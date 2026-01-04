Colombia

Menor de 15 años murió por ahogamiento en una piscina en la que jugaba con sus amigos

El hecho que enluta a una familia tiene en alerta a la comunidad, pues no es el primero que se presenta en la región

Guardar
La joven estaba con sus
La joven estaba con sus amigos cuando ocurrió su lamentable desenlace - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Michel Dayana Botero Vargas, una adolescente de 15 años, falleció por ahogamiento en la piscina de un establecimiento recreativo ubicado en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la jornadas del sábado 3 de enero de 2026 mientras la víctima se encontraba compartiendo con sus amigos.

Después del accidente, los testigos de los hechos informaron que Michel fue trasladada de urgencia al Hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales, tras los intentos por reanimarla en el lugar.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las versiones que circulan sobre lo ocurrido indican que el trágico desenlace ocurrió al final de la jornada, cuando el grupo de amigos se preparaba para regresar a casa tras disfrutar de la piscina y compartir alimentos en el estadero, lamentablemente, la joven no logró salir con vida del lugar, lo que sorprendió a los residentes y turistas.

Las autoridades piden que los
Las autoridades piden que los menores de edad estén siempre acompañados en los cuerpos de agua y más si tienen condiciones de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad local y la familia están a la espera de explicaciones oficiales sobre la causa definitiva de la muerte, teniendo en cuenta que se habla de una posible falla en su sistema por un ataque epiléptico, puesto que la víctima mortal tenía antecedentes de este tipo. Aunque esta es solo una versión que será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

Así lo anunciaron las autoridades después de la tragedia, pues le dijeron a la comunidad que están a la espera de los resultados de los exámenes forenses y criminalísticos para esclarecer las causas del deceso, debido a que las primeras investigaciones permitieron establecer que, a pesar de que los testigos indicaron que la víctima se ahogó de manera repentina y rápida, la menor tenía antecedentes de ataques epilépticos, lo que podría ser relevante para el caso.

De demostrarse que la menor padeció un ataque relacionado con su enfermedad en el agua la causa de la muerte cambiaría en relación con la hipótesis inicial por ahogamiento en la piscina, por lo que sus seres queridos y la comunidad en general piden celeridad en las investigaciones.

De acuerdo con medios locales como El Universal, la joven era estudiante de la Institución Educativa San Francisco y exalumna del colegio María Inmaculada, que expresó su pesar a través de redes sociales con el siguiente mensaje: “Michel fue nuestra estudiante, desde preescolar hasta inicios del año 2025, cuando se retiró de nuestra institución. Nuestro mensaje de fortaleza y paz para su familia ante la inesperada partida de Michel Dayana”.

Las autoridades acudieron a verificar
Las autoridades acudieron a verificar la situación - crédito Colprensa

Otro caso similar

Una menor de edad falleció por ahogamiento en la piscina de un hotel del sector Punta de Piedra en Coveñas, Sucre, el viernes 2 de enero, mientras compartía con su familia, originaria de Chinú, Córdoba.

Según un reporte oficial, Ariana Puentes Pretelt se encontraba en la piscina cuando se retiró junto a sus familiares para consumir alimentos; en un descuido, la menor desapareció de la vista de los adultos y fue hallada por empleados en el fondo del agua.

A pesar de ser trasladada a una clínica local, los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales. El incidente ocurrió alrededor de las 5:50 p. m.

Los organismos de socorro hacen
Los organismos de socorro hacen un llamado a todos los ciudadanos para evitar estos accidentes fatales - crédito Colprensa

En la noche del mismo viernes, también se reportó la muerte de Jáner Moreno Julio, de 40 años, en el municipio de Tolú. Autoridades detallaron que el hombre ingresó al mar pese a las advertencias sobre el fuerte oleaje y su estado de embriaguez, siendo encontrado sin vida poco después; además, se informó que el cuerpo presentaba golpes causados por el impacto contra los espolones.

Tras estos hechos ocurridos en el Golfo de Morrosquillo, las autoridades recordaron a turistas y residentes la importancia de extremar las precauciones durante la temporada alta de inicio de año.

Temas Relacionados

Michel Dayana Botero VargasSanta Rosa del SurBolívarNiña se ahogóNiña ahogadaColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Duque exigió un “poder judicial independiente” para Venezuela tras la caída de Maduro: resaltó a María Corina Machado

Tras la captura del líder del régimen, el expresidente hizo un llamado a los venezolanos a aprovechar la “oportunidad única” para reconstruir el país bajo los principios democráticos que alguna vez lo caracterizaron

Iván Duque exigió un “poder

Resultados Sinuano Día domingo 4 de enero de 2026

Como todos los domingos, este tradicional sorteo colombiano emitió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día domingo 4

Estas son las películas que están de moda en Prime Video Colombia este día

Con estas historias, Prime Video espera mantener su cuota de mercado

Estas son las películas que

Inicio de 2026 enluta a Valle del Cauca por caso de violencia intrafamiliar que terminó en el feminicidio de una madre: su hijo la asesinó

El caso se presentó en medio de la temporada decembrina en 2025, y en los primeros días de enero se logró dar con el presunto responsable, un adulto al que conocen con el alias de Tata

Inicio de 2026 enluta a

Migrantes venezolanos se congregaron en la Plaza de Lourdes y otros importantes puntos nacionales para seguir celebrando la caída de Maduro

Los ciudadanos extranjeros celebran el cambio político en Venezuela con banderas y consignas desde la capital colombiana

Migrantes venezolanos se congregaron en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Prime Video Colombia este día

Marbelle aprovechó la advertencia de Donald Trump a Petro para burlarse de su “trasero”: “Solo ruinas”

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

Elizabeth Loaiza señaló que tienen retenida a una de sus mascotas: “No descansaré hasta encontrarte”

Yina Calderón responde con humor a quienes la acusaron de exceso en el desfile de Año Viejo en su natal Oporapa

Deportes

Así presiona Alfredo Morelos a

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte