Migración Colombia entregó reporte de la situación fronteriza con Venezuela tras operación militar de EE. UU.

Las autoridades reportan normalidad en los puestos de control migratorio de la frontera colombo-venezolana, con excepción de Paraguachón - crédito @MigraciónColombia/X

Tras la operación militar estadounidense denominada Resolución absoluta en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el Gobierno colombiano ha implementado diversas medidas para gestionar el posible aumento de migración y mantener el orden público en la frontera con el país vecino.

Las autoridades señalaron que, aunque existe preocupación por una eventual ola de inmigrantes, la situación en los puestos fronterizos permanece bajo control.

De acuerdo con Migración Colombia, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta y se puso en marcha el Plan Frontera, con el objetivo de atender a la población migrante que pudiera llegar tras los acontecimientos en Venezuela.

El Puesto de Control Migratorio de Paraguachón permanece sin tránsito de personas ni vehículos, mientras Colombia refuerza la vigilancia en los departamentos de frontera - crédito Migración Colombia

Según el último reporte de la entidad, se mantiene total normalidad en todos los puestos de control migratorio de la frontera, salvo en Paraguachón (La Guajira), donde el paso permanece cerrado por decisión de las autoridades venezolanas.

La Gobernación de La Guajira informó a través de un comunicado de prensa que, pese al cierre preventivo en esa zona fronteriza, no se han registrado alteraciones del orden público, ni situaciones que afecten la seguridad, la movilidad o la tranquilidad de las comunidades en la zona de frontera.

El monitoreo permanente realizado desde el PMU indica que el territorio guajiro se encuentra en calma, sin reportes de afluencia masiva de ciudadanos venezolanos ni hechos que comprometan la convivencia o la estabilidad social en los municipios fronterizos.

En Paraguachón, la ausencia de actividad comercial se ha hecho evidente desde la madrugada, cuando la guardia venezolana bloqueó el paso fronterizo. Esta situación ha generado incertidumbre entre los habitantes y comerciantes locales, que dependen del tránsito diario entre Maicao y Venezuela para su sustento económico. Los comerciantes expresaron su inquietud ante la imposibilidad de llevar artículos a Venezuela y viceversa, lo que afecta directamente la economía local.

Autoridades migratorias y de seguridad mantienen cerrado el paso fronterizo de Paraguachón, en La Guajira, como medida preventiva ante la crisis política y militar que atraviesa Venezuela - créditos Migración Colombia

Los habitantes del corregimiento citados por medios locales señalaron que la militarización y las restricciones impuestas, especialmente por parte de las autoridades venezolanas, han transformado la dinámica habitual de la zona. Comercios cerrados y un tránsito mínimo de personas y mercancías caracterizan actualmente el paso fronterizo, según el testimonio de los residentes.

Poe su parte, la Administración Municipal de Maicao informó que se mantiene un estado de alerta permanente en el municipio, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad y el orden público.

Se han realizado Consejos de Seguridad y se ha reforzado la vigilancia en las vías que conectan Maicao con Paraguachón, en cumplimiento de la directriz del presidente de la República de fortalecer el control fronterizo.

Además, se activó otro PMU para coordinar planes de contingencia y asegurar una respuesta eficaz ante eventuales nuevas oleadas migratorias. Según declaraciones de Miguel Felipe Aragón González, alcalde de Maicao, recogidas en un comunicado oficial, la administración municipal ha revisado la capacidad instalada y los recursos institucionales disponibles para una adecuada atención y protección de los derechos de la población.

Ejército Nacional hace presencia permanente en la zona para garantizar la seguridad y soberanía del país - crédito @Ejercito_Div1/X

“La Administración Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para proteger la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de los habitantes de Maicao”, indicó la Alcaldía Municipal.

Entre tanto, la primera división del Ejército Nacional indicó que efectivos del Grupo de Caballería Mediano N°10 permanecen desplegados de forma continua en el corregimiento de Paraguachón para fortalecer el control territorial y la vigilancia en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo con la institución, esta presencia militar busca reforzar la seguridad, el orden y la tranquilidad de la comunidad local, en cumplimiento del compromiso institucional de proteger el departamento de La Guajira y resguardar la soberanía del país.