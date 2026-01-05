Colombia

Petro responde a Rubio sobre vínculos con narcotráfico: “Su información es errada y busca afectar la relación con EE. UU.”

El presidente defendió la legitimidad de su gobierno, la transparencia de su patrimonio y las acciones antidrogas impulsadas durante su mandato. Atribuyó las acusaciones a intereses políticos y a información falsa difundida por exoficiales de inteligencia

Gustavo Petro rechazó las acusaciones
Gustavo Petro rechazó las acusaciones de Marco Rubio y defendió la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. - crédito Reuters - Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro, respondió al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de que este insinuara presuntos vínculos entre el gobierno y el narcotráfico. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Petro calificó las declaraciones como “completamente erradas” y aseguró que se basan en información falsa alimentada por intereses políticos ligados al narcotráfico, con el fin de dañar la relación bilateral entre ambos países.

“Su información es completamente errada y es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia”, sostuvo Petro, quien advirtió que estas versiones buscan provocar la ruptura de la relación entre Colombia y Estados Unidos, lo que permitiría un aumento global en el tráfico de cocaína.

Defensa de la autoridad presidencial y la cooperación con la Fuerza Pública

En su mensaje, el presidente enfatizó que la Constitución colombiana establece al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, por lo que cualquier intento de desligar a las autoridades de su mando es incorrecto y carece de fundamento legal.

Petro subrayó que su gobierno ha ordenado acciones contundentes contra el narcotráfico, incluyendo incautaciones históricas de cocaína y la detención del crecimiento de cultivos ilícitos.

Ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo y comencé un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca, que ya alcanza 30.000 hectáreas. Esta es una prioridad de política pública bajo mi dirección”, indicó el mandatario, defendiendo los resultados de su gestión frente a las acusaciones externas.

El presidente destacó que su
El presidente destacó que su gobierno logró cifras récord en incautaciones de cocaína y frenó el avance de los cultivos ilícitos. - crédito Colprensa - Álvaro Tavera

Filtraciones y retiro de oficiales de inteligencia

El presidente denunció que informes falsos proporcionados por oficiales de inteligencia de la Policía Nacional podrían haber influido en la percepción de Rubio, por lo que aseguró que varios coroneles fueron retirados de sus cargos. “Ordené retirar varios coroneles de inteligencia por estar dando información falsa en contra del Estado. No sea que Rubio esté creyendo esas falacias”, declaró.

Esta acción refuerza la postura de Petro sobre la necesidad de información verificada y transparente para mantener la confianza internacional y garantizar la efectividad de la lucha antidrogas.

Garantía de respeto al derecho internacional y protección de civiles

Petro destacó que todas las operaciones contra grupos narcotraficantes y armados se realizan respetando las normas del derecho internacional humanitario, evitando el daño a menores de edad y a comunidades campesinas. El presidente enfatizó que los grupos ilegales utilizan tácticas de reclutamiento de menores para evitar ataques directos, lo que requiere inteligencia y precisión en cada operación.

Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños, y si atacan a campesinos inocentes, se crearán miles de nuevos combatientes ilegales”, advirtió.

Petro sostuvo que su administración
Petro sostuvo que su administración actúa con transparencia y respeta la soberanía nacional frente a señalamientos externos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Soberanía nacional y lealtad institucional

En su mensaje, Petro advirtió que cualquier comandante de la Fuerza Pública que priorice intereses extranjeros sobre la soberanía de Colombia deberá retirarse de la institución. “La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular, y quienes no la cumplan deberán apartarse de sus cargos”, afirmó.

El presidente reafirmó que su mandato se basa en la legalidad, la transparencia y la defensa de la soberanía nacional, y que la Fuerza Pública tiene la obligación de proteger al país frente a influencias externas indebidas.

Petro explicó las acciones de
Petro explicó las acciones de su gobierno contra el narcotráfico y cuestionó la veracidad de los informes en su contra. - crédito @petrogustavo/X

Rechazo a señalamientos personales y transparencia patrimonial

Petro negó categóricamente cualquier vínculo personal con el narcotráfico, subrayando que su único bien es su vivienda familiar, adquirida con su salario de servidor público. Además, resaltó que todos sus extractos bancarios han sido publicados y que nunca ha gastado más de lo que percibe, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo confío en la historia y en el pueblo colombiano para defender la soberanía y la institucionalidad frente a cualquier intento de desinformación o ataque extranjero”, concluyó el mandatario.

