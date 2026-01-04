La “mamá” humana de Lupita, la guacamaya gregaria de ciclistas en el Eje Cafetero, contó cómo llegó a su vida: “No es IA y es libre”

La también aficionada al ciclismo que se autodenominó como la "mamá" adoptiva de la guacamaya contó que Lupita llegó hace dos años (2023) - créditos @lucyg202027/IG | @quindiociclismo_col/IG | @diegopescador.21/IG | captura de pantalla Quindío ciclismo/YouTube

Luego de la entrevista que le concedió el ciclista colombiano Diego Pescador a Noticias Caracol Ahora, y en la que contó cómo vivió el episodio en el que él y una guacamaya (llamada Lupita) se hicieron virales por cuenta de un video que se compartió el 31 de diciembre de 2025, ahora se conoció la historia de la mujer que decidió darle un hogar al ave de plumaje amarillo y azul.

“Ella no es inteligencia artificial, es real”, inició su intervención Lucy Gómez, dueña de la vivienda a donde llegó Lupe, como también le dice de cariño, a la guacamaya (Ara ararauna)

El ciclista italiano falleció el 22 de abril de 2017 víctima de un accidente de tránsito, pero en sus redes sociales compartió el video de una de sus jornadas entrenando al lado de Frankie - crédito @michele.scarponi/IG

“Es un animal espectacular, amoroso. Es libre”, siguió en su declaración Gómez al medio local Quindío ciclismo, que también compartió junto a Pescador la grabación que se terminó viendo en otras latitudes, y por el que se recordó al ciclista italiano Michele Scarponi, que también salía a entrenar acompañado de su amigo fiel: Frankie, y que es de la misma especie de Lupita.

“Es libre, vuela por todas estas zonas. Esta es la casa de ella, pero la zona, todas las fincas a su alrededor son la casa de ella”, precisó la “mamá” de Lupe, como ella misma se autodenominó en su perfil de Instagram (@lucyg202027).

El video se compartió en redes el 31 de diciembre de 2025 - créditos @quindiociclismo_col/IG y @diegopescador.21/IG

Teniendo en cuenta que la tenencia de animales silvestres no está permitida en Colombia, Lupita no tiene jaula y su hogar lo componen todo los cafetales que bañan las montañas por el municipio de Calarcá, Quindío (Eje Cafetero).

“Come en todas las fincas donde le ofrecen comida y cariño. Y vuela por todos sus alrededores. Su casa es esta, las fincas, el campo. No solamente una casa dentro de una casa, sino sus alrededores”, así resume Lucy las dudas que algunos usuarios dejaron en redes sobre el hábitat de Lupita y acerca de la veracidad del video.

Cómo llegó Lupita a Calarcá, la guacamaya gregaria que acompaña a rodar a los ciclistas en el Eje Cafetero

Lucy aseguró que “ella (Lupe) llegó hace dos años acá, llegó con su parejita (...) apenas habían aprendido a volar”.

Lupita llegó en 2023 junto a su pareja, pero luego de que su compañero murió la guacamaya encontró su nueva familia en el seno del hogar de Lucy - crédito @lucyg202027/IG

“Llegaron a este techo aporreaditos en una noche de frío”, comenta Lucy mientras señala parte de la fachada de su vivienda.

Seguido a esto ella relató: “Escuchamos un ruido muy raro porque ellos tienen un ruido rarísimo de comunicarse y salimos a ver y eran dos guacamayos y les dimos refugio, comida y ahí empezaron a crecer y a pegarse a la familia, a la casa, pero como le digo, duermen en ese árbol”, vuelve a indicar Gómez mientras le muestra al entrevistador la planta en la que reposa Lupita.

“Dormían ahí, comían y se iban a estos alrededores. Empezamos fue a darle cariño y comida y usted a un animalito de estos los compra comida y con cariño, no más”, detalló la ciudadana.

La guacamaya eligió la zona en donde queda la vivienda de Lucy como su nuevo hogar, incluso después de que funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío se la llevaron ella misma regresó - crédito @lucyg202027/IG

Según ella, y por el comportamiento de la guacamaya con ella y los demás habitantes en su hogar y alrededores, “desde ahí por cosas de la vida, la parejita no sobrevivió y quedó ella solita, y ha sido libre desde entonces, siempre ha sido libre”.

“Todos por acá, los alrededores la conocen, la cuidamos todos, todos la cuidamos porque todo el mundo la conoce”, destacó Lucy, que confirmó también que “la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindío) estuvo con ella y la Policía Ambiental se la llevó”.

Los motociclistas y pedalistas que pasan por la carretera principal a la altura del municipio de Calarcá se llevan una agradable sorpresa, pero debido a que vuela muy bajo se ha pedido tener precaución para que no sea lastimada - crédito @lucyg202027/IG

Sin embargo, el lazo de amistad entre Lucy y Lupita ya se había anudado.

“La tuvieron unos días cuando ella de la nada llegó, se les escapó, la soltaron, no sé, no supimos cómo, pero regresó a casa y desde ahí siguió siendo Lupita”, cierra Gómez, que en varios de los videos que comparte en su perfil muestra cómo es el día a día de la guacamaya. Y por lo que se ve no la pasa nada mal.

“Anda con todo el mundo y es muy sociable con toda la gente (...) y ahí todo el mundo llega a darle cariño, amor. Y esa es la historia de Lupita hasta el día de hoy”, concluyó la ciclista aficionada.