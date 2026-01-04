Katherine Miranda extendió invitación a los colombianos tras caída de Nicolás Maduro: “Si van a hablar que no sea para defender el dictador”

La representante a la Cámara por Bogotá descalificó a los dirigentes políticos que salieron a rechazar la intervención estadounidense en Venezuela que dio con la caída de Nicolás Maduro - créditos Catalina Olaya/Colprensa

La caída del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, capturado por agentes norteamericanos en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Caracas, y posteriormente trasladado a Nueva York (EE. UU.), en donde deberá responder por delitos relacionados con el narcoterrorismo, continúa causando reacciones al otro lado de la frontera, en Colombia. En especial, por la manera en que desde algunos sectores políticos, afines al Gobierno, se ha cuestionado el operativo.

Pero también porque hay voces disidentes al discurso oficial y han celebrado la incursión armada que apartó del poder al jefe del régimen venezolano. Entre ellas, la de la representante a la Cámara y hoy candidata al Senado Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que en sus redes sociales no solo ha compartido su beneplácito por esta ofensiva contra el mandato espurio, sino que aprovechó el alcance de sus plataformas digitales para hacer una especial invitación.

Venezolanos que viven en Bogotá se han reunido en la Plaza de Bolívar para celebrar la caída de Nicolás Maduro - crédito Andrés Galeano/REUTERS

Y es que si ha habido una parlamentaria que ha compartido su molestia frente a cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus aliados han rechazado la incursión estadounidense, ha sido Miranda: pues reiteró que lo que interesa es qué piensan los que han sufrido en carne propia las consecuencias de un mandato represivo, que ha violado en reiteradas ocasiones lo dispuesto en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), frente a sus propios ciudadanos.

¿Qué dijo Katherine Miranda sobre los venezolanos?

En su perfil de X, que siguen más de 161.000 seguidores, la representante lanzó un claro mensaje a los colombianos, y sobre todo a los que se han expresado en las redes sociales, para que tengan en cuenta -como primera medida- la opinión de los ciudadanos vecinos frente a la situación que afecta a sus familiares y amigos; más allá de cualquier percepción personal desde afuera del conflicto frente a lo que está aconteciendo tras este duro golpe a la dictadura.

Con este mensaje en X, la representante a la Cámara Katherine Miranda expresó su respaldo a los venezolanos en Bogotá - crédito @KatheMirandaP/X

“Y los colombianos, que no sufrieron la dictadura, lloran la captura de Maduro. Si van a hablar, que sea para darle voz a los ciudadanos venezolanos, no para defender el dictador. ¡Gracias!“, expresó la congresista, que replicó las manifestaciones de júbilo que empiezan a llevarse a cabo en Bogotá; tal y como también pasó en la víspera, cuando se llevó a cabo una masiva movilización en la Plaza de Bolívar y otros puntos de la capital de la República.

A su vez, en otro mensaje, el sábado 3 de enero, Miranda ya había expresado su apoyo a la comunidad foránea que reside en la ciudad. “Bogotá en este momento, hermanos venezolanas celebrando la caída del dictador, me quedo con esta imagen, son ellos los que han sufrido la dictadura y hoy celebran su libertad”, afirmó la representante a la Cámara de Alianza Verde, que en ese orden de ideas se mostró del lado de los que han padecido las determinaciones del régimen.

Con esta otra publicación, la representante Katherine Miranda reaccionó de manera positiva ante las manifestaciones en Bogotá de ciudadanos venezolanos - crédito @KatheMirandaP/X

Mientras desde los sectores de oposición la condena al accionar de Maduro ha sido contundente, y el apoyo a la avanzada de los EE. UU. no ha faltado, el jefe de Estado se ha encargado de replicar posiciones contrarias a la incursión y, del mismo modo, a compartir imágenes que no corresponderían a las secuelas del operativo liderado por Trump; lo que le valió fuertes críticas, al ser consideradas publicaciones plagadas de fake news, que buscarían desvirtuar los hechos.

“No es gratis que EE. UU. en meses pasados haya declarado organizaciones terroristas y narcotraficantes al ELN, Disidencias de las FARC y Clan del Golfo. Grupos que hoy gozan de impunidad y una paz total que ha permitido que se fortalezcan, expandan y financien su poder con cocaína”, expresó en otra de sus publicaciones, que han generado un intenso debate frente a la manera en que los grupos armados ilegales tenían cabida en suelo vecino.