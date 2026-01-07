Beéle fue confirmado como la estrella del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026

El anuncio se hizo mediante una videollamada en la que estuvo presente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char - crédito @alejandrocharch/Instagram

Sin duda, 2025 fue un punto de quiebre en la carrera y la de Beéle. El barranquillero fue protagonista absoluto en un año en el que lanzó su anticipado LP Borondo y luego su álbum colaborativo con Ozuna, Stendhal, a lo que se sumó su participación en la nueva versión de Hips Don’t Lie de Shakira, acompañado de Ed Sheeran.

Producto de ambos lanzamientos, el cantante protagonizó una gira internacional de éxito rotundo que remató con ocho fechas con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, entre noviembre y diciembre, transformándose en el primer artista en alcanzar dicha cifra en una misma gira de conciertos.

Beéle fue confirmado como el artista estelar del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito @beele/Instagram

Ahora, para iniciar 2026, todo indica que Beéle está preparado para iniciarlo junto a su gente, pues fue anunciado en las últimas horas como el artista principal del Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla.

El joven intérprete, originario del barrio Simón Bolívar de la capital del Atlántico, actuará en el estadio Romelio Martínez el 14 de febrero, siendo el primer artista confirmado para un evento que promete tener una alineación destacada.

El anuncio se hizo con la publicación de una videollamada (continuación de la que fue compartida en noviembre de 2025) en la cual el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, comunicó oficialmente la noticia al cantante destacando su relevancia artística.

En palabras del mandatario: “Un artista nuestro, del barrio Simón Bolívar, que rompió todos los récords y ha llevado el nombre de nuestra ciudad a otro nivel, estará con nosotros en una noche especial en la que reconoceremos sus logros entregándole el Súper Congo de Oro. ¡Nos vemos este 14 de febrero en el Metroconcierto!”.

La organización del Carnaval de Barranquilla anunció que en los próximos días se darán más detalles de la venta de entradas para el evento - crédito @beele/Instagram

El propio Beéle se refirió así a la invitación para presentarse en la fiesta más importante de su ciudad natal.

“Para mí es un placer el sentir hoy en día el calor de Barranquilla tan fuerte con mi música, a donde quiera que vaya, a donde quiera que voy, a cualquier cuadra, por allá, en cualquier barrio, siempre está sonando mi música. Y bueno, yo creo que ese es el mayor orgullo que se puede llevar cualquiera que nace en Barranquilla, de poder ser amado por su propia gente”, manifestó.

Lo que se sabe de la programación del Carnaval de Barranquilla 2026

El Carnaval de Barranquilla se realizará del 13 al 17 de febrero de 2026 - crédito Compensar

La próxima edición del Carnaval de Barranquilla se desarrollará del 13 al 17 de febrero, aunque las festividades iniciarán en enero con eventos previos como la apertura de Río de Tradiciones y el regreso del Semillero del Carnaval de los Niños. Entre las novedades, destaca el traslado de la tradicional Guacherna Estercita Forero al sábado 7 de febrero, resultado de una consulta con diferentes colectivos y sectores culturales.

La preparación para el Carnaval incorpora otras transformaciones significativas, como la utilización del Malecón de Rebolo para exposiciones de macrofiguras, presentaciones de comedia y actividades para la infancia. Esta apuesta integra cultura, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental e innovación social, buscando proyectar a Barranquilla como un referente internacional en festividades urbanas y tradiciones populares.

Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel, los invitados musicales de la Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito Carnaval de Barranquilla

En cuanto a los invitados musicales, ya se conocieron varios, previo a la participación de Beéle en el Metroconcierto. Para la coronación de los reyes del Carnaval, que tendrá lugar en el estadio Romelio Martínez el 13 de febrero, la organización confirmó la presencia de cuatro invitados musicales: Juan Luis Guerra como invitado estelar, acompañado de Kapo, que se cuenta entre las principales figuras de la movida afrobeats en el país; Diego Daza, uno de los más recientes exponentes del vallenato; y el cartagenero Juan Carlos Coronel. Este último fue uno de los intérpretes de Aquí suena Michelle, la canción oficial de la próxima edición del Carnaval y que se espera sea interpretada durante la coronación.

Por otra parte, para la Lectura del Bando, el evento que marca la apertura oficial del Carnaval y programado para el 13 de febrero, ya se confirmó la presencia como invitados especiales del Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro.