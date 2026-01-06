Esposos fueron hallados muertos en extrañas circunstancias: vecinos denuncian intensas peleas

La joven pareja murió el primer fin de semana de enero de 2026 y las autoridades investigan qué ocurrió - crédito Colprensa

El hallazgo de los cuerpos de Natalia Lezcano Patiño y Wilson Cardona Avendaño dentro de su vivienda en el barrio Montesol, municipio de La Ceja, ubicado al oriente de Antioquia, desató sorpresa entre sus allegados y tiene en alerta a las autoridades, pues se maneja la hipótesis de un feminicidio y posterior suicidio.

De acuerdo con el reporte oficial, este caso se convierte en el primer ataque mortal en contra de una mujer en el departamento de Antioquia en 2026 y se investiga en el contexto de la violencia intrafamiliar, debido a que existen registros de reportes anteriores sobre problemas en el matrimonio.

Después de recibir una alerta de los residentes del sector durante la jornada del 4 de enero de 2026, los investigadores encontraron los cuerpos de Natalia Lezcano Patiño, 36 años, y Wilson Cardona Avendaño, 37 años, ambos con heridas de arma blanca, convirtiéndose así en uno de los ataques más preocupantes en la región durante el primer fin de semana del año.

Las autoridades llegaron a la vivienda a verificar la situación y se encontraron con la macabra escena - crédito Colprensa

Sobre el hecho, la Policía reveló que los elementos encontrados en la escena hacen parte del análisis forense para determinar si se trató de un suicidio o si existió la implicación de un tercero.

Las pesquisas se concentran en la hipótesis principal de que se trató de un feminicidio seguido de suicidio, línea que se soporta tanto por los indicios en la escena como por los testimonios de los vecinos que presenciaron algunas situaciones alarmantes.

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Muñoz, explicó que “El caso se destacó como un homicidio del masculino hacia la señora y posteriormente él se quita la vida con el arma blanca a través de una herida en el cuello”.

Pese a que no existen antecedentes judiciales previos en el sistema por violencia intrafamiliar en esta pareja, como informó la misma Policía de Antioquia, vecinos y allegados señalaron que la relación de los esposos estaba marcada por peleas constantes y situaciones de conflicto, aunque nunca se formalizó una denuncia ante las autoridades.

Otra de las líneas de investigación que se maneja está relacionada con versiones acerca de que el esposo podría haber destinado recursos a adicciones, aunque hasta ahora ese dato permanece sin confirmación oficial.

Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa

Los testimonios de los residentes del barrio indican que la pareja vivía episodios de disgustos de manera frecuente, pero nadie escuchó gritos ni sonidos extraños el día del fallecimiento, lo que genera dudas sobre lo que pudo pasar al interior de la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el crimen habría pasado inadvertido hasta que, varias horas después, los vecinos se percataron de la situación y no dudaron en alertar a las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación se encuentra liderando la investigación con el objetivo de esclarecer la secuencia de los hechos y definir la tipificación legal, específicamente para determinar si en este caso puede catalogarse como un feminicidio.

Ante la gravedad de la situación, también se pronunció el secretario de Gobierno de La Ceja, Geovany Henao, que pidió a las personas en riesgo reportar situaciones de este tipo para evitar que los casos terminen en fatalidad: “El llamado es a no normalizar la violencia y a buscar ayuda antes de que los conflictos escalen”.

Las autoridades investigan si se trató de un feminicidio - crédito Colprensa

Cabe mencionar que la situación enluta a toda una familia, incluyendo a un joven de 18 años, que está a la espera de los resultados de la investigación en curso. Se sabe que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Medicina Legal, donde los exámenes forenses deberán confirmar la causa y circunstancias exactas de las muertes y las horas en las que se presentaron.

Cifras oficiales afirman que en 2025 se registraron aproximadamente 108 casos de mujeres asesinadas en Antioquia, aunque corresponde al ente judicial precisar en qué circunstancias ocurrió este nuevo crimen para confirmar si se trató de un caso de violencia de género o un episodio de maltrato intrafamiliar.