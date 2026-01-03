Paso normalizado en las fronteras colombo-venezolana: Tanquetas en la frontera, dos guardias venezolanos y las miradas puestas en Caracas

Las actividades habituales continúan en el principal punto de paso limítrofe pese a los reportes sobre la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense, e incrementan las medidas de monitoreo de los eventos en desarrollo - crédito Redes Sociales / X

El puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, mantiene un ambiente de calma tras los bombardeos que el gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, lanzó sobre doce puntos estratégicos de Caracas,

Washington afirma haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, lo que aumenta la expectativa a ambos lados de la frontera a la espera de pronunciamientos oficiales.

En el paso con el estado Táchira, el tránsito vehicular y peatonal sigue sin alteraciones. Según constató Caracol Radio, tanto colombianos como venezolanos cruzan esta zona limítrofe siguiendo su rutina diaria.

La instalación de nuevos mecanismos de control y la presencia militar en la zona fronteriza responden a la expectativa generada por los recientes acontecimientos en Caracas y la espera de pronunciamientos oficiales sobre la crisis - crédito Redes Sociales / x

La presencia de la fuerza pública colombiana se mantiene estable, con tanquetas del Ejército Nacional apostadas del lado nacional del puente.

Autoridades de Colombia han instalado desde temprano un puesto de mando unificado en Cúcuta para monitorear los acontecimientos y coordinar posibles respuestas ante cualquier efecto sobre territorio colombiano.

El contraste entre la aparente normalidad en el paso del Simón Bolívar y las acciones militares en Venezuela plantea interrogantes sobre la estabilidad regional y las posibles repercusiones para la seguridad y la migración - crédito Redes Sociales / X

Se prevén declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en las próximas horas, incluyendo un anuncio del Ejecutivo colombiano programado para las diez de la mañana.

El contraste entre lo que ocurre en Caracas y la tranquilidad en la frontera es evidente. Mientras se difunde la noticia sobre la supuesta caída del régimen de Nicolás Maduro, la vigilancia venezolana en el corredor fronterizo se limita a solo dos miembros de la guardia venezolana presentes en la línea divisoria.

La serenidad en el principal paso fronterizo convive con la expectativa de la población y las autoridades ante los cambios políticos, subrayando la vulnerabilidad de la frontera en momentos de volatilidad geopolítica - crédito Redes Sociales / X

En este entorno, prevalece un clima de incertidumbre entre la población local, que aguarda definiciones sobre eventuales cambios en la dinámica migratoria y de seguridad. La frontera refleja así la fragilidad de su resguardo en un momento de alta atención internacional.