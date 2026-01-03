Paso normalizado en las fronteras colombo-venezolana: Tanquetas en la frontera, dos guardias venezolanos y las miradas puestas en Caracas

El puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, mantiene un ambiente de calma tras los bombardeos que el gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, lanzó sobre doce puntos estratégicos de Caracas,
Washington afirma haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, lo que aumenta la expectativa a ambos lados de la frontera a la espera de pronunciamientos oficiales.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En el paso con el estado Táchira, el tránsito vehicular y peatonal sigue sin alteraciones. Según constató Caracol Radio, tanto colombianos como venezolanos cruzan esta zona limítrofe siguiendo su rutina diaria.
La presencia de la fuerza pública colombiana se mantiene estable, con tanquetas del Ejército Nacional apostadas del lado nacional del puente.
Autoridades de Colombia han instalado desde temprano un puesto de mando unificado en Cúcuta para monitorear los acontecimientos y coordinar posibles respuestas ante cualquier efecto sobre territorio colombiano.
Se prevén declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en las próximas horas, incluyendo un anuncio del Ejecutivo colombiano programado para las diez de la mañana.
El contraste entre lo que ocurre en Caracas y la tranquilidad en la frontera es evidente. Mientras se difunde la noticia sobre la supuesta caída del régimen de Nicolás Maduro, la vigilancia venezolana en el corredor fronterizo se limita a solo dos miembros de la guardia venezolana presentes en la línea divisoria.
En este entorno, prevalece un clima de incertidumbre entre la población local, que aguarda definiciones sobre eventuales cambios en la dinámica migratoria y de seguridad. La frontera refleja así la fragilidad de su resguardo en un momento de alta atención internacional.