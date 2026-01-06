Petro tildó de “senil” a Donald Trump por vincularlo con carteles de tráfico de drogas: “Ve a los libertarios como narcoterroristas”

Petro tildó de “senil” a Donald Trump por vincularlo a carteles de tráfico de drogas - crédito Colprensa/Reuters

Continúan las tensiones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro. El republicano dejó entrever que podría ejecutar acciones contra Colombia, que, según él, es gobernada por un productor de cocaína.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, advirtió Trump.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Trump respondió en rueda de prensa sobre la posibilidad de una intervención estadounidense a Colombia. “Suena bien para mí. Sí”, expresó el mandatario de manera directa, en uno de los apartes que más impacto causó.

En reacción a la advertencia, el jefe de Estado colombiano utilizó sus redes sociales para tildar a Trump de “senil” por señalarlo de colaborar con narcotraficantes.

El jefe de Estado señaló que los estadounidenses deben de responsabilizarse de las acciones de su presidente que vulneran el derecho internacional- crédito @petrogustavo/X

“El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

A la par, sostuvo que la población estadounidense tiene que aceptar su responsabilidad por vulnerar el derecho internacional y promover actos bélicos afectando los derechos humanos. Incluso, señaló que el país norteamericano está perdiendo una oportunidad de mantener su posición de gran aliado de Latinoamérica.

“El pueblo de los EEUU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana, incluído el pueblo de los EEUU, que pierde la oportunidad de aliarse con Améeica Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta (sic)”, expuso el mandatario local.

Petro también señaló que las personas que votaron a Donald Trump pusieron en el poder a funcionarios que no tienen respeto por las leyes.

“Así que quienes votaron por Trump y aman a sus aliados, el club oligárquico, sin meterme en intimidades, deben saber que votaron por hombres codiciosos fuera de la ley. Algo así como elegir presidente a los pistoleros de los desiertos del oeste buscadores de oro”, indicó.

Petro respondió a Paloma Valencia por decir que EE. UU. no “bombardeó” Caracas

La candidata presidencial del Centro Democrático y el presidente Petro han intercambiado una serie de mensajes en la red social X por los operativos militares de Estados Unidos en Venezuela - crédito Paloma Valencia/Facebook - Ovidio González/Presidencia

La reacción del presidente Gustavo Petro frente a los recientes operativos militares de Estados Unidos en Venezuela desató un intenso cruce con la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia. A través de publicaciones en X, Petro no solo cuestionó la legitimidad de la intervención estadounidense, sino que advirtió sobre el impacto duradero en la memoria de América Latina. El mandatario remarcó que “por generaciones no olvidarán los suramericanos” este hecho, anticipando profundas marcas en la identidad colectiva regional.

En sus mensajes, el mandatario colombiano expresó un rechazo contundente a la ofensiva, calificándola como un acto sin precedentes. Subrayó que “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar”, según publicó Gustavo Petro en X. Para el presidente, la gravedad radica tanto en la acción militar en sí como en su irrupción histórica, que, a su juicio, resquebraja las bases del derecho internacional.

El detonante de la polémica fue la postura expresada por Valencia sobre la acción militar, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026. Petro reaccionó señalando que la candidata podría estar incurriendo en traición a la patria, debido a su respaldo a los operativos de Estados Unidos en territorio venezolano.

Respuesta de Gustavo Petro a Paloma Valencia por ataques de Estados Unidos a Venezuela - crédito @petrogustavo/X

En sus declaraciones, Petro fue directo: “Si usted cree que una colombiana inocente y ancianas venezolanas y soldados jóvenes que cumplían con su deber debían morir, entonces pensará lo mismo sobre el pueblo colombiano si la amenaza de Trump se vuelva realidad. Eso simplemente es traición a la Patria”, afirmó Petro, conforme a lo informado en sus publicaciones.

El presidente exhortó a Paloma Valencia a revisar los fundamentos de la doctrina de la política de la seguridad, y criticó la vigencia de la doctrina Monroe en el contexto latinoamericano. Petro sostuvo: “Entienda que la doctrina Monroe quiere volver colonias las repúblicas latinoamericanas soberanas. Eso rompe todo el orden del derecho internacional. Es la misma doctrina del espacio vital que usó Hitler, y desencadenó las dos guerras mundiales”.