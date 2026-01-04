Menor de 15 años murió por ahogamiento en una piscina en la que jugaba con sus amigos

La joven estaba con sus amigos cuando ocurrió su lamentable desenlace - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Michel Dayana Botero Vargas, una adolescente de 15 años, falleció por ahogamiento en la piscina de un establecimiento recreativo ubicado en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la jornadas del sábado 3 de enero de 2026 mientras la víctima se encontraba compartiendo con sus amigos.

Después del accidente, los testigos de los hechos informaron que Michel fue trasladada de urgencia al Hospital Manuel Elkin Patarroyo, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales, tras los intentos por reanimarla en el lugar.

Las versiones que circulan sobre lo ocurrido indican que el trágico desenlace ocurrió al final de la jornada, cuando el grupo de amigos se preparaba para regresar a casa tras disfrutar de la piscina y compartir alimentos en el estadero, lamentablemente, la joven no logró salir con vida del lugar, lo que sorprendió a los residentes y turistas.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad local y la familia están a la espera de explicaciones oficiales sobre la causa definitiva de la muerte, teniendo en cuenta que se habla de una posible falla en su sistema por un ataque epiléptico, puesto que la víctima mortal tenía antecedentes de este tipo. Aunque esta es solo una versión que será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

Así lo anunciaron las autoridades después de la tragedia, pues le dijeron a la comunidad que están a la espera de los resultados de los exámenes forenses y criminalísticos para esclarecer las causas del deceso, debido a que las primeras investigaciones permitieron establecer que, a pesar de que los testigos indicaron que la víctima se ahogó de manera repentina y rápida, la menor tenía antecedentes de ataques epilépticos, lo que podría ser relevante para el caso.

De demostrarse que la menor padeció un ataque relacionado con su enfermedad en el agua la causa de la muerte cambiaría en relación con la hipótesis inicial por ahogamiento en la piscina, por lo que sus seres queridos y la comunidad en general piden celeridad en las investigaciones.

De acuerdo con medios locales como El Universal, la joven era estudiante de la Institución Educativa San Francisco y exalumna del colegio María Inmaculada, que expresó su pesar a través de redes sociales con el siguiente mensaje: “Michel fue nuestra estudiante, desde preescolar hasta inicios del año 2025, cuando se retiró de nuestra institución. Nuestro mensaje de fortaleza y paz para su familia ante la inesperada partida de Michel Dayana”.

Otro caso similar

Una menor de edad falleció por ahogamiento en la piscina de un hotel del sector Punta de Piedra en Coveñas, Sucre, el viernes 2 de enero, mientras compartía con su familia, originaria de Chinú, Córdoba.

Según un reporte oficial, Ariana Puentes Pretelt se encontraba en la piscina cuando se retiró junto a sus familiares para consumir alimentos; en un descuido, la menor desapareció de la vista de los adultos y fue hallada por empleados en el fondo del agua.

A pesar de ser trasladada a una clínica local, los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales. El incidente ocurrió alrededor de las 5:50 p. m.

En la noche del mismo viernes, también se reportó la muerte de Jáner Moreno Julio, de 40 años, en el municipio de Tolú. Autoridades detallaron que el hombre ingresó al mar pese a las advertencias sobre el fuerte oleaje y su estado de embriaguez, siendo encontrado sin vida poco después; además, se informó que el cuerpo presentaba golpes causados por el impacto contra los espolones.

Tras estos hechos ocurridos en el Golfo de Morrosquillo, las autoridades recordaron a turistas y residentes la importancia de extremar las precauciones durante la temporada alta de inicio de año.