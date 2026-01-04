Colombia

ELN se pronunció sobre el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro

A través de un comunicado, el grupo armado rechazó el ataque de Estados Unidos a Venezuela, pidiendo a las naciones de América Latina a defender la soberanía nacional de Venezuela

El Frente de Guerra Oriental
El Frente de Guerra Oriental afirmó que, “una vez más”, Estados Unidos “violenta” la soberanía de los países de América y del mundo - crédito AFP/REUTERS

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció sobre la operación militar realizada por Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Oriental afirmó que, “una vez más”, Estados Unidos “violenta” la soberanía de los países de América y del mundo.

“Una vez más el imperialismo estadounidense, violenta la soberanía nacional de los países de Nuestra América y del mundo (sic)”, señaló el grupo guerrillero ELN.

Estados Unidos logró la captura
Estados Unidos logró la captura de Nicolás Maduro luego de un operativo militar en Venezuela - crédito Gaby Oraa/REUTERS

En su mensaje, el grupo armado rechazó el ataque del país norteamericano a Venezuela, ocurrido el sábado 3 de enero de 2025.

“Rechazamos el ataque de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela”, indicó el ELN.

Por este motivo, expresaron su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, así como al que denominaron Gobierno de Venezuela.

“Expresamos nuestra solidaridad, apoyo al pueblo y al gobierno venezolano”, aseveró el grupo terrorista.

El Ejército de Liberación Nacional instó a las naciones de América Latina a rechazar el ataque de Estados Unidos y a defender la soberanía nacional.

“Llamamos a los pueblos y naciones del continente, a rechazar la agresión gringa, a defender la soberanía nacional, a la unidad y resistencia popular”, puntualizó el ELN.

El Ejército de Liberación Nacional
El Ejército de Liberación Nacional instó a las naciones de América Latina a rechazar el ataque de Estados Unidos - crédito ELN

Detalles de lo ocurrido

Explosiones de gran intensidad sacudieron Caracas cerca de las 02:00 a. m. hora local, generando alarma entre los habitantes de la ciudad. El estruendo se acompañó de ruidos atribuibles a aeronaves que cruzaban el cielo.

Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que se trató de una ofensiva militar de gran envergadura ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos.

Trump utilizó su cuenta en Truth Social para comunicar que el operativo logró su objetivo principal: la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que fue trasladado junto a su esposa fuera de Venezuela en un avión militar estadounidense.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos que evidenciaron los bombardeos y el desplazamiento de aeronaves sobre la capital venezolana. Se reportaron ataques contra instalaciones militares claves, como las bases La Carlota y Fuerte Tiuna. Diversos residentes afirmaron haber escuchado el paso constante de aviones en la madrugada.

Las plataformas digitales reflejaron la magnitud de los hechos: múltiples grabaciones mostraron columnas de humo surgiendo desde varios puntos de Caracas. Además, circularon imágenes de helicópteros Chinook volando sobre la ciudad, durante una noche caracterizada por fallas en el suministro eléctrico.

Nicolás Maduro fue capturado por
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2025 - crédito @WhiteHouse/X

La situación generó escenas de caos, con numerosos vehículos intentando alejarse de la zona afectada. Videos difundidos mostrarían a fuerzas de seguridad deteniendo a civiles en las calles. En localidades cercanas, como La Guaira, se reportaron detonaciones simultáneas y cortes de energía, configurando un escenario de crisis sin precedentes.

Estos acontecimientos siguieron a declaraciones de Trump sobre acciones militares en la región, incluyendo la destrucción de instalaciones utilizadas por el narcotráfico. Mientras tanto, el gobierno venezolano aseguró que sus sistemas defensivos garantizan la seguridad territorial.

En medio de acusaciones cruzadas sobre narcotráfico y recursos energéticos, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó reuniones de emergencia en la OEA y la ONU, tras denunciar el ataque con misiles contra Caracas.

A través de un comunicado, la Cancillera de Colombia informó que observan “con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela”.

Por tal motivo, reafirmaron su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, señaló la Cancillería.

