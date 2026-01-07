Colombia

Consternación en Bogotá por mujer trans de 20 años que fue asesinada a golpes

El asesino tuvo un cómplice con el que se transportó en una motocicleta. Ambos lograron escapar

Catia fue atacada por dos
Catia fue atacada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y @Caribeafirmativ/X

Hay consternación y repudio en Bogotá por el asesinato de una mujer trans, perpetrado en el barrio Florida Blanca en la madrugada del 2 de enero de 2026. De acuerdo con Caribe Afirmativo, una organización que lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia, la víctima, identificada como Catia, fue asesinada a golpes.

Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta golpearon a la mujer de 20 años en la cabeza con un objeto contundente, según indicaron testigos del caso. Los agresores la atacaron cuando la ciudadana y una amiga estaban charlando en la vía pública.

Sin mediar palabra golpean a una de ellas con un elemento contundente en la cabeza, dejándolo arrojado en el piso donde desafortunadamente una de ellas pierde la vida”, explicó el teniente coronel Andrés Melenje, citado por Caracol Radio.

Catia es la primera mujer
Catia es la primera mujer trans asesinada en Colombia en 2026 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Tras golpear a la mujer hasta la muerte, los atacantes abandonaron rápidamente el lugar, y los habitantes del sector alertaron a la Policía Nacional para que socorriera a la víctima.

El teniente coronel informó que el cuerpo de Catia fue hallado en el sitio por los uniformados. Y, según Caribe Afirmativo, el caso de Catia se convierte en el primer asesinato de una mujer trans registrado en Colombia en 2026, de acuerdo con los datos que recopila en el Observatorio de Derechos Humanos.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Catia, una mujer trans de 20 años (...). Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado a las autoridades para garantizar investigación exhaustiva, justicia efectiva y medidas de protección que garanticen la vida e integridad de las personas LGBTIQ+ en todo el país”, indicó.

Caribe Afirmativo condenó el asesinato
Caribe Afirmativo condenó el asesinato de Catia en Bogotá - crédito @Caribeafirmativ/X

La senadora Angélica Lozano se unió a las críticas y el rechazo del crimen perpetrado contra la mujer trans y solicitó a la Fiscalía General de la Nación actuar al respecto. “Catia, mujer trans de 20 años fue asesinada en Bogotá con brutalidad y sevicia el 2 de enero en Engativá. ¡Justicia @FiscaliaCol !Desactivar el odio machista que ve como enemigo a borrar de la fas de la tierra a las personas trans, es reto colectivo. Solidaridad con sus seres queridos”, escribió la congresista.

La senadora Angélica Lozano Correa
La senadora Angélica Lozano Correa rechazó el asesinato de Angélica Lozano - crédito @AngelicaLozanoC/X

La concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto se unió al rechazo generalizado que se generó en Bogotá por el crimen y solicitó a las autoridades competentes actuar con diligencia para impedir que el asesinato de la mujer trans quede impune.

“Apenas iniciamos el año y ya se registra en nuestra ciudad el primer asesinato de una mujer #trans. El pasado 2 de enero fue asesinada a golpes Catia, de tan solo 20 años, en el barrio Floridablanca. Este crimen no puede quedar en la impunidad. Hacemos un llamado urgente a la administración distrital y a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos con celeridad y se garantice justicia. Las personas trans tienen derecho a habitar nuestra ciudad con dignidad, sin miedo y sin violencia”, indicó.

La concejala Heidy Sánchez Barreto
La concejala Heidy Sánchez Barreto pidió acciones contundentes de las autoridades para impedir que el asesinato de Catia quede en la impunidad - crédito @heidy_up/X

El caso de Catia se suma a otro registrado en la misma semana, pero en otro departamento. El 30 de diciembre de 2025, Yulitza Orozco, reconocida mujer trans e integrante de la comunidad Lgbt+, fue encontrada muerta en la vía entre El Retiro y Pantanillo, dentro del municipio de La Ceja, al oriente de Antioquia. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con los reportes oficiales.

La organización Caribe Afirmativo reveló que, con este caso, 67 personas de la población Lgbt+ fueron asesinadas en Colombia para diciembre de 2025. El colectivo, a través de un comunicado en X, exigió a la Fiscalía que la investigación se realice bajo enfoque de género y manifestó su solidaridad con los allegados de Orozco.

