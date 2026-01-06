Daniel Briceño se desmarcó del llamado a defender la soberanía: “Mostrar solidaridad con Petro en estos momentos es un grave error”

El concejal Daniel Briceño expresó su frustración en redes sociales por la manera en que Gustavo Petro buscaría capitalizar electoralmente el llamado a defender la soberanía nacional de Donald Trump - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Andrea Puentes/Presidencia

La ola de solidaridad política con el presidente Gustavo Petro, blanco de duros señalamientos por parte del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, desató una dura reacción del exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Daniel Briceño, que advirtió que este respaldo solo favorece al presidente y no al país, como -según él- pretendería hacerlo el jefe de Estado con las movilizaciones del miércoles 7 de enero.

Briceño, que se ha convertido en uno de los opositores del primer mandatario, rechazó que integrantes de la oposición y figuras del centro político hayan acudido a respaldar a Petro tras las palabras de Trump, y cuestionó el motivo real detrás de estas posturas. “Mostrar solidaridad con Petro en estos momentos es un grave error. Es caer en su trampa electoral de víctima con la cual tapa su corrupción y mal gobierno e impulsa a su heredero Iván Cepeda”, expresó en X.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y, posteriormente, en un video en la plataforma digital, agregó que por encima de los personalismos, que resultarían convenientes para los movimientos progresistas, está el país. “Que Trump haya dicho que el siguiente o que Petro debía cuidarse o si no iba a tener las mismas consecuencias o la misma finalidad de Maduro y que la oposición haya salido a solidarizarse con él, pues nos mete en el juego electoral que beneficia tanto a Petro como Cepeda“, destacó.

Por su defensa al régimen de Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro se ha convertido en el destinatario de fuertes señalamientos por parte de Donald Trump - crédito Andrew Kelly/Reuters - Presidencia - Rayner Peña/EFE

Daniel Briceño y los motivos por los que no respaldará a Gustavo Petro

Dejó en claro que está plantado a rechazar cualquier tipo de intervención militar, pero advirtió que reaccionar con solidaridad con Petro es regalarle el control del relato político. “Yo no estoy de acuerdo con una intervención militar de Donald Trump en Estados Unidos. Y se equivocan aquellos miembros de la oposición que únicamente por ganar likes y por tener interacciones en redes sociales salen a decir: ‘Por favor, señor Donald Trump, no tardes, ven y haz lo mismo’.

En sus motivos, indicó que es un “absoluto error”, porque lo que demostraría es que los sectores de oposición son incapaces de ganarle a Petro en las elecciones, “cuando eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a derrotar”. En ese orden de ideas, calificó como una estrategia de victimización lo dispuesto por el presidente, pues estaría empeñado en crear enemigos internos o externos para desviar la atención de los problemas nacionales.

“Si el señor Petro ha demostrado algo durante toda su vida es que es el rey de la victimización. Una persona que coge una bandera, un enemigo internacional o nacional y desde ahí se victimiza y tapa todo lo que está pasando”, remarcó el ex cabildante distrital, que identificó, además, una táctica del gobernante de izquierda, expuesta a través de su discurso, y que a falta de 213 días para el final de su mandato se ha hecho recurrente para desviar la crítica.

El presidente de la República hizo un llamado a todos los colombianos para unirse, según él, en defensa de la soberanía y la democracia - crédito @petrogustavo/X

“La primera fase del gobierno Petro fue estar durante o en todos los organismos internacionales, foros y demás, hablando en contra de la minería, el petróleo y el discurso del cambio climático. Con esa agenda, lo que hacía el señor era tapar todos los problemas que había en Colombia y referirse únicamente a eso. Luego vino la agenda propalestina, que lo tuvo en el foco de la discusión durante mucho tiempo”, resaltó Briceño en sus apreciaciones sobre Petro.

Ahora, tras la respuesta de Trump, según Briceño, Petro consiguió reubicar el debate público en una confrontación internacional, con lo que desactivó los cuestionamientos internos a su gestión. “Ellos lograron captar la atención de Trump, lograron de que Trump hable de Petro y lastimosamente lograron que mucha gente de la oposición caiga en la trampa de llegar a decir: ‘No, solidaricémonos’. ¿Pero solidarizarnos por qué?”, se preguntó el joven político.

Donald Trump ha llamado a Gustavo Petro como un "enfermo" que impulsa el negocio de la cocaína y no descartó una intervención militar en el país - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

Petro buscaría “camuflar” las crisis de Colombia con sus cruces con Donald Trump

El candidato a la Cámara reafirmó que las movilizaciones nacionales y los discursos encendidos terminan por camuflar las verdaderas crisis de Colombia. “Mañana hay convocadas marchas en todo el país, marchas que van a ser pagadas con sus impuestos, marchas que van a ser armadas con la presión que se le hace a contratistas, funcionarios públicos. Y entonces mañana, cuando el señor Petro salga a hablar (...), ya no importarán ni las masacres”, expresó Briceño.

“Ya no importarán ni que en Catatumbo está la gente desplazada, no los escándalos de corrupción, ni el caso del hijo del presidente, sino que el señor Petro es un líder latinoamericano que está luchando contra Donald Trump”, expuso el exconcejal, que insistió en que no es el momento de “ponerse tibios”, sino de seguir confrontando al presidente por sus controversiales actuaciones, que han motivado una serie de sucesos que son sinónimo de inestabilidad institucional.

“A Petro hay que seguirlo enfrentando, porque por más enfrentamientos, por más discusiones e intercambios que él tenga con el señor Trump, que son intercambios que él se buscó, que son cosas que él provocó, nosotros no podemos caer en el error de solidarizarnos con el enemigo del país. Y hoy el enemigo de Colombia se llama Gustavo Petro. El enemigo de la economía de los empresarios, el enemigo de la libertad, es el señor Petro", concluyó.