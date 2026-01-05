Colombia

Salario mínimo de 2026: los colombianos tendrán que lidiar ahora con otro cobro de los bancos, que iría hasta 2027

Las advertencias de entidades internacionales apuntan a un panorama de endurecimiento monetario y ajustes fiscales a partir de la nueva medida del Gobierno de Gustavo Petro

Guardar
El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo impactará de gran manera la inflación en Colombia, aseguran expertos - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, con lo que llevó la remuneración a $2.000.000 (con auxilio de transporte) y superó las expectativas del mercado y generó una rápida reacción de importantes bancos de EE. UU como Goldman Sachs y JP Morgan.

Ambas entidades de inversión recalcaron que la decisión tendrá efectos relevantes sobre la inflación y la tasa de interés, que es la tasa mínima que este cobra a los bancos por prestarles dinero a un día, siendo la herramienta principal para controlar la inflación y estabilizar la economía, influyendo directamente en las tasas que los bancos cobran a los consumidores por créditos y los rendimientos de ahorros, lo que cambia de forma sustancial los escenarios económicos previstos para el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Y es que el incremento superó la solicitud de los sindicatos colombianos, que proponían un 16%, así como la base técnica sugerida por el equipo del Banco de la República, que se situaba entre 6% y 7%. JP Morgan detalló que el aumento, incluyendo subsidios de transporte, representa una subida total del 23,2%. El dato contrasta con la estimación técnica, que solo consideraba inflación más productividad, ubicada en el 12%. La entidad proyecta que, si la inflación 2025 cierra en los niveles esperados, el alza real en poder adquisitivo será cercana al 17%.

Goldman Sachs es una firma global
Goldman Sachs es una firma global líder en banca de inversión, valores y gestión de inversiones, que ofrece servicios financieros complejos a empresas, gobiernos e individuos de alto patrimonio - crédito Dado Ruvic/Reuters

La respuesta de Goldman Sachs fue inmediata: calificó el ajuste como “significativamente por encima de las expectativas”. Además, advirtió que “el salario mínimo se mantiene como el principal riesgo al alza para la desinflación básica”, con especial impacto en los servicios más sensibles a los costos laborales.

Nuevo ciclo de “endurecimiento” de las tasas de interés

Ante estos cambios, Goldman Sachs revisó sus proyecciones e indicó que “la inflación cerrará 2026 en 5,2%, lo que implica un aumento de 80 puntos básicos respecto al cálculo previo. Para 2027, la cifra será del 3,9%”. El banco considera que la dinámica obligará a la autoridad monetaria a buscar un “nuevo ciclo de endurecimiento”.

En materia de tasas (9,25% actual), la institución prevé subidas de 50 puntos básicos (pbs) en las reuniones de enero y marzo, y de 25 puntos en abril y junio. Así, la tasa de intervención cerraría 2026 en 10,75%, muy por encima del 9% estimado, y los recortes solo podrían empezar en el tercer trimestre de 2027.

Andrés Felipe Londoño, exsuperintendente Financiero,
Andrés Felipe Londoño, exsuperintendente Financiero, dijo que JP Morgan ve un terremoto en Colombia debido al aumento del salario mínimo - crédito @lonrod7/X

Goldman Sachs remarcó además que “este incremento salarial genera presiones adicionales sobre la tasa de cambio y la prima de riesgo del país”. Calcula que cada punto porcentual de aumento real en el salario mínimo incrementa el gasto público entre $0,3 y $0,5 billones, dado que cerca del 70% de las pensiones están indexadas al salario mínimo.

Riesgos adicionales

Respecto a posibles riesgos adicionales, el banco considera que si la inflación no cede, las tarifas de gas se elevan o el peso colombiano sufre una depreciación importante, el Banco de la República podría verse forzado a adoptar una “postura más agresiva” y a implementar subidas mayores, de hasta 175-200 puntos básicos.

Por su parte, JP Morgan describió la decisión del Gobierno como “un giro inesperado de los acontecimientos”. Resaltó que, dado el papel central del salario mínimo en la economía de Colombia, la decisión tendrá implicaciones de gran alcance para la inflación, la política monetaria, el crecimiento, el desempleo, los resultados fiscales y las cuentas externas a medida que avanzamos hacia 2026.

La tasa de interés del
La tasa de interés del Banco de la República se mantuvo inalterada en los últimos meses de 2025 ante la persistente inflación en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Tras el anuncio, JP Morgan elevó su pronóstico de inflación para el cierre de 2026 a 6,1% (antes 4,7%) y advirtió: “Estimamos que el aumento anunciado del salario mínimo añadirá aproximadamente 140 puntos básicos a nuestra proyección de inflación base para el próximo año, aunque no se puede descartar una mayor aceleración si las expectativas se desanclan y la tendencia de apreciación del tipo de cambio se revierte”.

Detonante para la postura del Banco de la República

En cuanto a política monetaria, prevé que la decisión actuará como detonante para endurecer la postura del Banco de la República. Antes, proyectaba alzas de 25 pbs en cada reunión hasta abril, para llevar la tasa al 10%. Ahora estima que “vemos tres aumentos consecutivos de 50 puntos básicos hasta abril, seguidos de dos aumentos de 25 puntos básicos en junio y julio”.

Sobre el panorama regional, un análisis de Bloomberg Línea sitúa a Colombia y Brasil entre los países con tasas de interés más altas. La opción por mantener, e incluso elevar las tasas, responde a persistentes presiones inflacionarias, así como a la intención de los bancos centrales de resguardar la estabilidad de precios en medio de la volatilidad internacional.

La tasa de interés de
La tasa de interés de los bancos podría subir en 2026 en varias ocasiones - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Colombia frente a otros países

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, la política monetaria de 2025 estuvo guiada por la búsqueda de “un equilibrio delicado” entre el crecimiento y la contención de los precios. Resaltó al medio que la circunstancia mantiene a países como Colombia en un entorno de tasas elevadas ante la persistencia de presiones inflacionarias.

La analista de mercados Emanoelle Santos, de XTB Latam, considera que los recortes de tasas en la región podrían empezar en 2026, aunque en forma desigual y con más pausas frente a lo observado en 2025. Apuntó que “el sesgo de política monetaria seguirá siendo de recortes, pero con un ritmo más desigual y con pausas más frecuentes que en 2025, porque el punto de partida ya es bastante distinto entre países”.

Entre los factores determinantes para la política monetaria regional en los próximos trimestres destacan la inflación subyacente —con especial foco en servicios y en salarios indexados al salario mínimo—, las condiciones financieras internacionales y la percepción del riesgo local.

Temas Relacionados

Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo en ColombiaAumento del Salario Mínimo ColombiaGoldman SachsJP MorganBancos en ColombiaTasa de InterésColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

El chef chileno despejó dudas sobre su futuro en televisión y hasta su vida amorosa

Christopher Carpentier aclaró si regresará

Trump le respondió a Petro y lanzó dura sentencia sobre Colombia: “Está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”

El presidente norteamericano, desde el Air Force One, entregó una contundente declaración en la que advirtió al presidente colombiano sobre lo que podría ser una serie de medidas contra su administración; un día después de que se produjera la captura de Nicolás Maduro

Trump le respondió a Petro

Chontico Día y Noche resultados ganadores de los dos sorteos de hoy 4 de enero de 2026

Infobae le comparte las combinaciones ganadoras de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Petro enfrenta una ola de críticas al llamar la captura de Nicolás Petro como “secuestro”: “Lo excusa, lo defiende y lo legitima”

El mandatario colombiano no solo defendió al régimen venezolano, sino que cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, acusándolos de violar la soberanía de la nación caribeña, lo que provocó el rechazo político al interior del país

Petro enfrenta una ola de

Abandonan un cuerpo atado y baleado en plena vía de Barranquilla: fue lanzado desde un vehículo

Vecinos y líderes comunitarios exigen mayor presencia policial ante la preocupación por nuevos episodios violentos

Abandonan un cuerpo atado y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Christopher Carpentier aclaró si regresará

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

“Drácula: Mar de sangre” encabeza el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en Colombia

Acoso a los hombres: ganador de ‘Yo me llamo’, actores y humoristas contaron su experiencia

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte