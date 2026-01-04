Colombia

Duque comparó operación con la que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro con la de Osama bin Laden y pronosticó el fin del cartel de los Soles

El expresidente compartió un fragmento de la entrevista que concedió a un reconocido medio asiático, en el que se refirió a la incursión armada en Caracas que permitió la extracción del dictador y su esposa, Cilia Flores, y la puso al mismo nivel de la del abatido cabecilla de Al Qaeda

El expresidente Iván Duque no
El expresidente Iván Duque no escatimó calificativos contra el dictador venezolano Nicolás Maduro - crédito Colprensa - EFE

La captura del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, en una operación relámpago en la que se produjeron una serie de bombardeos sobre Caracas, reconfiguraría el tablero político en la región. O al menos así lo ve el expresidente colombiano Iván Duque Márquez, que ha concedido una serie de entrevistas en las cuales ha dado su concepto frente a lo que sucederá tras la detención del que es considerado por Estados Unidos como el jefe del cartel de los Soles.

Duque, que en sus redes sociales compartió un fragmento del diálogo que sostuvo con la cadena internacional Al Jazeera, advirtió que este golpe al régimen constituye “el comienzo del fin” del círculo de poder que mantuvo al país vecino bajo un régimen autoritario. Por lo que interpretó este episodio como un punto de inflexión tanto por su repercusión en Caracas, como por su proyección sobre el devenir de Colombia, siendo el principal país receptor

“Es un golpe al cartel de los Soles”, según Iván Duque

El exmandatario, en primer término, se refirió a la magnitud de la operación. “La captura de Nicolás Maduro es un golpe muy importante contra el cartel de Los Soles”, aseguró Duque, que hizo énfasis en la dimensión policial del ataque y remarcó los desafíos inmediatos que vienen tras esta ofensiva del Gobierno de Donald Trump: que ya adelantó que estará a cargo del país en lo que se prevé sea la transición hacia un mandato democrático, tras 27 años de represión.

En diferentes partes del planeta,
En diferentes partes del planeta, los venezolanos han celebrado la caída de Nicolás Maduro, pues ven este acto un paso para un gobierno democrático - crédito Bruna Casas/REUTERS

“Ahora lo que Estados Unidos necesita asegurar es que haya una transición a la democracia que sea fluida, precisa yconsensuada, hacia la estabilidad institucional y el Estado de derecho”, detalló el exmandatario, que añadió que el proceso solo será viable con la coordinación de “la resistencia democrática en Venezuela liderada por María Corina Machado”, así como con las fuerzas armadas del país, que necesitan ponerse “del lado correcto de la historia”.

En su análisis al citado medio árabe, Duque indicó que el impacto de esta ofensiva se proyectará de forma directa sobre Colombia- “Con la caída de Maduro y un plan coherente de reconstrucción para Venezuela, el país puede ser parte de la solución en la provisión de bienes y servicios, en comercio y en seguridad”, expresó el exmandatario, que destacó qjue una eventual transición “hacia un gobierno amigo” en Venezuela aceleraría destrucción de las Farc y el ELN.

El escenario, reconoció Duque, está marcado por variables de inocultable trascendencia. “Obviamente, podría haber riesgos en términos de, tal vez, migración masiva o migración masiva adicional. Pero creo que también puede suceder lo contrario. Puede también haber migración masiva de venezolanos de regreso a su país”, planteó el expresidente a Al Jazeera, al instar a Colombia a fortalecer su capacidad de respuesta frente a lo que sería una ola migratoria.

El expresidente Iván Duque, en
El expresidente Iván Duque, en su momento, cerró la frontera entre Colombia y Venezuela - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Al referirse al mandato de Gustavo Petro, sostuvo que “ha sido un patrocinador y un socio de Maduro”, aunque destacó la solidez de las instituciones que impedirá lo que sucedió en Venezuela. “Las instituciones colombianas, más allá de Petro, el Congreso, los tribunales, las Fuerzas Militares, los medios, los gremios, todas las demás, están bastante alineadas con el retorno de la democracia en Venezuela”, reafirmó el expresidente en su posición frente a este caso.

Iván Duque comparó operativo de captura de Nicolás Maduro con ataque a Osama bin Laden

Al evaluar la legitimidad del operativo Duque lo puso al mismo nivel del ataque perpetrado por EE. UU. al cabecilla de Al Qeada, dado de baja el 2 de mayo de 2011. “Esta es una operación legítima, moral, humanitaria. Tan legítima como la operación contra Osama bin Laden, tan legítima como la operación contra Slobodan Milošević. Esta es una operación contra alguien que representa o representó una amenaza importante para la seguridad hemisférica”, remarcó.

El ex líder de Al
El ex líder de Al Qaeda Osama bin Laden se adjudicó los ataques del 9/11 poco después de sucedido - crédito AP

Y al explayarse en su perspectiva al entorno de Maduro, fue categórico. “Delcy y José Rodríguez, Tarek (El Aissami) y todos los tipos como Diosdado Cabello y demás, son cómplices del cartel de Los Soles. Mejor que no intenten prever que van a permanecer en el poder porque hubo una elección legítima de Edmundo González y María Corina Machado hace dos años”, puntualizó el ex jefe de Estado, que son ellos, los de la oposición, “quienes tienen el apoyo popular”.

Del mismo modo, destacó que el mejor regalo que Estados Unidos puede dejar en las Américas, especialmente en este 2026, cuando va a celebrar 250 años de existencia, es tener una región libre de dictadores. Por ello, la prioridad debe ser “cumplir, acatar e implementar la carta democrática de las Américas”, por intermedio de una carta democrática en la que los pueblos del hemisferio han dicho que no aceptan dictaduras que pongan en riesgo la estabilidad.

Esperamos ver una oportunidad para la democracia en Cuba, y también esperamos que un dictador como Ortega caiga y permita que el pueblo de Nicaragua ejerza la libertad, la verdadera libertad. Si somos capaces de entender que para hacer grande a América, necesitamos hacer grandes a las Américas a la luz de la democracia. Este es el camino que todos deberíamos seguir recorriendo”, concluyó Duque, que ve en este suceso la posibilidad de dar un paso histórico.

