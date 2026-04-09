Cancillería respondió a prolongadas fallas en el sistema para la expedición de pasaportes que paralizaron trámites y advirtió amenazas

El proceso de trámite de pasaportes en las oficinas de la Cancillería en Bogotá y el resto del país y el exterior se vio perjudicado por fallas en el sistema Sitac - crédito Cancillería

La Cancillería de la República confirmó el 8 de abril de 2026 la activación de protocolos de seguridad digital y medidas de emergencia para responder a una grave caída del sistema Sitac, esencial para la expedición de pasaportes y trámites consulares a escala nacional e internacional. Un suceso por el que la entidad fue objeto de duros señalamientos, como los del representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, que alegó una serie de irregularidades.

El incidente, que detuvo los servicios en todo el país y consulados en el extranjero, fue atribuido tras un análisis preliminar a la identificación de un “actor de amenaza cibernética” sobre parte de la infraestructura tecnológica estatal. En consecuencia, se indicó a los interesados que el servicio de entrega de pasaportes impresos se mantiene activo, aunque insistió en solicitar paciencia a los usuarios ante cualquier eventualidad que se registre tras esta contingencia.

Este fue el pronunciamiento de la Cancillería, en el que se advirtieron sobre amenazas cibernéticas que buscaron atacar el sistema de trámites de pasaportes - crédito @CancilleriaCol/X

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), detalló que, aunque se detectó actividad maliciosa, la información de los ciudadanos “no se ha visto comprometida”. Durante la jornada, también se comunicó que los ciudadanos con citas programadas para pasaporte los días 7 y 8 de abril pueden asistir sin necesidad de reagendar, en el periodo entre el 8 y el 30 de abril de 2026.

Horas antes de la confirmación oficial del incidente digital, la Cancillería había anunciado el inicio de una intervención técnica profunda a cargo de la Dirección de Gestión de Información y Tecnología, enfocada en “resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas” del sistema SITAC, clave para gestiones como apostillas y pasaportes en línea. El ministerio advirtió que “el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento”.

La Cancillería destacó el compromiso con la “protección y salvaguarda de la información de los ciudadanos” y aseguró que la infraestructura tecnológica está siendo reforzada desde el inicio del incidente y que existe una “mesa de trabajo conjunta con ColCERT” para gestionar las intermitencias y garantizar la continuidad de los servicios; e indicaron que el personal técnico, indicaron, “trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad”.

Las oficinas de trámite de pasaportes de la Cancillería no pudieron atender al público, por fallas en el sistema Sitac - crédito @CancilleriaCol/X

Cancillería activó protocolos frente a amenaza cibernética en el sistema de pasaportes

Desde la mañana del 8 de abril, el ministerio había informado que la plataforma Sitac estaría sometida a un proceso de “análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales”, con el objetivo de dotar al sistema de una mayor solidez y adecuación a los estándares de calidad exigidos para los servicios críticos. Una novedad que, según se reportó, también registraron servicios consulares de Colombia de otros países del continente, entre ellos Chile.

“Se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”, advirtió la dependencia, al tiempo que remarcó que la información de los ciudadanos no resultó vulnerada. La institución valoró la colaboración de ColCERT y el trabajo de las autoridades competentes para “garantizar la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos”, según comunicó el ministerio, frente a este traumatismo en los diversos trámites.

En actualidad, el Gobierno de Gustavo Petro avanza en la transición hacia el nuevo modelo de expedición de pasaportes - crédito Cancillería

Así pues, la dirección detalló que, para implementar mejoras de fondo, son inevitables “suspensiones temporales” del funcionamiento del Sitac. “Estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo”, informó y agregó que su prioridad es limitar al máximo los periodos de inactividad y que se notificará el cierre del mantenimiento una vez concluida la estabilización total de la plataforma.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la prestación del servicio de manera oportuna”, expresó la entidad, que anticipó que notificará formalmente cuando la plataforma Sitac esté plenamente restaurada. A estas complicaciones se añaden las dificultades históricas de acceso a la plataforma de citas, especialmente en horas de máxima demanda, un problema que, según han señalado las autoridades, ha incentivado el cobro irregular por parte de tramitadores.