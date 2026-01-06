Silvestre Dangond tiene nuevo negocio, y no es en el sector del entretenimiento

El cantante vallenato incursionó en un nuevo negocio empresarial - crédito @silvestredangond/Instagram

La proyección empresarial de Silvestre Dangond alcanza una nueva etapa con la consolidación con "Ajá Huevón", su marca avícola que ya opera en la región de Valledupar.

De acuerdo con información en redes sociales, la empresa inició actividades en marzo de 2025 y gestiona el ciclo completo de producción de huevos, desde la crianza de gallinas hasta la distribución en vehículos propios, con un enfoque en el control de calidad y el bienestar animal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Silvestre Dangond incursionó en una nueva actividad empresarial - crédito @ajahuevon/IG

Aunque la empresa no mostraba un movimiento continuo y estaba en una aparente pausa en su producción, fue el propio Silvestre Dangond el que reveló en entrevista con Víctor Sánchez Rincones que su objetivo es alcanzar una meta de “100.000 huevos diarios” en producción, según detalló al comunicador.

Este negocio, que aprovecha una frase del lenguaje popular del Caribe, refuerza la apuesta del cantante por diversificar sus ingresos y respaldar la economía local.

Cabe mencionar que, la avicultura no es el único sector que integra el portafolio de Dangond. El artista también conocido por sus éxitos Las locuras mías, Cásate conmigo y Justicia ha invertido en la ganadería, siguiendo una de las actividades tradicionales de su región natal.

El vallenato ya contaba con un emprendimiento de licor, automotriz y gastronómico - crédito @ajahuevon/IG

Además, su interés por la gastronomía se refleja en la apertura de El Rubí, un restaurante exclusivo con sede también en Valledupar.

La incursión en la industria de bebidas alcohólicas se concretó en septiembre de 2022, cuando Silvestre Dangond y Abelardo de la Espriella lanzaron la marca de ron Defensor, ampliando así la presencia del cantante en el sector de licores.

El alcance internacional de sus negocios se evidencia con la apertura de Take the Key —Toma la llave- en Miami (Estados Unidos), un emprendimiento dedicado a la compra, restauración y venta o alquiler de automóviles usados. Esta tienda comenzó operaciones en febrero de 2021 y se dirige tanto a residentes como a turistas de la ciudad.

Silvestre Dangond y Abelardo de la Espriella aparte de amigos son socios en varios negocios - crédito @silvestredangond/Instagram

A la par de sus inversiones, la plataforma Music Dreams funciona desde julio de 2021 como sello discográfico propio, con el que Dangond ha impulsado las carreras de jóvenes artistas emergentes de la música vallenata. Esta misma estrategia la han hecho Maluma y Karol G con sus propios sellos discográficos.

Mientras recorre el país con la gira El último baile, el músico anunció que planea dedicar sus próximos años, entre los 40 y los 45, a fortalecer su faceta empresarial. La noticia ha generado comentarios positivos entre sus seguidores, quienes celebran que el cantante continúe invirtiendo en proyectos que beneficien la economía regional y nacional.

El crecimiento del portafolio de Silvestre Dangond representa una estrategia clara de independencia financiera respecto a su carrera musical.

Se trata de una empresa dedicada a la producción avícola - crédito @ajahuevon/IG

Las redes sociales de "Ajá Huevón" muestran imágenes del proceso de producción, donde cada huevo es clasificado por tamaño y peso antes de la entrega al consumidor, garantizando estándares de calidad en cada etapa.

La decisión de ampliar su actividad empresarial ha sido bien recibida por sus fanáticos, quienes han expresado su respaldo en redes sociales y en eventos públicos. Los elogios resaltan la capacidad de Silvestre Dangond para reinventarse y su compromiso con el desarrollo de la región Caribe.

Esto ha provocado una ola de comentarios entre sus seguidores, que ven con buenos ojos que no se repita la historia de otros artistas que simplemente se dedicaron a la música y no hicieron inversión en otros sectores.

Algunos de los mensajes son: “Los famosos de hoy en día sí saben dónde poner los huevitos, no todo lo da la música”; “diversificando el mercado, muy bien invertir las ganancias”; “no es mala idea, el sector avícola es el mejor, hay gente que solo viven de eso”, entre otros más.