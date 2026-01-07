Colombia

Golpe al envío de drogas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: el olfato de Kira permitió el decomiso de casi 100 kilos de marihuana

El caso se suma a los 25 caños de armas que se incautaron en la misma terminal aérea con pocas horas de diferencia en un operativo liderado por la Dian y la Polfa

El caso se reportó la
El caso se reportó la mañana del miércoles 7 de enero de 2026 - crédito Mebog

Como parte de las labores que se realizan a diario en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en las áreas de carga se produjo un nuevo resultado en contra del envío de droga.

Como ya es usual en la terminal aérea, Kira, una de las caninas que hace parte del equipo de binomios de la Policía Nacional de Colombia fue la responsable de alertar sobre un paquete sospechoso gracias a su olfato.

Y es que en medio de la ronda habitual la agente de cuatro patas se detuvo frente a dos cajas, motivo por el cual su compañero se dispuso a revisar el contenido de los paquetes, dejando un nuevo resultado, y solo horas después del hallazgo de 25 cañones para armas ocultos en un envío postal desde Miami y que tenía como destino final Cali (Valle del Cauca).

De acuerdo con los detalles que brindó a medios de comunicación el mayor Jhonatan Quintero, comandante (encargado) de la estación de policía Aeropuerto destacó que en labores de inspección, vigilancia y control se logró el decomiso de “aproximadamente 100 kilos de marihuana, los cuales venían envueltos en 176 paquetes”.

El caso se reportó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá - crédito Mebog

“Es importante resaltar que el origen de esta sustancia era de la ciudad de Armenia (departamento del Quindío) con destino a la ciudad de Santa Marta (Magdalena)“, mencionó el oficial.

El mayor Quintero detalló que los bloques con el cannabis comprimido estaban “vinipelados” y “contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana”, agregó la mañana del miércoles 7 de enero de 2026.

Por último el oficial de la terminal áerea más importante del país señaló que “estas actividades que realiza la Policía Nacional con sus especialidades, con el fin de mitigar hechos que estén afectando la seguridad y convivencia, sobre todo en el tráfico de estupefacientes”.

Por último, se hizo la invitación a la ciudadanía para seguir denunciando esta clase de delitos a través de la línea 123.

Declaraciones del mayor Jhonatan Quintero, comandante (e) de la estación de policía Aeropuerto - crédito Mebog

La incautación de armas en El Dorado: venían desde Miami

Un día atrás se conocieron los pormenores del operativo conjunto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que permitió detectar e incautar 25 cañones para armas de fuego ocultos en un envío postal que llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

El armamento venía procedente de Miami, e igual que la marihuana, también tenía Cali como su destino final.

Los funcionarios identificaron irregularidades en el paquete gracias a los escáneres de rayos X instalados en la zona de verificación aduanera; esto llevó a una revisión física del contenido.

En consecuencia, las autoridades hallaron que las partes de armamento estaban camufladas dentro de un asador metálico, modalidad que buscaba evadir los controles de seguridad y aduaneros.

Las partes de armas de
Las partes de armas de fuego fueron detectadas durante una inspección con escáneres de rayos X en el aeropuerto El Dorado, tras presentar irregularidades en un envío de tráfico postal procedente de Miami - crédito Dian

De acuerdo con el reporte por parte de la Dian, el uso de objetos cotidianos para ocultar piezas prohibidas forma parte de estrategias empleadas por redes dedicadas al tráfico ilícito de armas, una práctica que dejó varios casos en 2025, pero de la que ya se tenían casos similares en años anteriores.

“La carga presentaba irregularidades que activaron las alertas de nuestros sistemas de inspección, lo que permitió detectar el material prohibido antes de que ingresara al territorio nacional”, destacó el comunicado oficial por parte de la dirección administrativa.

Luego de la incautación las piezas de armamento quedaron bajo custodia de la Polfa, que adelanta las investigaciones para determinar la procedencia exacta del envío y los posibles responsables detrás de la operación.

En uno de los casos que dejó 2025, se decomisó un arsenal de guerra en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca, durante un operativo de control intensificado por la semana de receso escolar y el puente festivo del Día de la Raza.

Tras la incautación, la carga
Tras la incautación, la carga ilegal quedó bajo custodia de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables del envío con destino final en Cali - crédito Dian

La intervención evitó que un cargamento de fusiles, pistolas y municiones llegara a Cali y otras zonas del Valle del Cauca.

El hallazgo se produjo cuando trabajadores de una aerolínea alertaron sobre una maleta no reclamada en el área de filtros del aeropuerto.

Personal de la estación de Policía activó los protocolos de inspección y, mediante escáneres, detectó el contenido ilícito.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, informó en ese entonces (mediados de octubre de 2025) que el equipaje contenía tres fusiles, diez pistolas, proveedores y municiones de diferentes calibres, y demás elementos que habían ingresado al país desde Estados Unidos, con tránsito por Miami y destino final en Cali.

El inventario de lo incautado incluyó dos pistolas calibre 5,56 mm, siete pistolas calibre 9 mm, una pistola calibre 22 mm, un fusil calibre 9 mm, un fusil calibre 5,56 mm, un subfusil calibre 7,62 mm, una mira táctica, 20 proveedores para pistola, siete proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 10 mm, 284 cartuchos calibre 5,7 x 28 mm y 263 cartuchos calibre 22 mm.

El operativo se realizó durante
El operativo se realizó durante controles intensificados por la semana de receso escolar y el puente festivo del Día de la Raza - crédito @GuilleLondono/X

Según el registro de los tiquetes, la maleta había iniciado su recorrido en Houston, con conexión en Fort Lauderdale (estado de Florida, EE. UU.).

El coronel Astaiza precisó que el armamento fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras que las investigaciones buscan identificar la procedencia del arsenal y los posibles destinatarios vinculados a estructuras criminales.

