La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

El hombre de 34 años cayó en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, cercano a la frontera con Brasil - crédito Policía Nacional e Interpol

El viernes 2 de enero de 2025, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Efrén Ipuz Prada, identificado como el cerebro financiero del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más influyentes y antiguas de Brasil.

La detención se reportó en el municipio de Cartagena del Chairá (departamento de Caquetá, sur del país), y marca un golpe significativo para la estructura económica del grupo, que durante décadas ha expandido su dominio más allá de las fronteras brasileñas.

Además de la circular roja de Interpol que permitió dar con el hoy detenido, un informe del portal especializado Insight Crime reveló el alcance de las operaciones de esta empresa criminal de vieja data.

El Comando Vermelho (Comando Rojo) surgió en la década de los setenta en una prisión de Río de Janeiro, donde la convivencia forzada entre criminales comunes y militantes de izquierda durante la dictadura militar de Brasil propició la creación de una organización de autoprotección.

De esta forma también nació el Tren de Aragua, la organización trasnacional venezolana liderada por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y que surgió entre un grupo de reos que purgaba condena en la cárcel de Tocorón.

El señalado criminal era considerado un objetivo de alta peligrosidad y estaba siendo buscado por las autoridades desde 2025 - crédito Policía Nacional

La agrupación criminal brasileña adoptó el nombre de “Falange Vermelha” y, aunque en sus inicios tuvo una impronta ideológica, muy pronto encontró en el crimen organizado su razón de ser, algo que hace recordar en Colombia parte de lo que fueron los inicios de las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo).

Incluso la prensa local los bautizó con el nombre con el que se haría conocida en todo el mundo.

Así se cimentó la operación criminal del Comando Vermelho: la expansión de sus redes a Colombia con narcos

La expansión del Comando Vermelho fuera de los muros carcelarios no tardó en hacerse visible.

Los miembros libres del grupo comenzaron a financiar a sus compañeros presos a través de asaltos y robos a bancos, lo que permitió mantener una estructura interna sólida, destacó el mismo portal especializado en su informe.

A finales de los años setenta la red criminal ya tenía presencia en las calles de Río de Janeiro, y en la década siguiente estableció alianzas clave con los carteles colombianos para el tráfico de cocaína. Ese vínculo impulsó el crecimiento de la organización y le otorgó los recursos necesarios para consolidar el control de numerosos barrios marginados en la ciudad.

El Comando Vermelho desarrolló un sistema paralelo de gobierno en las favelas, y desde allí asumió funciones que el Estado brasileño no cubría.

A finales de noviembre de 2025 se realizó un operativo en Paraguay que desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil - crédito @SENAD/X

Además de regular el narcotráfico y otras actividades ilícitas, la organización ofreció empleos y servicios a los habitantes de zonas históricamente excluidas, y dentro de sus hallazgos la fundación destacó que su estructura es parecido al sistema de franquicias.

Esto quiere decir que se dividen en células independientes que comparten lealtad al grupo, pero operan bajo lógicas propias.

El poder que fue amasando a lo largo del tiempo el Comando Vermelho por todo el continente: sus líderes

La influencia del Comando Vermelho traspasó en poco tiempo las fronteras de Río de Janeiro.

A comienzos del siglo XXI, la organización extendió su presencia a otras regiones de Brasil, sobre todo en el estado de Amazonas (que limita con Perú y Colombia) y en Mato Grosso (conecta con Bolivia), además de establecer operaciones en otro países vecinos como Paraguay.

Desde estos puntos el grupo asegura el flujo constante de cocaína procedente de la región Andina, dejando a la vista el poder en el tráfico internacional de drogas.

El liderazgo del Comando Vermelho ha mantenido una estructura flexible.

Figuras como Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-Mar; e Isaías da Costa Rodrigues, alias Isaías do Borel, destacan por su capacidad de influencia, incluso desde prisión.

El medio especializado en seguridad nacional y que se dedica a investigar sobre el crimen organizado en América, reportó que el funcionamiento del Comando Vermelho se puede entender como una red de actores independientes, y no tanto como una clásica pirámide jerárquica.

Efrén Ipuz Prada era buscado por los delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir - crédito Policía Nacional

De ahí que la detención de personajes clave, como Ipuz Prada, afecta las finanzas y la logística de la red.

Los desafíos del Comando Vermelho para seguir liderando la operación de envío de droga en la región

A lo largo de los años, la organización enfrentó múltiples desafíos externos.

La ruptura de su alianza con el Primer Comando Capital (PCC) en 2016 desató una ola de violencia en el sistema penitenciario brasileño y en las calles de varias ciudades.

El conflicto con el Tercer Comando Puro (TCP), una facción rival surgida de antiguas alianzas, y la presión de las milicias armadas, ha generado desplazamientos en los territorios controlados por el grupo.

Según cifras que compartió el portal, en 2023 el Comando Vermelho recuperó posiciones y se consolidó como el grupo dominante en más de la mitad de Río de Janeiro.

Las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por el comandante del Estado Mayor Central alias Iván Mordisco, y que tendría nexos con el Comando Vermelho - crédito Ministerio de Defensa

El reporte también señala que la organización mantuvo vínculos con actores armados internacionales, como las disidencias de las antiguas Farc (hoy llamado Estado Mayor Central EMC de la Segunda Marquetalia, y liderado por alias Iván Mordisco, además de Iván Márquez, de quien se desconoce su paradero y se sospecha que estaría en Venezuela) en Colombia, y extendió su influencia a la triple frontera (con Brasil y Perú).

Esta expansión convirtió al Comando Vermelho en un actor clave para las rutas de tráfico de drogas en Sudamérica.

La caída de Efrén Ipuz Prada representa una nueva etapa en la historia del grupo, pues se le atribuye la coordinación de operaciones financieras que permitieron el lavado de activos y el sostenimiento logístico de la organización fuera de Brasil.