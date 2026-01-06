La frontera entre Colombia y Venezuela, así se mueven los grupos armados en el punto clave del narcotráfico en el siglo XXI

El ELN y las disidencias se disputan el poder territorial de la frontera para controlar el paso de narcóticos por la zona - crédito EFE/AFP

Mientras que en Estados Unidos, Nicolás Maduro deberá afrontar las acusaciones en su contra por corrupción y narcotráfico, en América del Sur se ha vuelto a hablar de la importancia que tiene la frontera entre Colombia y Venezuela para los grupos armados y las rutas del narcotráfico.

Cabe mencionar que a Nicolás Maduro, dictador durante más de una década de Venezuela, se le acusa de permitir que el territorio de su país se convirtiera en el punto clave del envío de drogas en la actualidad.

De hecho, aunque se niega que exista un vínculo entre la dictadura y capos de la región, Noticias Caracol expuso un informe de inteligencia de las autoridades venezolanas en el que se menciona la existencia de hasta 30 pistas clandestinas para el envío de narcóticos en su país.

En los documentos citados se alertó a la dictadura de Maduro sobre la presencia masiva de grupos delincuenciales colombianos en los estados de Zulia y Amazonas, lo que fue pasado por alto por el régimen durante varios años.

Desde hace varios años se ha mencionado que los criminales envían cocaína a Estados Unidos y Europa desde Venezuela - crédito Fuerzas Militares

El accionar de los grupos armados colombianos en Venezuela también fue resaltado por la Plataforma Periodística para las Américas, que en un informe reveló que el narcotráfico en el Catatumbo colombiano se ha fortalecido gracias a la apertura de nuevas rutas transfronterizas en territorio bolivariano.

En el documento se afirma que el ELN, principal grupo armado en la zona, estaría expulsando a familias de fincas ubicadas junto al río Catatumbo para controlar puntos de carga y descarga de cocaína destinada a mercados internacionales.

De la misma forma, que los decomisos recientes de grandes cantidades de droga demuestran que hay una reactivación de las operaciones y el regreso de carteles internacionales, principalmente de México y Brasil, lo que ha incrementado la violencia y los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las Farc.

Al respecto, las autoridades en Colombia han identificado rutas fluviales, terrestres y aéreas que atraviesan la frontera, muchas veces con la colaboración de miembros de la fuerza pública venezolana. El control de estas rutas genera desplazamientos, enfrentamientos y una economía ilegal que afecta gravemente a la población civil de la región.

El Ejército de Liberación Nacional tiene presencia de varias unidades en territorio venezolano - crédito Montaje Infobae (Reuters/@realdonaldtrump)

La importancia de la frontera para el narcotráfico del siglo XXI

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica, Juan Camilo Ubaque, habló sobre el comportamiento que han tenido los grupos armados colombianos en la zona de la frontera, comenzando por los puntos de conexión.

“El tránsito de estos grupos armados se facilita mediante una red de corredores que conectan la Península de la Guajira, la región del Catatumbo y la cuenca del Orinoco. En la Guajira, la línea divisoria es frágil y prácticamente imperceptible. En el Catatumbo, la red fluvial de la cordillera actúa como un motor de desplazamiento, mientras que en los departamentos de Arauca y Vichada, la vasta sabana impide una delimitación física real”.

Para Ubaque, esta situación ha provocado que la frontera se consolide como la clave de las rutas económicas ilícitas de las estructuras armadas, lo que incluye un flujo migratorio que sigue sin ser detectado en varios aspectos.

“El Frente de Guerra Oriental (ELN) se posiciona como una estructura hegemónica con un epicentro estratégico entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). Su influencia se extiende por los Llanos Orientales y se adentra en las regiones amazónicas y del Orinoco, donde explota yacimientos mineros ilícitos, principalmente de oro, en el arco amazónico que une al Vichada con el Amazonas bolivariano”.

Para el experto, la frontera se ha convertido en una zona clave para el ELN - crédito Reuters

El experto en geopolítica indicó que la situación actual en la frontera ha hecho que aumente la cantidad de cultivos de hoja de coca, y la presencia de más estructuras de los grupos armados, lo que puede desencadenar en una guerra territorial entre ellos.

“En este corredor, que conecta con el Caribe, hacen presencia unidades como el Frente 6 de Diciembre, el Frente Luciano Ariza y el Frente Gustavo Palmesano. Estas facciones aprovechan la conexión natural de la Serranía del Perijá para articularse con los demás frentes, cerrando así un anillo de control que permite el flujo ininterrumpido de recursos, combatientes y mercancías ilícitas a lo largo de toda la franja fronteriza oriental”, puntualizó.