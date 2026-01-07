Fueron a la Feria de Cali con una idea de negocio y salieron robados y extorsionados: esta es la denuncia

Por medio de redes compartieron la historia y una rifa para recuperar lo perdido - crédito @espedes_0922 / Instagram

Lo que parecía una oportunidad para mejorar sus finanzas durante la Feria de Cali en diciembre de 2025, terminó en una serie de obstáculos para 4 amigos caleños.

El grupo, integrado por jóvenes con el objetivo de vender licor y aprovechar el ambiente festivo, vio cómo un plan sencillo se convertía en una experiencia marcada por la pérdida, la presión y la solidaridad.

La iniciativa comenzó con expectativas positivas. Según relató Alejandra Céspedes al diario El País, la idea era invertir las ganancias para terminar el año con tranquilidad económica. Sin embargo, la inauguración del salsódromo estuvo lejos de lo planeado, pues la lluvia afectó las ventas y complicó el arranque de la nueva empresa.

En el segundo día de feria, la logística presentó nuevos retos. Ante la imposibilidad de usar el vehículo familiar de uno de los jóvenes, optaron por alquilar la camioneta de un vecino por $100.000.

Céspedes contó que, tras llenar el vehículo con neveras y bebidas, lo estacionaron cerca del Centro Comercial Palmetto. A solo 20 minutos de iniciar las ventas, uno de los amigos notó la ausencia de las copas y regresó al lugar. Fue entonces cuando descubrió que la camioneta había desaparecido.

La reacción fue inmediata: los jóvenes contactaron a la policía y al propietario del vehículo. Las cámaras del sector captaron a un hombre que, tras comprar un sombrero y un poncho, se acercó a la camioneta, la tomó y la entregó a otra persona fuera del campo de visión de las cámaras. Luego, continuó hacia su propio auto.

El robo no solo afectó el capital invertido, sino que desencadenó una situación aún más angustiante. De acuerdo con Céspedes, poco después recibieron una llamada de extorsión: “Nos exigían el pago de $16.000.000 millones como rescate por la camioneta. Después de varias negociaciones, la cifra bajó a $10.000.000 millones, pero no teníamos la plata y todos nos preguntábamos: ¿qué vamos a hacer? Estaban metiéndonos presión y nos decían que teníamos que pagar ya”.

Para conseguir parte del dinero, uno de los amigos, domiciliario independiente, entregó su moto como parte del acuerdo para recuperar el carro.

A pesar de la crisis, el grupo mantuvo su puesto durante los 5 días de la feria, aunque las ventas no cubrieron la deuda acumulada. Céspedes y su pareja idearon una rifa solidaria: ofrecieron 65 boletos a $130.000 cada uno, con un viaje a San Andrés como premio.

La comunidad respondió rápidamente, agotando las entradas y permitiendo ampliar la cantidad a 100 participantes.

Céspedes explicó: “Yo conté lo que nos pasó y para que las personas entendieran el propósito y supieran que nosotros no vivimos de la rifa, que no trabajamos con esto. Fue un boom grandísimo, tanto así que las boletas las extendimos a 100 y ya finalizamos la venta; nos escribieron de otros países, de otras ciudades, muchísima gente aquí de Cali”.

El apoyo no se limitó a la compra de boletos. Muchas personas prefirieron hacer donaciones sin participar en el sorteo, lo que generó un fuerte sentimiento comunitario.

En palabras de Céspedes, la experiencia demostró el valor de la transparencia y la importancia de formalizar acuerdos: “Si uno va a alquilar algo, que sea de una manera legal, que tenga contrato, seguro y GPS”. También advirtió que, tras lo ocurrido, evitará préstamos personales para proteger las relaciones.

La historia se viralizó en redes sociales cuando Céspedes compartió un video: “Nos robaron en diciembre. Para la feria de Cali salimos a vender licor para hacer un dinero extra. Lo que parecía algo sencillo terminó muy mal” empezó explicando en el clip que compartió en Instagram.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mensajes como “Ale. No te lo puedo creer. Qué rabia. De una les colaboro”, “Yooooo quiero una nenis ya te escribo al interno”, y “Son unos duros Aleja! Seguro esto se supera y se recupera con creces” reflejaron la empatía y el respaldo de la comunidad caleña, que jugó un papel decisivo para que los jóvenes pudieran superar el golpe.