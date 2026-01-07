Hombre mató a su amante, durmió con el cadáver y su esposa lo entregó por la recompensa

El caso fue ampliamente rechazado en el territorio nacional y sus familiares consideran que pudo evitarse - crédito Colprensa

La historia de Mariana Ortega, una joven de 20 años que fue asesinada en Medellín volvió a resonar tras el relato que realizó su hermana en un popular pódcast. De acuerdo con la información disponible sobre el caso, su cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana blanca y plástico, abandonado en un basurero frente a la estación de Prado el 5 de febrero de 2021.

Su familia reconoció los tatuajes de Mariana en la morgue, devastando a los que la conocieron, que aún siguen indignados ante la fragilidad de la respuesta institucional ante los casos de violencia de género en la región y todo el territorio nacional.

Los conductores del pódcast Conducta Delictiva viajaron hasta Medellín para conocer la versión de Camila Ortega, la hermana de Mariana, que relató que el círculo de violencia acompañó a la joven desde su adolescencia.

Historial de abusos

La primera relación de Mariana fue a los 14 años: “Él la amenazaba. Le decía siempre que si lo dejaba, él se iba a quitar la vida. Y ella ya tenía miedo, ya sabía que él podía cumplir esa amenaza”, relató la familiar en el formato.

La mujer estuvo atrapada en un ciclo de violencia desde sus primeros años - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Además, relató que Mariana fue madre a los 15 años, y su entonces pareja, un hombre mayor, era bastante agresivo, incluso durante el embarazo. Las agresiones fueron presenciadas por sus hermanas, que no pudieron intervenir. “Ella siempre nos puso un límite: ‘No se metan en esto porque yo lo arreglo’”, recordó Camila, que además aseguró que el hombre la mantenía encerrada, sin comida y, en una ocasión, Mariana se lanzó por un balcón para salvar su vida.

La víctima conoció después a su segunda pareja, padre de su hijo menor. Aunque el inicio de la relación trajo apoyo en lo material y emocional, todo cambió meses más tarde: “Le tocaba salir por ventanas, o sea, como huyendo, porque también era una persona muy agresivo con ella, no tanto como la primera pareja, pero sí había ocasiones en las que era muy agresivo con ella y a ella no le quedaba más de otra que huir, irse para la casa, hasta que él la convenciera otra vez de irse otra vez con él”.

¿Quién mató a Mariana?

La falta de estabilidad económica llevó a Mariana a desempeñar trabajos informales hasta involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con la venta de estupefacientes y el trabajo sexual. En ese entorno conoció a una tercera pareja, que al principio mostró una faceta afectuosa: “Mariana siempre decía que era diferente, detallista, que le llevaba el desayuno, que le pedía que dejara ese trabajo y que no le gustaba verla con otros hombres”, relató su hermana.

Sin embargo, el aparente cuidado pronto se transformó en una voraz vigilancia. Mariana fue forzada a aislarse y terminó cortando la comunicación hasta con sus hijos: “Cuando iba a la casa, se cambiaba la ropa, decía que él no permitía prendas cortas ni visitas. Mariana tenía miedo”, recordó Camila.

Semanas antes del asesinato, una amiga alertó a la familia sobre amenazas provenientes de la esposa de la pareja de Mariana, que, según se supo después, mantenía doble vida. La víctima hizo un último esfuerzo por advertir del peligro, pues dejó su celular y una navaja en la recepción del hostal en el que vivían, indicando que su pareja estaba agresiva y pidiendo vigilancia, aunque nadie intervino.

La última comunicación con la familia fue la felicitación de cumpleaños a su hija el 3 de febrero de 2021, con la promesa de salir juntas al día siguiente, aunque no llegó y dejó de responder a las llamadas. La familia escuchó noticias sobre la aparición de un cuerpo femenino, sin identificar, en la zona donde vivía Mariana, pero tardaron en reconocer la posibilidad de que fuera ella. El 8 de febrero, Medicina Legal confirmó que se trataba de la joven.

Los familiares recuerdan la importancia de abordar patrones de agresión a tiempo - crédito Luisa González/Colprensa

El atacante durmió con el cadáver

Imágenes de cámaras de seguridad, revisadas por la Fiscalía, revelaron cómo el novio de Mariana pagó a un reciclador $2.000 para sacar lo que aparentaba ser basura, pero en realidad transportaba el cuerpo de la joven, después de que la asfixiara en medio de una pelea y durmiera toda la noche con el cadáver.

El victimario le contó a Camila que “no lo quería hacer, que no era algo que tuviera premeditado, que lo hizo por celos”, y estuvo varios días sosteniendo esa versión ante la familia y las autoridades.

“La puso en la cama y salió, cuando llegó ella todavía estaba desmayada. Es lo que dice él, desmayada. Y él se acostó a dormir con ella. Y al otro día, él dice que él se despertó al otro día y que como él vio que ella no reaccionaba, no pensó en nada más que en sacarla. Así, tal cual estaba, la envolvió en las sábanas, en un plástico y la sacó”, relató su familiar.

Posteriormente, la esposa del agresor lo entregó a las autoridades y reclamó la recompensa de $40.000.000, lo que habría sido un acuerdo entre ellos para que la mujer se quedara con el dinero.

Los detalles del caso son escalofriantes - crédito Colprensa

Pese a que la justicia finalmente condenó al agresor en mayo de 2021 a 34 años y 6 meses de prisión, la familia teme que se repita una liberación anticipada,

Las secuelas de la tragedia persisten. Camila destacó el daño a los niños, que aún “hacen preguntas que no sabemos responder”, y la sensación irreversible de pérdida en la familia: “Dejó a dos niños que hasta el día de hoy sufren mucho. Él nos quitó una parte fundamental”.