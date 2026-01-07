Colombia

Autoridades decomisaron materiales para licor adulterado en Córdoba: así fue el operativo

El hallazgo se realizó durante una inspección en un autobús de pasajeros, en el que se interceptaron recipientes y accesorios con identificación comercial

Incautación de elementos para envasado
Incautación de elementos para envasado de licor adulterado en operativo de la Policía Nacional en vía Caucasia - Planeta Rica - crédito Policía Córdba

La Policía Nacional decomisó más de 100 botellas que, según su evaluación, serían empleadas para la producción de licor adulterado en la vía entre Caucasia y Planeta Rica.

El operativo se realizó durante un control de rutina en un bus de la ruta Medellín-Montería.

Durante la inspección de encomiendas, los agentes hallaron “al verificar la carga transportada bajo la modalidad de encomienda, se halló un cargamento compuesto por: 114 botellas de vidrio vacías de 1.000 mililitro con logotipos de una reconocida marca de licor, seis botellas de vidrio vacías de 1.750 mililitro con los mismos distintivos, 202 tapas plásticas para botellas de 1.750 ml y 114 filtros plásticos”, según detallaron voceros de la Policía Nacional.

Las autoridades destacaron que estos elementos tenían apariencia comercial legítima.

Las autoridades hallaron 114 botellas
Las autoridades hallaron 114 botellas y 202 tapas con logos legítimos, lo que evidencia métodos del comercio ilícito de licor en Colombia - crédito Policía Córdoba

A partir de esa observación, advirtieron: “los elementos incautados presentaban características comerciales y de marca, lo que permite establecer que presuntamente serían reutilizados para el envasado de licor adulterado o falsificado, una práctica ilegal que representa un alto riesgo para la salud pública”.

El valor aproximado de lo incautado supera el 1.200.000 pesos. Para la policía, este decomiso afecta “una posible cadena de suministro ilegal” y evita que productos potencialmente mortales lleguen al mercado.

La institución reiteró el peligro de consumir bebidas de origen dudoso. Insistieron en que “el licor adulterado puede contener sustancias altamente tóxicas, como el metanol, capaces de generar intoxicaciones severas, ceguera e incluso la muerte”.

Tras la incautación, todo el material quedó bajo custodia de Rentas Departamentales de Córdoba, organismo encargado de continuar con las investigaciones del caso.

El licor adulterado incautado en
El licor adulterado incautado en la ruta Medellín - Montería puede contener metanol, una sustancia tóxica que representa riesgo de muerte - crédito Policía Antioquia

Desarticulan local que vendía licor adulterado en Bogotá: autoridades capturaron a dos personas

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá decomisó más de mil botellas de licor en mal estado en el barrio Villa Anny I, tras detectar un punto clandestino de venta de bebidas vencidas y presuntamente adulteradas.

La denuncia ciudadana permitió a las autoridades actuar rápidamente, evitando que estos productos llegaran a los consumidores.

Los funcionarios informaron que el establecimiento operaba a puerta cerrada y despachaba los productos por una ventana. “El local no contaba con la documentación legal para funcionar ni estaba inscrito en la Cámara de Comercio”, indicaron desde la Secretaría.

Durante la inspección, la Policía Metropolitana halló botellas de cerveza de litro con fechas de vencimiento expiradas, muchas de ellas correspondientes al año 2024.

Autoridades decomisan más de 1.200
Autoridades decomisan más de 1.200 botellas de cerveza vencida y 148 botellas de aguardiente adulterado sin registros sanitarios - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

Además, encontraron cajas con 148 botellas de supuesto alcohol etílico rotulado como aguardiente El Patrón, un producto que no tenía registro sanitario ante el Invima y presentaba partículas en suspensión, lo que aumentó la sospecha de adulteración.

La Secretaría Distrital de Seguridad enfatizó el peligro que implicaba la distribución de estos licores: “Se decomisaron 1.276 botellas de cerveza de varias marcas que ya estaban vencidas, representando un riesgo grave para la salud de los ciudadanos”, afirmaron.

Como resultado del operativo, las autoridades capturaron a dos personas señaladas como responsables y suspendieron el local por diez días. También se impuso un comparendo por las infracciones que, según la Alcaldía Local de Bosa, “afectan la integridad de los ciudadanos y el sector económico”.

La Línea de Emergencias 123 de Bogotá se mantiene disponible a cualquier hora y cualquier día, ofreciendo atención inmediata ante alertas relacionadas con delitos que representen un peligro para la vida o la salud. Además, la Policía Metropolitana de Bogotá insistió en la importancia de que la población siga informando sobre situaciones de riesgo en la ciudad.

El caso ha puesto en alerta a las autoridades de Bogotá, quienes reiteraron la importancia de denunciar estos puntos ilegales y de verificar siempre la procedencia y el estado de los productos antes de consumirlos.

