Cuota alimentaria en Colombia en 2026: qué incluye y cómo calcular el valor por hijo

La cuota alimentaria en Colombia para 2026 se calcula en función del salario mínimo legal mensual vigente y las necesidades de los hijos o dependientes - crédito Abogados.com

La cuota alimentaria es una obligación legal que deben asumir los padres o madres para cubrir las necesidades básicas de sus hijos menores de edad o dependientes.

Para 2026, el ajuste del salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv) impacta directamente el valor que debe destinarse a este fin, de acuerdo con lo determinado por las autoridades competentes.

Según información del portal jurídico MisAbogados, el monto se calcula sobre la base de los ingresos reales de la persona obligada y las necesidades concretas de los beneficiarios.

¿Qué cubre la cuota alimentaria en Colombia?

La legislación colombiana define los “alimentos” como un concepto amplio que trasciende la simple provisión de comida. La cuota alimentaria debe garantizar:

Sustento y habitación (vivienda)

Vestido y asistencia médica

Educación, instrucción y recreación

Gastos relacionados con el embarazo y el parto, cuando corresponda

Para 2026, el salario mínimo quedó en $1.750.905, con un auxilio de transporte de $249.095, lo que influye en el valor de la cuota alimentaria - crédito Abogados de Colombia

Esta definición permite que la cifra varíe según las necesidades de cada menor y la capacidad económica de los padres.

¿Cuál es el valor de la cuota alimentaria para 2026?

El salario mínimo para 2026 fue fijado en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales, según anunció el presidente Gustavo Petro el 29 de diciembre de 2025. Este incremento del 23,7% respecto al año anterior influye en el cálculo de la cuota alimentaria.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) la ley establece que la cuota alimentaria puede oscilar entre el 20% y el 35% del salario mínimo, dependiendo de factores como los ingresos del alimentante, las necesidades de los beneficiarios y lo que decida un juez de familia.

Si el porcentaje es del 20%, la cuota sería de $350.000 mensuales.

Si el juez fija el 35%, el pago mensual asciende a $612.000.

La cifra exacta se determina en cada caso particular, ya que el proceso no es automático ni uniforme para todas las familias.

El monto de la cuota oscila entre el 20% y 35% del salario mínimo, según lo determine un juez de familia y la situación económica del obligado - crédito Freepik

¿Cómo se calcula la cuota alimentaria?

El cálculo depende de un análisis jurídico y económico en el que interviene un juez de familia. Se consideran variables como:

Capacidad económica e ingresos del padre o madre obligado/a

Gastos y necesidades del menor (alimentación, salud, educación, vivienda)

Número de hijos beneficiarios

Existencia de otros dependientes

Ingresos no fijos o trabajos independientes, caso en el que se calculan promedios para garantizar equidad

En situaciones donde el obligado no percibe ingresos fijos, el juez puede tomar promedios de ingreso y otros factores para ajustar la cuota.

Límite legal

La normativa señala que la cuota alimentaria no puede superar el 50% del salario mensual del alimentante, monto que debe repartirse entre todos los hijos que dependen de esa persona. Así, para 2026, el tope global equivale a $875.452 (el 50% de $1.750.905). El auxilio de transporte no se incluye en el cálculo.

Factores que pueden modificar la cuota

Cambios en la situación económica de los padres

Incremento de ingresos o pérdida de empleo

Modificación del costo de vida (ajuste anual automático por IPC)

Autoridades competentes y proceso de fijación

Cuando no se logra un acuerdo entre las partes, la fijación de la cuota alimentaria puede tramitarse ante:

Defensorías de Familia del Icbf

Comisarías de Familia

Inspectores de Policía

Jueces de Familia

El proceso inicia con una audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo, el defensor de Familia puede imponer una cuota provisional, siempre que conozca la dirección del obligado, de lo contrario, el caso pasa a la vía judicial.

El cálculo de la cuota alimentaria depende de un análisis jurídico y económico que incluye ingresos, número de beneficiarios y condiciones del obligado - crédito iStock

Documentos requeridos para solicitar la cuota

Documento de identidad de las partes (original y copia)

Registro civil de nacimiento del menor

Tarjeta de identidad para mayores de 7 años

Otros documentos relevantes para la audiencia

Consecuencias del incumplimiento

El no pago de la cuota alimentaria acarrea sanciones legales que pueden afectar gravemente al deudor. Según el portal citado anteriormente, estas incluyen:

Embargo de cuentas bancarias, bienes y salario

Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)

Impedimento para ocupar cargos públicos, obtener créditos o salir del país

Delito de inasistencia alimentaria, con penas de prisión entre 16 y 54 meses y multas

Las denuncias por incumplimiento deben presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, acompañadas de pruebas como actas de conciliación, sentencias y comprobantes de los gastos incumplidos.

Reajuste anual de la cuota alimentaria

La cuota alimentaria se reajusta automáticamente cada 1.º de enero, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), salvo que el juez o las partes hayan pactado otra fórmula.

¿Quiénes pueden solicitar la cuota alimentaria?

Niños, niñas y adolescentes

Mujeres en embarazo, bajo ciertas condiciones legales

Padres, representantes legales, parientes o cuidadores del menor

El trámite puede realizarse en cualquier zona del país, incluyendo el extranjero, a través de los centros zonales del Icbf.