Petro respondió a Trump y afirmó que volvería a la guerrilla para defender a Colombia: “Por la Patria tomaré de nuevo las armas”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2002-2026) - crédito Luisa González/REUTERS

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje extenso en el que respondió a los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio.

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que, por defender la patria, estaría dispuesto a tomar las armas, aunque, según dijo, juró no volver a empuñar una desde la firma de la paz en 1989.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero (sic)”, señaló el presidente Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro señaló que todo soldado colombiano que apoye a Estados Unidos puede retirarse de manera inmediata de la institución, asegurando la constitución ordena a la fuerza pública a defender la soberanía militar.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular (sic), afirmó Petro.

En su extenso mensaje, el mandatario colombiano señaló que no es ilegítimo y que tampoco puede ser catalogado como un narco.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso (sic)”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aseguró que tiene una gran confianza en el pueblo colombiano, razón por la cual les solicitó defender cualquier acto violento e ilegítimo en su contra.

Por este motivo, le pidió a la fuerza pública no disparar al pueblo, pero sí al “invasor”.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor (sic)”, afirmó Gustavo Petro

En su publicación, el jefe de Estado indicó que no habla por hablar, asegurando que el secretario de Estado de Estados Unidos no conoce la historia de Colombia.

Expresó su absoluta confianza en los soldados colombiano, porque, según Gustavo Petro, saben saben con son hijos de Simón Bolívar.

“No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor (sic)”, señaló el presidente Petro.

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro le indicó a Donald Trump y Marco Rubio que deben saber que se enfrentan a “un comandante del pueblo”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

“Así que sepa que se enfrenta a un comandante del pueblo. Colombia libre por siempre Oficiales de Bolívar rompan filas y a paso de vencedores (sic)“, aseveró el mandatario colombiano en su cuenta de X.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro enfatizó que la Constitución colombiana establece al jefe de Estado como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, por lo que cualquier intento de desligar a las autoridades de su mando es incorrecto y carece de fundamento legal.

Petro señaló que su Gobierno ha ordenado acciones contundentes contra el narcotráfico, incluyendo incautaciones históricas de cocaína y la detención del crecimiento de cultivos ilícitos.

Gustavo Petro señaló que su Gobierno ha ordenado acciones contundentes contra el narcotráfico - crédito Luisa González/REUTERS

“Ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo y comencé un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca, que ya alcanza 30.000 hectáreas. Esta es una prioridad de política pública bajo mi dirección (sic)”, indicó el mandatario, defendiendo los resultados de su gestión frente a las acusaciones externas.