Salario mínimo de 2026: los colombianos tendrán que lidiar ahora con otro cobro de los bancos, que iría hasta 2027

El aumento del salario mínimo impactará de gran manera la inflación en Colombia, aseguran expertos

El Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, con lo que llevó la remuneración a $2.000.000 (con auxilio de transporte) y superó las expectativas del mercado y generó una rápida reacción de importantes bancos de EE. UU como Goldman Sachs y JP Morgan.

Ambas entidades de inversión recalcaron que la decisión tendrá efectos relevantes sobre la inflación y la tasa de interés, que es la tasa mínima que este cobra a los bancos por prestarles dinero a un día, siendo la herramienta principal para controlar la inflación y estabilizar la economía, influyendo directamente en las tasas que los bancos cobran a los consumidores por créditos y los rendimientos de ahorros, lo que cambia de forma sustancial los escenarios económicos previstos para el país.

Y es que el incremento superó la solicitud de los sindicatos colombianos, que proponían un 16%, así como la base técnica sugerida por el equipo del Banco de la República, que se situaba entre 6% y 7%. JP Morgan detalló que el aumento, incluyendo subsidios de transporte, representa una subida total del 23,2%. El dato contrasta con la estimación técnica, que solo consideraba inflación más productividad, ubicada en el 12%. La entidad proyecta que, si la inflación 2025 cierra en los niveles esperados, el alza real en poder adquisitivo será cercana al 17%.

Goldman Sachs es una firma global líder en banca de inversión, valores y gestión de inversiones, que ofrece servicios financieros complejos a empresas, gobiernos e individuos de alto patrimonio - crédito Dado Ruvic/Reuters

La respuesta de Goldman Sachs fue inmediata: calificó el ajuste como “significativamente por encima de las expectativas”. Además, advirtió que “el salario mínimo se mantiene como el principal riesgo al alza para la desinflación básica”, con especial impacto en los servicios más sensibles a los costos laborales.

Nuevo ciclo de “endurecimiento” de las tasas de interés

Ante estos cambios, Goldman Sachs revisó sus proyecciones e indicó que “la inflación cerrará 2026 en 5,2%, lo que implica un aumento de 80 puntos básicos respecto al cálculo previo. Para 2027, la cifra será del 3,9%”. El banco considera que la dinámica obligará a la autoridad monetaria a buscar un “nuevo ciclo de endurecimiento”.

En materia de tasas (9,25% actual), la institución prevé subidas de 50 puntos básicos (pbs) en las reuniones de enero y marzo, y de 25 puntos en abril y junio. Así, la tasa de intervención cerraría 2026 en 10,75%, muy por encima del 9% estimado, y los recortes solo podrían empezar en el tercer trimestre de 2027.

Andrés Felipe Londoño, exsuperintendente Financiero, dijo que JP Morgan ve un terremoto en Colombia debido al aumento del salario mínimo - crédito @lonrod7/X

Goldman Sachs remarcó además que “este incremento salarial genera presiones adicionales sobre la tasa de cambio y la prima de riesgo del país”. Calcula que cada punto porcentual de aumento real en el salario mínimo incrementa el gasto público entre $0,3 y $0,5 billones, dado que cerca del 70% de las pensiones están indexadas al salario mínimo.

Riesgos adicionales

Respecto a posibles riesgos adicionales, el banco considera que si la inflación no cede, las tarifas de gas se elevan o el peso colombiano sufre una depreciación importante, el Banco de la República podría verse forzado a adoptar una “postura más agresiva” y a implementar subidas mayores, de hasta 175-200 puntos básicos.

Por su parte, JP Morgan describió la decisión del Gobierno como “un giro inesperado de los acontecimientos”. Resaltó que, dado el papel central del salario mínimo en la economía de Colombia, la decisión tendrá implicaciones de gran alcance para la inflación, la política monetaria, el crecimiento, el desempleo, los resultados fiscales y las cuentas externas a medida que avanzamos hacia 2026.

La tasa de interés del Banco de la República se mantuvo inalterada en los últimos meses de 2025 ante la persistente inflación en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Tras el anuncio, JP Morgan elevó su pronóstico de inflación para el cierre de 2026 a 6,1% (antes 4,7%) y advirtió: “Estimamos que el aumento anunciado del salario mínimo añadirá aproximadamente 140 puntos básicos a nuestra proyección de inflación base para el próximo año, aunque no se puede descartar una mayor aceleración si las expectativas se desanclan y la tendencia de apreciación del tipo de cambio se revierte”.

Detonante para la postura del Banco de la República

En cuanto a política monetaria, prevé que la decisión actuará como detonante para endurecer la postura del Banco de la República. Antes, proyectaba alzas de 25 pbs en cada reunión hasta abril, para llevar la tasa al 10%. Ahora estima que “vemos tres aumentos consecutivos de 50 puntos básicos hasta abril, seguidos de dos aumentos de 25 puntos básicos en junio y julio”.

Sobre el panorama regional, un análisis de Bloomberg Línea sitúa a Colombia y Brasil entre los países con tasas de interés más altas. La opción por mantener, e incluso elevar las tasas, responde a persistentes presiones inflacionarias, así como a la intención de los bancos centrales de resguardar la estabilidad de precios en medio de la volatilidad internacional.

La tasa de interés de los bancos podría subir en 2026 en varias ocasiones - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Colombia frente a otros países

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, la política monetaria de 2025 estuvo guiada por la búsqueda de “un equilibrio delicado” entre el crecimiento y la contención de los precios. Resaltó al medio que la circunstancia mantiene a países como Colombia en un entorno de tasas elevadas ante la persistencia de presiones inflacionarias.

La analista de mercados Emanoelle Santos, de XTB Latam, considera que los recortes de tasas en la región podrían empezar en 2026, aunque en forma desigual y con más pausas frente a lo observado en 2025. Apuntó que “el sesgo de política monetaria seguirá siendo de recortes, pero con un ritmo más desigual y con pausas más frecuentes que en 2025, porque el punto de partida ya es bastante distinto entre países”.

Entre los factores determinantes para la política monetaria regional en los próximos trimestres destacan la inflación subyacente —con especial foco en servicios y en salarios indexados al salario mínimo—, las condiciones financieras internacionales y la percepción del riesgo local.