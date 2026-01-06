Colombia

Lina María Garrido ridiculizó la denuncia que interpuso senador petrista en su contra: “¿Por lo menos la redactó bien?”

Ante los esfuerzos judiciales promovidos por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el congresista Wilson Arias, la representante de Cambio Radical no dudó en burlarse de sus intenciones

Lina María Garrido, acusada por
Lina María Garrido, acusada por promover conductas bélicas, no tardó en responder a las denuncias del ministro Sanguino y el senador Wilson Arias- crédito Lina María Garrido/Facebook

La representante a la Cámara Lina María Garrido, por el partido Cambio Radical, respondió con sarcasmo a las denuncias interpuestas en su contra por el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

En medio de un clima de tensiones políticas y acusaciones cruzadas, la congresista reaccionó de manera burlona, ridiculizando los esfuerzos judiciales que se están llevando a cabo en su contra.

Todo comenzó cuando el ministro Sanguino, en su cuenta de X, anunció que interpondría una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, entre ellos, la misma Garrido, por promover conductas que atentan contra la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

El ministro de Trabajo, Antonio
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que interpondrá una denuncia contra varios congresistas por sus comentarios sobre una posible intervención militar en Colombia por Estados Unidos - crédito @AntonioSanguino/X

Este anuncio se produjo luego de que algunos sectores políticos del país expresaran apoyo a las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de una posible invasión a Colombia, tras la intervención militar del país norteamericano en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen, y de su esposa, Cilia Flores.

El ministro Sanguino criticó abiertamente a los congresistas Miguel Polo Polo, Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, señalándolos de incitar a una conducta bélica que podría poner en riesgo la paz y estabilidad del país.

A su denuncia se sumó la del senador Wilson Arias, en la que sostiene que las expresiones de los congresistas no pueden interpretarse como ejercicio protegido de la libertad de expresión o del actuar político, ya que, según el senador, constituyen un llamado explícito a repetir en Colombia el tipo de agresión militar ejecutado en Venezuela.

Arias argumentó que estos mensajes podrían encajar en los tipos penales deinstigación a la guerra (concentrado en el artículo 458 del Código Penal) y menoscabo de la integridad nacional (artículo 455 del Código Penal).

El senador Wilson Arias anunció
El senador Wilson Arias anunció que realizó una denuncia penal contra varios congresistas - crédito @wilsonariasc/X

Garrido no mostró temor alguno por las denuncias en su contra

Sin embargo, la respuesta de Garrido no se hizo esperar, por lo que en un mensaje cargado de sarcasmo y burla, la congresista reaccionó a la noticia con un tono desafiante: “Ya llevo 5 y contando, jajajajaja. El miedo que tengo sólo se compara con el miedo que siente Gustavo Petro frente a lo que va a contar Maduro en Estados Unidos!!! 😌“.

Y remató al cuestionarlo de manera burlesca con: “¿Por lo menos la redactó bien? Porque la del Ministro Sanguino da pena!!”

Con estas palabras, Garrido no solo minimizó la denuncia del ministro, sino que expresó su desdén por lo que considera un ejercicio judicial innecesario y sin fundamento.

Lina María Garrido desató una
Lina María Garrido desató una ola de reacciones al responder con sarcasmo y burla a las acusaciones que la señalan por incitar a la violencia y la guerra - crédito @linamariagarri1/X

Este es el contenido de la denuncia de Wilson Arias

La denuncia interpuesta por el senador Wilson Arias está relacionada con las tensiones internacionales derivadas del ataque militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026. En su comunicado, el senador aseguró que las declaraciones de los congresistas mencionados exaltaban un acto de guerra y promovían la repetición de ese tipo de agresiones en Colombia.

Según Arias, las declaraciones de los denunciados son peligrosas y podrían ser interpretadas como una incitación a la violencia, algo que el senador no está dispuesto a tolerar.

Arias también se refirió a un mensaje en particular que causó gran polémica: “No se puede seguir dejando que las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de adversarios de los Estados Unidos”.

Según el senador, este tipo de declaraciones no solo buscaron justificar la agresión estadounidense en Venezuela, sino que alientan a replicar ese tipo de acciones en Colombia, lo cual podría poner en peligro la integridad territorial del país.

Para Arias, al igual que el ministro, estas expresiones no se centró de la libertad de expresión, sino que podrían encajar en delitos penales como la instigación a la guerra o el menoscabo de la integridad nacional.

