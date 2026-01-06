Colombia

“No sabía que las localidades tenían banderas”: este es el top de las insignias de Bogotá, según ‘influencer’

Ponce de León destacó los colores y diseños que suelen pasar desapercibidos para los habitantes de Bogotá

¿Sabías que localidades como Suba, Usme o Kennedy tienen su propia bandera? En este video se hace un top 5 de los diseños más llamativos de la capital colombiana - crédito @poncexydeleon / Instagram

En Bogotá, la mayoría de los habitantes reconoce los colores amarillo y rojo como símbolos de la capital, pero pocos saben que cada localidad contaba con sus propias banderas y escudos.

El influencer Nicolas Ponce de León presentó en su cuenta de Instagram una selección de sus 5 banderas favoritas de las localidades bogotanas, destacando diseños y particularidades que muchas veces pasan desapercibidas para el público general.

Durante la reseña, Ponce de León ofreció un comentario directo sobre el diseño de la bandera de Kennedy: “Empezamos fuerte con un diseño innovador y arriesgado: Kennedy. Parece que sus diseñadores se perdieron la sección de resaltadores de la Panamericana y aun así nos entregaron esta obra de arte merecedora total del quinto lugar”, afirmó el creador de contenido en la plataforma.

Esta forma de describir los elementos visuales apuntó a una evaluación detallada desde el criterio estético, reconociendo el uso audaz del color en la identidad visual de la localidad.

Las banderas de 3 líneas
Las banderas de 3 líneas son las más populares - crédito Freepik

Al referirse a Bosa, Ponce de León hizo referencia a influencias geográficas y conceptuales: “Inspirados en los países africanos, Bosa nos trae una bandera sin igual, acompañada de un escudo enfocada en el maíz y los cereales. Nutritiva y conceptual”, destacó el influencer en la publicación.

En la selección, Puente Aranda también recibió una valoración distintiva: “Rompe esquemas: los colores son para usarlos y el morado estaba muy solito. Alguien tenía que adoptarlo. Gracias, Puente Aranda”, especificó Ponce de León sobre el valor de incluir colores poco comunes en la bandera.

La bandera de Usme ocupó el segundo puesto en el ranking, según especificó el influencer: “Usme corre todos los riesgos. Color único, formas inesperadas y un escudo que seguramente está lleno de mensajes”, indicó en su video. Con esto, resaltó la originalidad y la carga simbólica de la propuesta visual de la localidad.

En la cima de su top se posicionó Suba. De acuerdo con sus palabras: “Suba no se deja influenciar de nadie, crea tendencias por sí misma. Simple, rara y poderosa”, remarcó Ponce de León durante el video.

Las banderas presentadas se destacan
Las banderas presentadas se destacan por las formas innovadoras de sus símbolos - crédito composición fotográfica

Tratar de abordar el tema de las banderas de las localidades de Bogotá, evidencia una notable dificultad: no existe un lugar centralizado donde se pueda consultar este conjunto de símbolos.

Para acceder a cada bandera, los ciudadanos deben ingresar a la página específica de cada alcaldía local, y en algunos casos ni siquiera allí encontraron información oficial.

Dentro de este escenario, la bandera de Puente Aranda sobresale por un hecho reciente: se eligió mediante voto popular en 2023, según la página de la alcaldía local.

En contraste, la bandera de la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con la descripción disponible, data de 2008. Sus elementos buscan reflejar componentes identitarios y naturales de la zona: Las nueve estrellas representan las veredas que brillan con luz propia marcando un círculo al cual pertenecen sus ciudadanos.

Esta es la bandera de
Esta es la bandera de Ciudad Bolívar, al parecer no se ha adoptado de manera oficial - crédito Wikimedia Commons

Las reacciones en redes sociales condensaron tanto desconocimiento como opiniones espontáneas sobre los símbolos. Entre los comentarios resaltaron afirmaciones como: “Ni sabía que tenían banderas las localidades” y elogios puntuales, por ejemplo, “La de Usme está preciosa” o lecturas más históricas, tal como: “Las figuras en el centro de Usme claramente son una alusión al pasado Muisca y se ven hermosas”.

Otros usuarios elaboraron críticas y descripciones subjetivas de los elementos visuales. Uno de ellos escribió: “¿Qué pasa con Suba?, tiene color, tiene agua, tiene fauna, tiene montañas, tiene el solecito, tiene vida”. En el caso de Ciudad Bolívar, la percepción varió, y se leyó: “La de Ciudad Bolívar tiene un cuchillo atravesado y tiene gotas rojas de sangre”.

Otros interpretaron la ausencia de símbolos, como ocurrió con Chapinero y Engativá: “Chapinero no tiene bandera y Engativá no tiene himno. Alguien ha escuchado el himno de Suba? Es precioso”. También surgió una referencia cultural y humorística: “Me sentí viendo ‘Dr. Sheldon Cooper presents fun with flags’”.

