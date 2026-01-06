Video: Dos parapentistas fueron sorprendidos los fuertes vientos en Bello y aterrizaron de emergencia

Los parapentistas afectados partieron desde San Félix, una zona reconocida por la práctica de parapente en el norte del Valle de Aburrá - crédito Captura video

El inesperado descenso de dos parapentistas en la cancha de fútbol de la Universidad San Buenaventura, en el municipio de Bello (Antioquia), se convirtió en el foco de atención durante la tarde del lunes, cuando videos del suceso comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Las imágenes, captadas por los propios vecinos en la tarde del lunes 5 de enero, mostraban a los deportistas maniobrando sus equipos en medio de lluvia y fuertes vientos, condiciones poco habituales para aterrizajes en ese sector.

Las autoridades locales y especialistas en deportes aéreos confirmaron que no se trató de un accidente, sino de un aterrizaje preventivo ejecutado con éxito gracias a la pericia de los pilotos.

Según información del medio regional Mi Bello es Bello, ambos parapentistas habían despegado desde el corregimiento de San Félix poco después de la 1:00 p. m., en dos modalidades: uno en vuelo individual, tripulado por un extranjero, y otro en tándem, conducido por un piloto con más de 500 horas de vuelo certificadas.

La emergencia climática coincidió con 12 descargas eléctricas reportadas por el Sistema de Alertas Tempranas poco antes del aterrizaje - crédito Redes sociales/X

El incidente en el Valle de Aburrá puso de manifiesto los riesgos asociados a la práctica del parapente frente a cambios imprevistos de las condiciones climáticas. La escena que generó mayor alarma entre los testigos se produjo cuando uno de los parapentistas terminó enredado en un árbol, según los reportes.

A pesar de la gravedad aparente de la situación, el hombre no resultó herido y se encuentra en buen estado de salud, lo que trajo alivio a quienes presenciaron el episodio.

La información revelada indica que el parapente de color azul transportaba a dos personas: un piloto y una pasajera. Por otro lado, el parapente amarillo era maniobrado por un deportista con experiencia, quien volaba solo.

Mientras los deportistas estaban en el aire, el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá (Siata) registró una intensa actividad eléctrica. “Continúan las lluvias con intensidad muy altas en el oriente de Medellín y Envigado, y de baja a moderada intensidad en Caldas, Bello, Girardota, Barbosa y el centro y occidente de Medellín”, informó la entidad en la tarde del lunes.

El aterrizaje de emergencia de dos parapentistas en Bello ocurrió durante intensas lluvias y vientos fuertes, según informes del Siata de evitar accidentes que pueden ser mortales - crédito parapenteroldanillo.co/Instagram

Además, entre la 1:40 p. m. y las 2:00 p. m., se reportaron 12 descargas eléctricas en la región.

Ante la imposibilidad de regresar al punto de partida debido a la repentina formación de nubes y precipitaciones, los parapentistas intentaron aterrizar en una base alterna ubicada en Bello, pero la intensidad de la lluvia se los impidió.

Finalmente, decidieron descender en la mencionada cancha universitaria, logrando un aterrizaje exitoso sin que se reportaran heridos ni daños materiales de consideración.

El capitán de bomberos de Bello, Nelson Zuluaica, aclaró que a pesar de la alarma generada por los videos difundidos por los vecinos, no se recibieron llamadas de auxilio en la central de emergencias.

La cancha de fútbol de la Universidad San Buenaventura se utilizó como pista de aterrizaje provisional ante la imposibilidad de regresar a la base - crédito Colprensa

“No hubo más paracaidistas afectados, además de los dos casos previamente descritos”, explicó Zuluaica al diario regional El Colombiano. El funcionario recalcó que “con condiciones climáticas adversas como la lluvia o los fuertes vientos no está permitido realizar paracaidismo”.

Muerte parapentista en el Valle de Aburrá

La caída de Juan David Mena durante un vuelo de parapente en el norte del Valle de Aburrá reabrió el debate sobre el uso y control de la pista Base Nube, un espacio que fue cerrado hace meses y que, según los clubes, quedó sin vigilancia ni supervisión organizada.

El presidente del Club Deportivo Base Nube, Jorge Andrés Escobar, relató que la ausencia de control en la zona fue clave en el accidente. “Desde que nos sacaron del lugar, no pudimos estar pendientes de los vuelos. A nosotros nos tocó trasladarnos a otra pista”, afirmó Escobar al explicar que el terreno está en proceso de extinción de dominio y el club dejó de operar allí tras una intervención policial.

Los clubes de parapente de Bello se deslindaron de cualquier responsabilidad. Mediante un comunicado, enfatizaron que “ninguno de los directivos, empresas afiliadas y deportistas, se hacen responsables” del siniestro. Argumentaron también que el joven realizó una “maniobra de acrobacia no apta para su nivel de vuelo”.

Escobar destacó que la víctima, de 19 años, apenas sumaba algunos vuelos y despegó sin la supervisión de un instructor. “Llevaba muy pocos vuelos. En este caso, él tenía que tener un club y un instructor pendientes de su vuelo”, detalló el dirigente, quien insistió en que la falta de presencia del club en la pista fue determinante.

Sobre el accidente, Escobar describió que Mena “tuvo una complicación en vuelo, no supo manejar bien la situación y se vino dando vueltas hasta golpear el piso de una manera muy fuerte. Él despegó en unas condiciones que no eran apropiadas”.