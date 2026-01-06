Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

El joven demostró que le encantó el plato típico de la capital del país - crédito TikTok

El creador de contenido Carlos Galán viajó desde España hasta Bogotá con el interés de explorar la gastronomía local, teniendo en cuenta que es bastante famosa a nivel internacional por sus sabores exóticos.

El joven, autodenominado en sus redes sociales como “un andaluz en Colombia adicto a parchar”, relató a sus seguidores en TikTok su primera experiencia con el ajiaco, el tradicional plato bogotano, tras visitar el histórico Mercado de la Concordia fundado en 1933 y que fue declarado como patrimonio de la ciudad.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Galán relató a sus seguidores detalles de su acercamiento al popular plato con franqueza: “Una de mis misiones en Bogotá es probar ajiaco, así que vamos a ello. Ya que estaba en la Candelaria, me recomendaron ir al mercado de la Concordia”.

Además, el joven relató toda la experiencia para llegar allí, pues hasta describió las condiciones climáticas de la jornada: “En una calle a la sombra, un frío que te cagas y luego sales al sol y te derrites. Pero bueno, así es el clima aquí”.

Esta presentación tradicional del ajiaco santafereño es de amores y odios - crédito Bogota.gov.co

Del mismo modo, el extranjero demostró su incertidumbre ante la disposición de los ingredientes: “Yo ni sabía lo que era un ajiaco. Entonces, yo no sé cómo se mezcla esto. Me dieron el aguacate y arroz por un lado, la olla por otro, y según mi instinto, el arroz había que echarlo dentro. Y el aguacate, por otro lado, no sabía qué hacer con él. Así que me peleé un rato con él, porque yo no he comido aguacate en mi vida, y mezclándolo todo pa’ dentro”.

¿Qué opinó el extranjero del ajiaco?

Galán destacó el impacto del sabor de la sopa que es de amores y odios, aún para los habitantes del territorio nacional que conocen la capital del país: “Sinceramente, oye, me encantó”. Admitió que la experiencia lo motivó a compartir el momento con su madre y agregó que es una experiencia que, sin duda, volvería a repetir: “Yo disfruté. Así que nada, me la sigo gozando con mi ajiaco”.

La publicación en TikTok generó comentarios divididos entre la comunidad digital del famoso joven, que se ha ganado el cariño de los colombianos al mostrar su paso por distintas ciudades.

El joven reveló que nunca había probado el aguacate, lo que sorprendió a sus seguidores - crédito IDT

Algunos usuarios cuestionaron su manera de consumir el plato: “el arroz no se mezcla con la sopa” y “no se le echa el arroz, se come por separado, pero bueno, lo importante es que lo probaste”, según la mayoría de los mensajes que le escribieron al joven en sus redes sociales.

Sin embargo, otras voces defendieron la libertad de disfrutar el plato a gusto de cada una de las personas: “Me impresiona la gente que no le pone el arroz al ajiaco. Soy de Bogotá y no saben lo que se pierden”. Hubo quienes respaldaron la integración de ingredientes: “Aunque normalmente el arroz no se le pone yo también lo hago porque le da más sabor, y con crema de leche también sabe muy bien, que bueno que te gustara, es difícil encontrar sitios donde lo sepan hacer”.

El consumo de este producto es muy popular entre los extranjeros que visitan Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Además, en la publicación no faltaron las recomendaciones para disfrutar de otras típicas delicias de la ciudad: “Felicitaciones por el video, guapo, te recomiendo comer una picada de fritanga”. Incluso, hubo otros usuarios que expresaron su identificación con la reacción del joven: “Soy brasileño y vivo en Málaga, pero me encanta el ajiaco”.

El video cerró con celebraciones a la actitud espontánea del creador: “La verdad amé el video, su reacción más sincera” y propuestas para que siga explorando este plato: “pruébalo con las alcaparras y la crema de leche, fliparás de lo delicioso que queda”.