La demora en la atención en la Nueva EPS de Floridablanca provoca inconformidad entre los usuarios: denuncian largas filas y entrega de medicamentos incompletos

La atención a los usuarios en Floridablanca ha empeorado debido a problemas internos y económicos - crédito Leonardo Duque

Largas filas que superan las dos horas y demoras en la entrega de medicamentos y autorizaciones generan malestar entre los usuarios de la Nueva EPS en Floridablanca.

La situación ha motivado denuncias por parte de los afectados, quienes reportan dificultades continuas para acceder a servicios básicos de salud, según Caracol Radio.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrada principal de la sede de la Nueva EPS, el flujo constante de personas esperando atención es evidente. “Ustedes mismos se dan cuenta la situación que hay en la Nueva EPS sobre el tema de los medicamentos de mi mamá”, relató Elsa, usuaria entrevistada por Caracol Radio.

Elsa explicó que, desde mediados de julio del año pasado, la entrega de medicamentos para su madre, quien tiene 78 años, fue irregular o, en ocasiones, inexistente. “A mí no me entregaron cuatro, seis entregas de los medicamentos, no me las entregaron. Ahorita fue que me empezaron a dar, pero sí o sí, ustedes se pueden dar cuenta de lo caótico que hay, de las colas tan impresionantes que hay”, afirmó.

El flujo constante de pacientes y la falta de respuesta oportuna en los procesos administrativos generan preocupación, especialmente entre los adultos mayores que dependen de la atención médica regular - crédito Nueva EPS

La situación llevó a Elsa a asumir gastos personales para garantizar el tratamiento médico de su madre. “Tuvimos que comprar cinco o seis medicamentos, comprarlas. Y eso se quedó en veremos, ¿no? Eso ya pasa a otra historia porque a uno no le responden por eso, por esa plata o por los medicamentos, ni nada de eso”, dijo la usuaria a Caracol Radio.

Respecto a las autorizaciones y citas médicas, Elsa manifestó que los problemas no se limitan a la entrega de medicamentos. “Yo tenía una cita programada para mi mamá y ahí se quedó, ahí se quedó”, comentó, resaltando la incertidumbre que enfrentan los usuarios.

La afectada subrayó que no es la única con dificultades. “No solamente yo, mire, todo mundo se queja de la Nueva EPS”, aseguró, indicando que otras personas compartían la misma preocupación en la fila.

Elsa sugirió que la organización interna podría mejorar si se implementaran sistemas más eficientes para asignar turnos. “Esto deberían era repartir unos fichos. Atendemos hasta cierto punto y volver a empezar, ¿sí?”.

En su diálogo con Caracol Radio, Elsa reclamó una atención prioritaria para los adultos mayores, señalando que las soluciones a esta problemática son urgentes para quienes más dependen del sistema de salud.

Cientos de usuarios enfrentan obstáculos imposibles para recibir atención médica básica. La voz de Elsa expone una realidad marcada por preocupación y sacrificios que, para muchos, parecen no tener fin - crédito composición fotográfica

El testimonio de Elsa refleja el llamado de los afectados para que la Nueva EPS ofrezca alternativas inmediatas y adecuadas a las necesidades de los usuarios, poniendo especial atención en quienes enfrentan mayores barreras para acceder al derecho a la salud.

El sistema de salud colombiano reporta más de 2.400 muertes por barreras de acceso en 2025

Más de 2.400 personas murieron en 2025 en Colombia por barreras de acceso en el sistema de salud, según datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer).

De estos fallecimientos, el 40% correspondía a afiliados a Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, siendo la Nueva EPS la más afectada, con 536 muertes confirmadas, aunque no es la que concentra más afiliados con condiciones graves.

El ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen contributivo, que incrementó solo un 9%, por debajo de las expectativas del sector, que pedía superar el 15%, ha hecho que hospitales y clínicas enfrenten dificultades para asumir costos operativos y de personal, según Diego Gil, director ejecutivo de Fecoer en diálogo con RCN Radio.

La amenaza del secuestro vuelve a irrumpir en una región marcada por la violencia irregular. Las familias esperan respuestas y las autoridades llaman a la colaboración en plena incertidumbre - crédito Nueva EPS

El aumento del salario mínimo agrava el desbalance y deja en riesgo la atención de pacientes con enfermedades complejas y crónicas.

La Defensoría del Pueblo advirtió en un comunicado difundido el 31 de diciembre que persisten interrupciones masivas en la prestación de servicios ambulatorios y el suministro de medicamentos, especialmente en departamentos como Boyacá tras la suspensión de servicios en hospitales y el cierre de dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS por parte de Colsubsidio.

El organismo urgió al Gobierno Nacional a tomar medidas inmediatas para garantizar la atención en todas las áreas y solicitó mantener la coordinación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes interventores a través de los Puestos de Mando Unificado.

De acuerdo con Gil, la exclusión no se limita a una enfermedad en particular, sino que representa una problemática que afecta de manera generalizada a la población atendida por el sistema, especialmente a quienes dependen de EPS bajo intervención.

La crisis de salud en Colombia ha cobrado más de 2.000 vidas en Colombia - crédito Freepik

Cada mes se presentan más de 2.500 reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, reflejando el deterioro del servicio.La Defensoría exigió la difusión de rutas claras de atención y la adopción de planes de contingencia inmediatos por parte de las EPS intervenidas y los gestores farmacéuticos para evitar interrupciones abruptas en la prestación de servicios y entrega de medicamentos.