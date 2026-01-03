Colombia

Por imagen que compartió Paloma Valencia de Diosdado Cabello en la que aparece la bandera ‘Guerra a muerte’, Petro salió en su defensa con ayuda de ChatGPT

El mandatario colombiano aseguró que la bandera de colores blanco, negro y rojo llamada “guerra a muerte” es de Simón Bolívar

Petro ondeó la bandera el
Petro ondeó la bandera el 1 de mayo de 2025 en un discurso que brindó en la Plaza de Bolívar - crédito Presidencia de la República | Cristian Bayona / Colprensa

Las reacciones en el país político luego de la caída de Nicolás Maduro siguen dejando varias polémicas por cuenta de las declaraciones de Gustavo Petro en las que rechazó la intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela.

Una de las dirigentes políticas que más arremetió en su contra fue la precandidata presidencial Paloma Valencia (partido Centro Democrático), y en uno de sus mensajes que compartió a través de su cuenta de X, dejó dos imágenes con un mensaje en el que apuntó contra el Jefe de Estado y el segundo al mando del régimen venezolano: Diosdado Cabello.

Además mencionó un detalle en común que ambos portan en las dos imágenes: la bandera de ‘guerra a muerte’.

“Diosdado Cabello en representación de la fracasada dictadura lleva los mismos símbolos que promueve Petro”, escribió en la publicación Valencia.

Y es que en la fotografía de Cabello se observa que está acompañado de varios militares, mientras él luce un casco y un chaleco antibalas. Y justo a la altura del pecho se observa la bandera de colores blanco, rojo y negro.

Valencia compartió en su mensajes
Valencia compartió en su mensajes dos imágenes en las que Diosdado Cabello y Gustavo Petro portan la misma bandera - crédito @PalomaValenciaL/X

Esa misma bandera fue la que Petro llevó consigo al costado izquierdo de su pecho durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU (Organización de Naciones Unidas) el 23 de septiembre de 2025.

A su vez, y en la segunda fotografía que acompaña el mensaje de la precandidata presidencial, se ve a Petro ondeando la misma bandera durante lo que fue su discurso el 1 de mayo de 2025, cuando convocó una movilización en Bogotá en apoyo a la Consulta Popular que terminó en la plaza de Bolívar.

Sin embargo, el mismo presidente colombiano le salió a responder una hora después, y para dejar claro todo, el jefe de Estado se ayudó con la IA (inteligencia artificial), por que compartió una captura de pantalla de su teléfono, en la que mostró lo que arrojó la búsqueda sobre el significado de la bandera.

“Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas”, escribió Petro acompañando la imagen.

Petro se ayudó de la
Petro se ayudó de la IA para responderle a Valencia - crédito @petrogustavo/X

En la captura de pantalla se menciona la respuesta por parte de ChatGPT:

“Aquí tienes la transcripción del texto de la imagen:

¿Qué significa el símbolo?

  • Rombo negro al centro: representa rebelión y ruptura con el orden político tradicional.
  • Blanco alrededor: alude al pueblo y a la idea de legitimidad popular.
  • Rojo en los bordes: simboliza lucha, sacrificio y confrontación.

No es una bandera nacional ni religiosa; es un símbolo político-insurgente muy conocido en la historia reciente de Colombia".

Estas son las horas que

Ministro del Interior anunció que

Dapre expresa profunda preocupación por

Así celebran venezolanos en Colombia

Paso normalizado en las fronteras
