Petro sorprende al mundo por su silencio tras captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos: solo repostea publicaciones sobre el ataque

El dictador venezolano tendrá que responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico

Petro sorprende al mundo por su silencio tras captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos - crédito Colprensa/Leonardo Fernández Viloria/Anna Rose Layden/REUTERS

El 3 de enero de 2026, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de una serie de ofensivas ejecutadas en Caracas y distintos estados de Venezuela, según una publicación en Truth Social.

Los cargos presentados contra Maduro incluyen conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer armas y artefactos destructivos en perjuicio del país norteamericano, detalló la secretaria de Justicia Pam Bondi en X. Añadió que Maduro y su esposa fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York y enfrentarán juicio ante tribunales estadounidenses.

La postura oficial, expresada en redes sociales, subraya el principio de autodeterminación y destaca la importancia de los foros internacionales para resolver conflictos mediante mecanismos pacíficos y mantener la estabilidad regional - crédito @petrogustavo/ X

Tras conocerse la noticia, el mandatario colombiano detalló: “Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados (sic)”.

Gustavo Petro informó que “la embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, reflejando así la atención consular hacia los connacionales que se encuentran en el país vecino.

La declaración, realizada desde la cuenta oficial de X, puntualizó la prioridad de asistencia humanitaria ante potenciales crisis migratorias.

Como parte de su estrategia diplomática, Petro subrayó la intención del Gobierno colombiano de intervenir en espacios multilaterales: “Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo”. Esta postura refleja la voluntad del Ejecutivo de participar en foros internacionales para abordar la coyuntura fronteriza desde una perspectiva regional.

Petro no se ha pronunciado por la captura de Nicolás Maduro

A pesar de exponer la hoja de ruta del país frente a la intervención a territorio venezolano, el presidente Petro no se ha pronunciado por el destino del dictador chavista, que junto a su esposa se encuentra en Estados Unidos. Maduro será presentado ante un juzgado en Nueva York el lunes 5 de enero de 2026 para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico y de lesa humanidad.

El jefe de Estado compartió en sus redes sociales la opinión del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, en vez de compartir la suya - crédito @petrogustavo/X

Desde que se anunció el éxito de la operación, el jefe de Estado colombiano se ha dedicado a repostear publicaciones sobre los eventos en el vecino país, en particular, noticias sobre las bajas durante el ataque.

El jefe de Estado compartió en sus redes sociales publicaciones sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela - crédito @petrogustavo/X

En esta coyuntura, Petro compartió en sus plataformas digitales los mensajes de líderes políticos como el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, que tildó de tiránico el accionar de Donald Trump. Incluso, intentó cazar peleas con el magnate Elon Musk por una publicación apoyando las decisiones del mandatario republicano.

La advertencia de Donald Trump a Petro

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a un periodista sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reitera sus acusaciones sobre la producción de cocaína - crédito X

Durante la rueda de prensa desde Estados Unidos, Donald Trump dio detalles del ataque a Venezuela y captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero de 2026.

El republicano hizo una advertencia al presidente Gustavo Petro: “Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero (mejor traducido como culo)”, afirmó.

La declaración de Gustavo Petro insistió en no tener vínculos con actividades ilícitas, remarcó antiguos esfuerzos de investigación y rechazó la legitimitad de las recientes sanciones provenientes del extranjero - crédito captura de pantalla / X

Indicó además que Estados Unidos contempla todas las opciones militares, advirtiendo a los líderes venezolanos: “Lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos”.

En respuesta, Petro, sostuvo: “No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes (sic)”. El mandatario colombiano recordó que desde hace más de diez años ha investigado y expuesto en debates públicos la relación entre políticos con poder y narcotraficantes armados, reivindicando su labor en favor de la democracia, la equidad y la paz en Colombia.“Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz”, aseguró.

