perro caliente colombiano tiene su origen en la adaptación local del hot dog estadounidense - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de perro caliente a la colombiana

La receta de perro caliente a la colombiana se distingue por la abundancia de ingredientes y el toque crujiente que aportan las papas delgadas.

La combinación de ensalada fresca, champiñones y salsas, junto con la textura del pan y la salchicha, hace de este plato una experiencia completa.

El resultado final es un perro caliente colorido, sabroso y muy apetecido en las calles de Colombia.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Cocción de salchichas y panes: 10 minutos

Ensamblaje: 5 minutos

Tiempo total: 30 minutos

La receta de perro caliente a la colombiana se distingue por la abundancia de ingredientes y el toque crujiente que aportan las papas delgadas - crédito Captura de Pantalla redes sociales

Ingredientes

4 panes para perros calientes 4 salchichas tipo súper perro 1 paquete de papas delgadas (papas fosforito o papas fritas de paquete) 1 tomate picado en cubos pequeños 1/2 cebolla blanca picada finamente 1 cucharada de cilantro fresco picado El jugo de 1 limón 1 frasco de champiñones en láminas Salsa de queso cheddar al gusto Salsas tradicionales (mayonesa, salsa de tomate, mostaza) al gusto

Cómo hacer perro caliente a la colombiana, paso a paso

Preparar el pico de gallo: mezcla el tomate, la cebolla y el cilantro en un recipiente. Añade el jugo de limón y revuelve bien. Reserva. Calentar las salchichas: cocina las salchichas en agua caliente, al vapor o a la parrilla. Calentar los panes: abre los panes y caliéntalos ligeramente para que estén suaves. Untar salsa de queso cheddar: aplica una capa de salsa de queso cheddar en el interior de cada pan. Este paso intensifica el sabor y la cremosidad del perro caliente. Ensamblar: coloca una salchicha en cada pan, añade una porción de champiñones en láminas y una cucharada de pico de gallo. Agregar papas delgadas: espolvorea las papas fosforito sobre el perro caliente. Este toque crujiente es esencial en la versión colombiana. Finalizar con salsas: añade mayonesa, salsa de tomate y mostaza al gusto. Aplica las salsas en forma de zigzag para una mejor distribución y presentación. Sirve inmediatamente para que las papas se mantengan crocantes.

Esta receta incorpora ingredientes propios, como las papas fosforito, el pico de gallo y las salsas de piña o queso - crédito Captura de Pantalla redes sociales

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 perros calientes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 420 kcal

Proteína: 13 g

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 45 g

Sodio: 950 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

El tiempo de preparación es de 15 minutos - crédito Captura de Pantalla redes sociales

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El perro caliente ensamblado debe consumirse inmediatamente para disfrutar el contraste de texturas. Si se desea preparar con antelación, se recomienda conservar por separado los ingredientes (salchichas cocidas, pan, salsas y papas) y ensamblar justo antes de servir. Las salchichas cocidas se pueden guardar en refrigeración hasta 24 horas.

El perro caliente a la colombiana ha transformado la manera en que los hogares y emprendimientos gastronómicos del país reinterpretan la tradicional combinación de pan y salchicha, impulsando nuevas recetas y un auge para los pequeños negocios del sector.

Como resultado, el perro caliente colombiano ha evolucionado hasta adquirir una identidad propia y un amplio repertorio de posibilidades en el escenario gastronómico local.