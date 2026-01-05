Colombia

Petro afirmó que “tomaría de nuevo las armas” y Enrique Gómez contestó: “¿Se apoyará en ELN y Farc?”

La dura respuesta de Gómez a Petro se dio tras el presidente colombiano afirmar que volvería a la guerrilla por defender a Colombia

Enrique Gómez se volvió a
Enrique Gómez se volvió a despachar en contra de Gustavo Petro

La tensión política por la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026, aumentó tras una extensa reacción del presidente Gustavo Petro frente a declaraciones atribuidas al presidente estadounidense Donald Trump y a señalamientos del senador Marco Rubio en su contra.

Todo se originó cuando el presidente Trump afirmó que no descarta una operación militar en Colombia, la cual según sus palabras está siendo gobernada por “un enfermo”.

El pronunciamiento, generó una respuesta inmediata desde sectores de oposición, incluso, Gustavo Petro señaló que por defender la patria volvería a las armas si es necesario.

Por otro lado, el jefe de Estado colombiano afirmó que evaluaría con cuidado el alcance real de las expresiones provenientes de Estados Unidos antes de responder oficialmente, al advertir que podrían tratarse de interpretaciones mediáticas.

Calificó como una “amenaza ilegítima” cualquier insinuación que afecte la autodeterminación nacional y subrayó la necesidad de comprender con precisión el contexto de los mensajes emitidos en inglés.

Lo que dijo Petro -
Lo que dijo Petro

En relación con Marco Rubio, Petro rechazó la afirmación según la cual existiría una separación entre el presidente y las autoridades colombianas en materia de cooperación.

Aseguró que dicha versión desconoce el orden constitucional vigente y atribuyó esa narrativa a intereses políticos internos con presuntos vínculos criminales, cuyo objetivo sería debilitar las relaciones bilaterales y favorecer economías ilegales.

El mandatario recordó que la Constitución establece al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, principio surgido tras el proceso constituyente de comienzos de los años noventa.

En ese contexto, evocó el papel histórico del movimiento M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente y el pacto político que dio origen al actual Estado social de derecho, basado en pluralismo y garantías fundamentales.

Petro defendió su estrategia contra el narcotráfico al señalar resultados que, según indicó, no se habían alcanzado previamente.

Mencionó incautaciones récord de cocaína, la contención del crecimiento de cultivos ilícitos y el avance de un programa de sustitución voluntaria que involucra a miles de campesinos.

Enrique Gómez se despachó contra
Enrique Gómez se despachó contra Gustavo Petro y lanzó advertencia a los colombianos

También resaltó operaciones militares en zonas estratégicas como El Plateado, en el Cauca, y aseguró que las acciones armadas se han ejecutado respetando el derecho internacional humanitario.

El presidente advirtió sobre los riesgos de intervenciones sin inteligencia adecuada, afirmando que bombardeos indiscriminados podrían causar muertes de menores reclutados por organizaciones ilegales o provocar nuevas dinámicas de violencia rural.

En uno de los mensajes más controvertidos, señaló que una agresión directa contra su figura podría desatar una reacción popular, expresión que generó múltiples interpretaciones en el escenario político.

Asimismo, anunció directrices internas para la Fuerza Pública, enfatizando que la lealtad institucional debe dirigirse exclusivamente a la bandera nacional.

Reiteró que la defensa de la soberanía popular es un mandato constitucional y aseguró que cualquier oficial que contradiga ese principio será separado del cargo.

Por consiguiente, Petro también rechazó señalamientos que lo vinculan con economías ilegales y defendió su trayectoria personal, asegurando que su patrimonio es transparente y acorde con sus ingresos oficiales.

Expresó confianza en la ciudadanía y sostuvo que la protección de su mandato debe darse mediante participación democrática, no mediante violencia, insistiendo en que la fuerza pública no debe reprimir al pueblo.

Enrique Gómez comparó a Petro
Enrique Gómez comparó a Petro con Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Las declaraciones de Petro provocaron una dura reacción del dirigente político Enrique Gómez, quien alertó sobre lo que consideró mensajes “gravísimos”.

Citó frases del presidente colombiano como “tomar de nuevo las armas” y “tomarse el poder en los municipios”, interpretándolas como un llamado al desconocimiento de autoridades elegidas por voto popular.

Recordemos: es esbirro del Cartel de los Soles, ¡discípulo de Chávez y Maduro!En esa “toma del poder en municipios”, ¿se apoyará en ELN y Farc?“, aseveró.

Gómez sostuvo que las instituciones deben mantenerse vigilantes ante posibles medidas excepcionales que, en su criterio, podrían usarse para alterar el calendario electoral.

Además, reiteró acusaciones contra Petro, a quien vinculó con proyectos políticos regionales de izquierda y organizaciones armadas, afirmaciones que el gobierno actual ha negado en repetidas ocasiones.

El dirigente opositor aseguró que enfrentará al actual mandatario por vías electorales y judiciales.

“No lo permitiremos. A Petro lo derrotaremos en las urnas con @MovSalvacionNal y en primera vuelta con @ABDELAESPRIELLA. Luego, responderá ante la justicia colombiana y estadounidense. Salvemos la patria de las garras del narco-comunismo petrista", finalizó.

