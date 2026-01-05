Colombia

Frustran millonario robo en zona esmeraldera de Boyacá: habrían construido gigantesco túnel

La presencia de organizaciones criminales y la limitada respuesta oficial han profundizado la inseguridad y el conflicto en la región, donde empresas multinacionales y pequeños mineros se enfrentan por el acceso a recursos

Compañías Muzo Colombia advierte sobre
Compañías Muzo Colombia advierte sobre la existencia de 240 socavones ilegales operados por organizaciones criminales con alta capacidad financiera en Boyacá - crédito Ceet/Colprensa

El aumento de la tensión en la zona esmeraldera de Boyacá ha generado alarma entre multinacionales, autoridades y la población local.

Las demandas históricas de los guaqueros —mineros artesanales y ancestrales— han escalado en los últimos meses, mientras la presencia de empresas extranjeras y la llegada de estructuras criminales han transformado el conflicto en un fenómeno con dimensiones inéditas desde el acuerdo de paz de 1990.

La raíz del problema, según denuncian múltiples sectores, radica en el cierre de oportunidades para los guaqueros. “Las empresas y el Gobierno nacional no han querido entender una reclamación justa: que se permita a los guaqueros acceder a las voladoras. Eso está convirtiendo el conflicto en una bomba de tiempo, porque en medio de la protesta legítima se están infiltrando personas con intereses delincuenciales”, advirtió uno de los alcaldes de la región al diario El Tiempo.

Los hechos recientes dan cuenta de episodios cada vez más violentos. El 11 de diciembre de 2025, una incursión armada de 37 personas encapuchadas en la mina Santa Rosa terminó con el secuestro de 71 trabajadores y un fallido intento de robo masivo de esmeraldas.

La intervención del Ejército y la Policía, mediante un operativo con helicópteros, permitió frustrar el plan y detuvo a ocho responsables.

Sin embargo, para la empresa Compañías Muzo Colombia, esta escalada criminal no es un caso aislado. Camilo Acero, vicepresidente de Asuntos Corporativos, sostiene que desde hace medio año vienen alertando a las autoridades sobre la existencia de 240 socavones ilegales cuya operación está en manos de organizaciones con gran capacidad financiera.

