Corralejas en Bolívar y Sucre dejaron al menos tres muertos y nueve heridos, pese a su prohibición

Las corralejas en Bolívar y Sucre dejaron tres muertos y al menos nueve heridos, lo que reaviva el debate sobre las prácticas taurinas en Colombia - crédito Colprensa

Las recientes corralejas celebradas en los departamentos de Bolívar y Sucre dejaron un saldo de dos personas muertas y al menos nueve heridas.

Estos eventos, característicos de algunas regiones de Colombia y objeto de debate social y legislativo, volvieron a poner en el centro de la discusión la seguridad y el futuro de las prácticas taurinas en el país, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 2385 de 2025 No Más Olé, que contempla su prohibición completa en 2027.

De las víctimas mortales, una fue identificada como José David Polo, conocido entre los habitantes de la región de Sampués, Sucre, como “El camarita” o “El baby”. Polo participó en las corralejas ingresando al ruedo con una caja que simulaba una cámara, gesto que aparecía registrado en varios videos difundidos por asistentes.

José David Polo, conocido como 'El camarita' en Sampués, falleció tras sufrir graves heridas durante las corralejas - crédito X

Fue embestido por un toro y sufrió múltiples heridas; pese a que fue auxiliado y trasladado a un centro médico de Sincelejo, falleció por la gravedad de las lesiones. Su muerte provocó manifestaciones de dolor en la comunidad y una despedida marcada por homenajes en el lugar de los hechos.

Su madre, entrevistada por un medio local, relató: “Él me dijo ‘mami, ya me voy, deséame suerte’. Yo le dije ‘Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito’. (...) Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico”. Su sepelio realizó tras una celebración religiosa en la iglesia San Antonio de Pauda. Familiares acudieron en busca de ayuda para el traslado del cuerpo.

El otro fallecido es Samuel Herrera, que murió en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Durante las corralejas, un toro lo embistió y continuó atacándolo una vez en el suelo, como quedó grabado por asistentes. Aunque recibió atención inmediata por parte de los servicios médicos y fue trasladado al Hospital Regional Nuestra Señora del Carmen, las heridas en el rostro resultaron fatales.

El creador de contenido Brayan Beltrán murió en Sampués tras ser corneado, marcando luto en la comunidad digital y cultural local - crédito X

En un hecho adicional en el municipio de Sampués, falleció el creador de contenido Brayan Beltrán, muy conocido en la zona por elaborar videos cómicos sobre la vida y actividades culturales locales.

El hombre, con más de 12.000 seguidores en Facebook, ingresó al ruedo con la intención de registrar imágenes para sus redes sociales y sufrió una cornada en la pierna y los testículos, lo que ocasionó su fallecimiento a pesar del traslado a un centro asistencial. Entre las víctimas, Beltrán era un referente digital en el barrio Millán Vargas y una de sus últimas publicaciones lo mostraba en el ruedo.

Las autoridades locales, ante la recurrencia de accidentes en estos eventos, solicitaron mayor prudencia a los asistentes y participantes. Además de las víctimas fatales, se registraron al menos nueve heridos durante las corralejas.

La Plataforma Colombiana por los Animales ¡ALTO! calificó los sucesos de Sampués como “barbarie taurina” y solicitó medidas de las autoridades.

La Ley 2385 de 2025 prohíbe corridas de toros y corralejas en Colombia desde 2027, estableciendo un periodo de transición para los municipios - crédito Colprensa

El debate sobre el futuro de las corridas y corralejas continúa en el Congreso: en abril de 2023 se frustró uno de los proyectos de ley que pretendía la prohibición, impulsado por la senadora Andrea Padilla, que afirmó:

“Cuando dejemos de defender estas prácticas, entonces podremos ocuparnos de lo importante, que es atender la vida digna y las oportunidades de estos ciudadanos que, simplemente, decimos que viven en las regiones y en la Colombia profunda, como si tuvieran que conformarse con cualquier cosa”.

Posteriormente, otro proyecto orientado al mismo fin fue aplazado, iniciativa del representante Alejandro García, que denunció entorpecimientos al proceso legislativo y expresó: “El Congreso, en el que yo decidí participar, debe dar debates con altura, con argumentos, de cara al país y no utilizando mañas, componendas y acuerdos por debajo de la mesa que lo que hacen es impedir que se den los debates que el país espera”.

En septiembre de 2025, la Corte Constitucional ratificó la Ley 2385 de 2025 que prohibió las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y coleo, aunque estableció un período de transición hasta 2027. Durante este tiempo, los municipios deberán ofrecer alternativas económicas a quienes dependen de estas actividades, hasta que la prohibición sea total.