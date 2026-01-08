Colombia

Apuñaló a su esposa 55 veces frente a sus dos hijos en Bogotá: “Mi papá acaba de matar a mi mamá”

El niño de 12 años se comunicó con su tía y le mostró la sangrienta escena por una videollamada, la víctima continúa con vida

Guardar
Los casos de violencia contra
Los casos de violencia contra la mujer en los primeros días de 2026 son alarmantes - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años, es una de las víctimas de la violencia de género en la capital del país en los primeros días de 2026. De acuerdo con el reporte del caso, la mujer permanece en una unidad de cuidados intensivos tras recibir 55 puñaladas por parte de su pareja sentimental en un apartamento del noroccidente de Bogotá.

Pese a que inicialmente se creía que la mujer había muerto por la brutalidad del ataque, la intervención del hijo mayor de la víctima, que presenció el ataque junto a su hermano menor, resultó fundamental para salvarle la vida, debido a que le mostró la escena a sus familiares a través de una videollamada.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información recopilada por la Sijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación permitió establecer que César Camilo Aldana Vargas, instructor de judo de 43 años, golpeó a la víctima y utilizó un arma blanca para herirla mientras que los menores intentaban defenderla durante los 5 minutos que duró el ataque durante la jornada del 1 de enero de 2026.

Los familiares esperan que la
Los familiares esperan que la víctima pueda recuperarse y el criminal sea judicializado - crédito GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Después del atentado, el atacante huyó del lugar. Sin embargo, el 7 de enero se confirmó que fue capturado en un parque cercano a la URI de Engativá, tras ser interceptado por agentes de la Policía cuando llegaba en una camioneta blanca.

Denuncia de los familiares

La hermana de la víctima, Diana Marcela Castro, aseguró a Noticias RCN que Sandra intentaba distanciarse de Aldana Vargas debido a los frecuentes episodios de violencia que vivía al interior de su hogar.

Del mismo modo, reveló que la familia sospecha que la agresión estuvo premeditada, teniendo en cuenta que, antes del ataque, el agresor cambió la contraseña de la caja fuerte y organizó su equipaje para huir tras consumar el delito.

“Le robó varios relojes, su argolla de matrimonio y compró un arma de fuego que afortunadamente no le funcionó el día del ataque”, dijo uno de los allegados al diario El Tiempo.

Durante el suceso, los dos menores intentaron defender a su madre. El mayor de ellos, de 12 años, realizó una videollamada de emergencia a su tía mientras Sandra se encontraba inconsciente en el suelo.

Según el testimonio recogido por Noticias RCN, la hermana de la víctima expresó: “De no haber sido por el niño, creo que la historia hubiera sido otra. Aunque mi hermana está muy delicada, tenemos la fe y la confianza en Dios de que el Señor la va a sacar adelante”.

El hijo mayor de la
El hijo mayor de la víctima logró alertar a sus familiares a tiempo - crédito Luisa González/Colprensa

Cabe mencionar que el día del ataque, el sujeto había recogido a Sandra Castro bajo el pretexto de una reconciliación y la llevó a su vivienda donde perpetró el ataque frente a los niños.

Antes de que se confirmara la captura, la familia de Sandra Castro informó a los medios que Aldana Vargas había sido visto en los barrios El Pinar y Bosque Popular, y que algunos conocidos podrían estar ocultándolo mientras lograba concretar su huida.

El criminal fue capturado días
El criminal fue capturado días después del brutal ataque - crédito Pexels

Del mismo modo, se pudo determinar que la pareja enfrentaba disputas legales por la patria potestad de los menores, después de que empezaran los problemas al interior del hogar.

Después de confirmarse la captura durante el 7 de enero, los familiares se encuentran a la espera de que las audiencias judiciales contra César Camilo Aldana Vargas se realicen en la mañana del 8 de enero y allí se le imputen cargos por tentativa de feminicidio, pues esto no ocurrió en el caso de Vicky Liliana Vargas, que fue abusada, golpeada y apuñalada por su expareja en el barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar. El criminal quedó en libertad.

Temas Relacionados

EngativáSandra Milena Castro QuiñónezCésar Camilo Aldana VargasFeminicidioIntento de feminicidioApuñaló a su esposaColombia-Noticias

Más Noticias

La Dimayor se fue en contra de Rionegro por dejar sin estadio a Águilas Doradas: preocupación en la Liga BetPlay

A pocos días de iniciar la temporada 2026, el cuadro antioqueño no usará su escenario y no se sabe cuál será su casa, lo que causó molestia en la Dimayor Mayor

La Dimayor se fue en

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

La presentadora relató en un pódcast el proceso familiar que vivió para lograr que su padre aceptara y se acercara a su hijo de una relación extramarital, esfuerzo que culminó semanas antes del fallecimiento del hombre

Claudia Bahamón y su familia

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Precio del dólar en Colombia: así cerró el 7 de enero antes de conocerse el IPC de 2025 y acuerdos entre EE. UU. y Venezuela

La divisa norteamericana ganó más de $18 en la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.700, según reportó la plataforma Set-FX

Precio del dólar en Colombia:

Trump confirmó diálogo con Petro y dijo que fue “un gran honor” hablar con el presidente colombiano: habrá reunión en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, con una publicación en la red Truth Social, indicó que invitará al jefe de Estado a un encuentro en Washington, para aclarar las diferencias que se han alimentado entre ambos en la lucha antidrogas

Trump confirmó diálogo con Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón y su familia

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

La película más vista en Netflix Colombia HOY

Video: Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando el Año Nuevo juntos en Barranquilla

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Los divertidos memes que se tomaron las redes por el regreso de Falcao a Millonarios

Junior de Barranquilla también quiere romper el mercado de fichajes: tendría lista a figura de la selección Colombia

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

Falcao García podría ser “el líder” que necesita la selección Colombia para el mundial: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo necesita”